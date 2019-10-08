с чего всё началось

Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год. Из документа следует, что в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9% против 2,5% в 2019-м.

В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес

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Экономика Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.

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Политика Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.

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Экономика Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

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Баскетбол Китайцы уничтожают следы «Хьюстон Рокетс» В социальных сетях появилось видеозапись того, как в Китае закрашивают логотип команды НБА «Хьюстон Рокетс».

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