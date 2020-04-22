Экономика
ИзвестияВ МЭР подтвердили получение письма ЦБ о деятельности Глазьева
Минэкономразвития России получило письмо Центрального банка (ЦБ) с просьбой рассмотреть возможность оптимизации коммуникационной деятельности министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе МЭР.
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с чего всё началось
Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.Интерфакс22 апреля в 07:35
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