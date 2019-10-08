с чего всё началось

Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Из документа следует, что в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% против 2,5% в 2019-м.

В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес

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Спорт WADA получило ответы от России по делу о данных московской лаборатории Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что получило ответы от российской стороны по поводу обнаружившихся проблем с данными московской антидопинговой лаборатории.

Шоу-бизнес Онколог прокомментировал выписку Заворотнюк Сегодня стало известно, что актриса покинула клинику, в которой лежала Российские СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк.

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Политика Парламент Нидерландов поддержал расследование роли Киева в гибели MH17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении летом 2014 года в Донбассе пассажирского самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17.

Финансы Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.

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Кино Съемки фильма о Юлии Началовой начались со скандала Слухи о съемках сериала, посвященному Началовой, появились еще в начале лета.

Гаджеты Intel научит встроенную графику «тянуть» игры в два раза лучше Компания представит соответствующий продукт из семейства Xe, который должен будет обеспечить поддержку трассировки лучей непосредственно на аппаратном уровне.

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Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ для «дестабилизации Европы» Западные спецслужбы связали несколько инцидентов, произошедших в разных странах за последние несколько лет, в одну "скоординированную и постоянную кампанию по дестабилизации Европы", за которой якобы стоит Россия, пишет американская газета The New York Times.

Кино В столице завершен Comic Con Russia 2019 Завершился международный фестиваль Comic Con Russia 2019, который проходил с 3 по 6 октября в "Крокус Экспо".

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.

Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.

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Происшествия Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.

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Кино Уилл Смит сыграл сразу и себя, и своего юного клона. Этот боевик скоро на экране В фантастическом боевике «Гемини», который выходит на широкий экран в октябре, звезда Голливуда исполняет роли киллера и его молодого клона, пишет rueconomics.ru.

Происшествия В Брянске мошенники продавали бесплатные места на кладбище В Брянске задержали фигуранта уголовного дела о мошенничестве в сфере оказания ритуальных услуг.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Политика Бывшим сотрудникам ФСБ России на пять лет запретят выезд из России По сообщению издания «Коммерсантъ», комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками внес на рассмотрение законопроект, запрещающий бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу срококм на пять лет с момента увольнения.

Политика В ЕС призвали укрепить партнёрство с Россией по «Северному измерению» «Активизация сотрудничества в рамках «Северного измерения» открывает возможности для расширения взаимодействия с Россией в текущем политическом контексте как для укрепления контактов на уровне рядовых граждан, так и для сотрудничества в ключевых областях, представляющих интерес для ЕС (например, климат, окружающая среда, здравоохранение)», — подчёркивается в документе Еврокомиссии.

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Авто Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель «АвтоВАЗ» начнет продажи нового «каблучка» LADA Van – российского аналога Renault Dokker летом 2020 года.