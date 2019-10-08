Экономика
Право.руВ МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес
Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Из документа следует, что в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% против 2,5% в 2019-м.
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с чего всё началось
Минэкономики выступило за увеличение единого налога на вмененный доход (ЕНВД), заменяющий налоги патент и торговый сбор на 4,9% в 2020 году, следует из проекта приказа на портале проектов нормативных правовых актов.Коммерсантъ07 октября в 14:14
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«Сначала поднимут, а потом совсем отменят»: Правительство лишает малый бизнес последних льгот
Комсомольская правдавчера в 09:40
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