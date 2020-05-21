Экономика

RT на русскомRT на русскомМинэкономразвития прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5%

ВВП России в 2020 году упадёт на 5%, однако в 2021-м будет рост на 2,8%, следует из прогноза социально-экономического развития страны, подготовленного Минэкономразвития. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на документ, в 2022 и 2023 годах также ожидается рост экономики — на 3% и 3,1% соответственно.
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МЭР ждет падения ВВП России на 5% в 2020 году

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Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5%

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ТАССвчера в 19:17
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Греция откроет авиасообщение для туристов с 15 июня

Афины откроют авиасообщение для международных туристических рейсов с 15 июня, рейсы в другие туристические города Греции возобновятся с 1 июля, передает Bloomberg заявление премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова

На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru 20 мая в 11:29
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Общество

Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
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Общество

Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня

Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru вчера в 07:39
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Политика

Идею амнистии к 75-летию Победы одобрили менее половины жителей России

Москва, 22 мая 2020, 07:53 — REGNUM Менее половины (44%) жителей России одобрили бы идею амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в результатах опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
REGNUM 00:53
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Гаджеты

В России вырос спрос на недорогие смартфоны

По данным «Яндекс.Маркета», интерес жителей России сместился с дорогих на более доступные модели смартфонов.
iReactor вчера в 04:41
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Шоу-бизнес

Жена Эмина Агаларова впервые высказалась о разводе

Эмин Агаларов несколько дней назад объявил о разводе со своей супругой Аленой Гавриловой, свадьба с которой состоялась всего лишь 2 года назад.
Bimru.ru вчера в 11:54
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
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Общество

Собянин сообщил о смягчении ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о возможности начать первый этап смягчения введённых из-за коронавируса ограничений и продолжить постепенное «открытие» городской экономики.
RT на русском вчера в 15:04
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Общество

Жириновский предлагает продать «мумию» Ленина

Лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский предложил продать "мумию" Владимира Ленина.
Газета.Ru вчера в 23:45
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Общество

СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
Компания вчера в 05:50
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Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 20 мая в 05:07
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Экономика

«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей

В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
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Здоровье

В Свердловской области от коронавируса скончалось еще 2 пациента

Как сообщил в оперштабе, за прошедшие сутки скончалось еще два пациента с COVID-19, таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале скончалось 10 человек с подтвержденным коронавирусом.
Правда УрФО вчера в 03:47
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Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
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Общество

Никола Вешний: как малоазийский грек стал любимым русским святым

Как этнический грек стал самым почитаемым русским святым, какие традиции связаны с весенним торжеством в его честь и в чем их особенности — в материале РИА Новости.
РИА Новости 01:00
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Политика

Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма

Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
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Экономика

Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой

Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:00
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Происшествия

Мужчина в латексной маске старика похитил из банкоматов 20 млн рублей

MOS.news вчера в 02:01
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Футбол

Клубы ПФЛ «Долгопрудный» и «Олимп» объединятся

Выступающие в зоне "Запад" первенства Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) клубы "Долгопрудный" и "Олимп" (Химки) объединятся, главным тренером команды станет Ринат Билялетдинов.
ТАСС Спорт вчера в 08:19
Экономика

Совфед предложил ввести налог на потребителей цифровой продукции

В Совете Федерации предлагают кабмину рассмотреть вопрос о введении цифрового налога, предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей цифровой продукции, следует из предложений Совфеда по подготовке правительством общенационального плана действий в связи с коронавирусом.
РИА Новости 20 мая в 11:01
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Авто

Китайский конкурент Toyota Hilux вышел в продажу

Самый большой пикап в линейке Great Wall длиной 5 602 мм, шириной 1 934 мм, высотой 1 886 мм, с колесной базой 3 470 мм позиционируется как прямой конкурент Toyota Hilux.
Новые автомобили 20 мая в 23:12
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Киберспорт

Sea of Thieves выйдет 3 июня в Steam

Игромания.ру вчера в 11:55
Экономика

Кредитные каникулы: ЦБ упростил подачу документов через «Госуслуги»

Москва, 21 мая 2020, 12:49 — REGNUM Для заявки на кредитные каникулы граждане России теперь получили возможность отправлять справку по форме 2-НДФЛ и выписку со счёта в Пенсионном фонде через портал «Госуслуги».
REGNUM вчера в 05:49
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Наука

Ученые выяснили происхождение гемоглобина

РИА Новости 20 мая в 11:59
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Авто

Новый седан Kia Optima станет полноприводным

Седан KIA K5 (Optima) впервые станет полноприводным.
Автоновости дня вчера в 08:52
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
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Происшествия

Сыновья саудовского журналиста Хашкаджи простили его убийц

Сыновья журналиста The Washington Post в Саудовской Аравии Джамаля Хашкаджи, которого убили осенью 2018 г. в саудовской дипмиссии в Турции, простили обвиняемых в этом преступлении.
Ведомости 00:12
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Орлов назвал причину ухода Сёмина из «Локомотива»

«Локомотив» не найдёт тренера лучше, чем Сёмин. Новому наставнику придётся перестраивать игру команды.
ГЛАС.RU 00:52
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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