с чего всё началось

Министерство экономического развития предложило увеличить налоги, которые платит малый бизнес, на 4,9%. Согласно законопроекту, опубликованному на Федеральном портале проектов нормативных актов, ведомство хочет поднять единый налог на вменённый доход (ЕНВД), торговый сбор и патент.

Политика В Кремле назвали «криминальным чтивом» статью о спецподразделении ГРУ В ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты New York Times (NYT) о том, что за акциями по дестабилизации ситуации в Европе стоит секретное спецподразделение Главного управления Генштаба (бывшего ГРУ), Песков назвал публикацию «криминальным чтивом».

Армия и оружие Ми-35 снес трибуны на военном параде Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии.

Политика «Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа «Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.

Армия и оружие Турецкие войска вошли в Сирию, курды объявили мобилизацию Администрация самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии объявила мобилизацию и призвала сопротивляться турецкой армии вне зависимости от национальности.

Происшествия В немецком Галле неизвестный открыл стрельбу у синагоги Неизвестный открыл стрельбу в немецком городе Галле, по предварительным данным, двое человек погибли, сообщается на странице местной полиции в Twitter.

Шоу-бизнес Округлившийся живот у Ани Лорак породил слух о беременности певицы Округлившийся живот популярной певицы Ани Лорак породил слухи среди поклонников о беременности певицы.

Игры Red Dead Redemption 2 PC: выход запланирован на ноябрь Поклонники дождались официального анонса даты релиза игры – Red Dead Redemption 2 выйдет на PC уже 5 ноября.

Политика Националисты подрались с украинской полицией в Донбассе Между полицейскими и представителями украинских националистических организаций, следовавшими в район разведения сил и средств в Донбассе, произошли столкновения на блокпосту в районе города Кременная Луганской области.

Общество Роструд напомнил о продолжительных выходных в ноябре Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец напомнил, что в связи с празднованием Дня народного единства в ноябре россиян ждут трёхдневные выходные — с 2 по 4 ноября.

Политика Минюст включил Фонд борьбы с коррупцией в список иностранных агентов "Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью", — говорится в сообщении.

Авто Skoda опубликовала первое изображение нового Skoda Rapid Компания Skoda Auto опубликовала первый дизайнерский скетч нового лифтбека Skoda Rapid для российского рынка.

Общество Гусман прокомментировал слухи о необходимости платить взносы в КВН Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман прокомментировал слова стендап-комика Нурлана Сабурова о том, что с команд берут взносы за выступления.

Общество Госдума снизила возраст получения негосударственных пенсий Госдума в первом чтении одобрила поправки в законодательство, которые снижают планку возраста, в котором возможно назначение негосударственной пенсии, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Шоу-бизнес Родители Хворостовского продали квартиру в Москве ради памятника Известно, что родители певца заказывали монумент на собственные деньги. Дмитрий Хворостовский боролся с опухолью головного мозга два года.

Политика Бортник: Россия не даст Киеву заморозить конфликт на Украине Россия не даст Киеву заморозить конфликт на Украине, хотя этот сценарий по приднестровскому варианту для нее предпочтительней, считает политолог Руслан Бортник.

Политика Песков прокомментировал повышение зарплат Путина и Медведева Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал повышение зарплат Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву на 4,3%. Он отметил, что изменения произошли в рамках плановой индексации, сообщает РИА «Новости».

Экономика Силуанов: Решение о критериях признания граждан резидентами не принято Решение об изменении критериев для признания граждан налоговыми резидентами правительством пока не принято.