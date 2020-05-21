ВВП России в 2020 году упадёт на 5%, однако в 2021-м будет рост на 2,8%, следует из прогноза социально-экономического развития страны, подготовленного Минэкономразвития. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на документ, в 2022 и 2023 годах также ожидается рост экономики — на 3% и 3,1% соответственно.

Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5%

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