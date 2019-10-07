В документе отмечается, что увеличение численности населения в 2020-2023 годах будет наблюдаться только за счет миграционного прироста, перекрывающего численные потери населения от естественных причин, а с 2024 года - за счет как естественного, так и миграционного приростов.

с чего всё началось

Лишь в 2024 году начнется естественный прирост. Об этом говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ, сообщает ТАСС. В документе указано, что в ближайшие годы население страны увечится за счет мигрантов.

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения России с 2024 года

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