с чего всё началось

Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Из документа следует, что в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% против 2,5% в 2019-м.

В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес

Экономика Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".

Политика NYT рассказала о спецподразделении ГРУ по «дестабилизации Европы» По данным The New York Times, группа, известная как подразделение 29155, действовала по меньшей мере десять лет, однако власти стран Запада узнали о ее существовании недавно.

Шоу-бизнес Онколог прокомментировал выписку Заворотнюк Сегодня стало известно, что актриса покинула клинику, в которой лежала Российские СМИ сообщили о выписке Анастасии Заворотнюк.

Путешествия Российский союз туриндустрии нашел замену Турции Вместо турецких курортов российские туристы могут отправиться на Кипр.

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Экономика В России могут возникнуть перебои в поставках импортной воды Риск перебоев поставок импортной бутилированной воды может возникнуть в России после внедрения маркировки этой продукции.

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Хоккей «Даллас» обыграл «Вашингтон» из-за ошибки Овечкина Пас Радулова смог завершиться заброшенной в ворота столичной команды шайбой из-за ошибки капитана хозяев Александра Овечкина.

Политика Шойгу отчитал подчиненных за совещания в нерабочее время Шойгу запретил без веских оснований привлекать личный состав к выполнению служебных обязанностей в нерабочее время, включая выходные дни и праздники.

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Шоу-бизнес Оксана Воеводина продала обручальное кольцо для оплаты счетов Оксана Воеводина, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммеда V, недавно рассказала, что была вынуждена продать обручальное кольцо из-за финансовых проблем.

Авто Автомобили с пробегом подешевели в России Как отмечают эксперты «Авито», цены на автомобили снизились в 12 крупнейших городах: от 0,2% в Санкт-Петербурге до 8,7% в Красноярске.

Экономика Банки обвинили источник новостей об утечках в предвзятости Крупнейшие финансовые организации считают, что источник новостей о массовых утечках данных мог иметь коммерческий интерес.

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Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

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Политика Белый дом отказался участвовать в импичменте Трампа Белый дом отказался участвовать в процедуре импичмента президента США Дональда Трампа.

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Здоровье Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.

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