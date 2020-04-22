Экономика

ИзвестияИзвестияВ МЭР подтвердили получение письма ЦБ о деятельности Глазьева

Минэкономразвития России получило письмо Центрального банка (ЦБ) с просьбой рассмотреть возможность оптимизации коммуникационной деятельности министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергея Глазьева. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе МЭР.
Читать в источнике
Комментировать3,8K
с чего всё началось

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Информационная активность министра ЕЭК Сергея Глазьева, который на фоне кризисных явлений в экономике вернулся к своей давней идее налога на валютные спекуляции, до такой степени расстроила Центральный банк, что тот выступил с необычной для дискуссий подобного уровня просьбой.
Интерфакс22 апреля в 07:35

Подробнее о событии

Центробанк подтвердил: На Глазьева действительно написали кляузу

Царьградвчера в 09:35

Помощник ответил на публикации о просьбе ЦБ сдержать активность Глазьева

РБК23 апреля в 09:47

Помощник Глазьева отреагировал на критику Центробанка в адрес шефа

Евразия Daily23 апреля в 18:16

В МЭР подтвердили получение письма ЦБ о сдерживании информационной активности Глазьева

ТАСС23 апреля в 14:35

Помощник Глазьева ответил на критику ЦБ в его адрес

Коммерсантъ23 апреля в 20:59

Центробанк попросил чиновников сдержать информационную активность Глазьева

Ведомости22 апреля в 14:10

ЦБ попросил чиновников сдерживать информационную активность Глазьева на время пандемии

Интерфакс22 апреля в 07:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 15:46, Ашберн
Армия и оружие

Самолет Як-130 назвали «маленьким ужасом» НАТО

Экономика сегодня 13:50
15
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
372
Общество

Представитель СМИ Гонконга сообщил о смерти Ким Чен Ына

Японские СМИ же утверждают, что северокорейский лидер Ким Чен Ын находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.
Газета.Ru 15:15
568
Происшествия

Померился судами с ФСБ. Александрову из «Метростроя» это встало под 2 млрд

Столкновение в судах закончилось арестом 15 объектов его недвижимости. А ФСБ развесила листовки об этом по всему Петербургу.
47 новостей 12:10
1
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК 12:25
452
Общество

Уткин заявил о поражении Соловьева

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на угрозы со стороны телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 13:16
1K
Космос

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Стартовавший на "Ракете Победы" с космодрома Байконур грузовой корабль "Прогресс МС-14" вышел на орбиту Земли и успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Life.ru 02:08
301
Общество

Орешкин выделил три особенности кризиса, вызванного коронавирусом

Вызванный коронавирусом кризис по масштабам может сравниться с ситуацией времен Второй мировой войны, сказал помощник президента России Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 09:31
95
Общество

Умерла главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова

Умерла главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова.
ТАСС 04:55
108
Шоу-бизнес

«Мы переплелись всем»: Башаров назвал причину расставания с Навкой

Телепрограмма 11:57
Общество

ВОЗ выступила противницей «иммунных паспортов»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала призывы властей некоторых стран мира о введении так называемых «иммунных паспортов».
Shraibikus News 11:42
132
Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
510
Политика

Путин подписал закон о переносе дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября.
Известия вчера в 10:41
3,7K
Игры

Вышло очередное обновление для Call of Duty: Modern Warfare

В Сети появилось очередное обновление Call of Duty: Modern Warfare.
Дни24 вчера в 09:45
3
Происшествия

Подравшаяся с таксистом москвичка оказалась дочерью известного актера

Сам актер вступился за свою дочь, отметив, что она «пережила стресс, как девочка».
Московский Комсомолец 15:27
Происшествия

Киевские медики поставили на поток продажу новорожденных в Китай

Нацполиция Украины В Киеве сотрудники одной из клиник наладили схему по торговле младенцами - новорожденных за круглую сумму переправляли в Китай.
РЕН ТВ 15:25
Общество

Попова выступила за продление режима самоизоляции в России

Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
4,1K
Здоровье

Сознательность граждан: как в Швеции борются с пандемией

Оригинальный эксперимент: как шведы борются с пандемией COVID-19 Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль в интервью датскому изданию Berlingske рассказал, почему власти страны не закрывают границы на время пандемии коронавируса, и, как шведам в итоге удаётся справляться с нашествием COVID-19.
Рамблер вчера в 02:45
Общество

Патриарх Кирилл направил в Италию 8 тонн медицинских материалов

Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
Коммерсантъ вчера в 18:32
135
Здоровье

«Слишком много шума мы наделали». О дефиците средств защиты, давлении начальства и роли правоохранительных органов. Говорят три врача, не скрывая имен

Глава государства предложил создать специальный федеральный резерв средств защиты, чтобы из него «можно было помогать в оперативном порядке».
Новая газета 09:55
1
Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости 07:39
394
Гаджеты

Видеоблогер показал разницу между камерами iPhone SE 2020 и iPhone 11

Видеоблогер на YouTube-канале SuperSaf сравнил смартфоны iPhone SE 2020 и iPhone 11.
Актуальные Новости 14:45
1
Космос

Ракетный двигатель Merlin из США впервые превзошел российский РД-180

Актуальные Новости 13:21
6
Кино

10-летняя актриса из России Марта Тимофеева снимется в Голливуде

Live24 вчера в 11:44
280
Транспорт

Вестибюли еще 13 станций московского метро будут закрыты

Вести.Ru 12:17
110
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:07
951
Культура

Попадание режиссера сериала «Великолепный век» было точным: как Мерьем Узерли получила роль Хюррем

Многие не подходили внешностью, у некоторых не было той изюминки, которую хотели найти режиссеры «Великолепного века», несколько девушек отказались перекрашиваться в рыжий цвет, были и актрисы, которые не подошли комплекцией.
SM News 14:28
Общество

Свыше 200 тыс. человек в мире умерли от коронавируса

По состоянию на вечер субботы в мире умерли 201 502 человека, заразившихся коронавирусом COVID-19, выявлено 2 868 539 инфицированных, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Интерфакс 14:47
Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия 14:05
222
Космос

Земные бактерии могут стать потенциально опасными в космосе

Попавшие в космос земные микроорганизмы могут измениться и стать опасными.
Российская газета 05:45
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Глазьев Сергей Юрьевич
Российский экономист
Российский экономист и политик. Доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук, действующий Член Коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской Экономической Комиссии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное