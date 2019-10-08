с чего всё началось

Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Из документа следует, что в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% против 2,5% в 2019-м.

В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес

Политика Фонд Навального внесли в список иностранных агентов Министерство юстиции России включило в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Авто Опубликовано первое изображение нового Skoda Rapid Скетчи новинки появились в Сети. Компания Skoda Auto представила скетч нового лифтбека Rapid, который появится на российском рынке.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна в Подмосковье Заместитель гендиректора «Вертолетов России» (входят в «Ростех») по послепродажному обслуживанию Игорь Чечиков попал в реанимацию, после того как выпал из окна своего загородного дома в Московской области.

Экономика Брокеры предложили ЦБ свой вариант контроля за инвестициями россиян Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас.

Происшествия СК предъявил обвинение трем саратовским полицейским по делу о пытках Следователи предъявили троим полицейским в Саратове обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанного, сообщило в среду областное СУСК.

Политика Госдума приостановит командировки депутатов в США Визиты депутатов Госдумы в США будут приостановлены до момента получения от американских властей объяснений и извинений в связи с инцидентом с депутатом Госдумы Ингой Юмашевой.

Единоборства Бой Федора Емельяненко с Джексоном подтверждён В Bellator официально подтвердили бой легенды MMA Фёдора Емельяненко против американца Квинтона Джексона.

Технологии Сбербанк показал новые корпоративные цвета Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019, передает корреспондент РБК.

Происшествия Жители района в Челябинске сообщили о серии мощных взрывов В микрорайоне Чурилово в Челябинске жители сообщают о серии мощных взрывов, по предварительным подсчётам, их было не менее четырех утром 9 октября.

Общество Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Финансы Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов Фото: Московская биржа Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 64,78-64,84 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 64,83 руб. - это на 14,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.