Экономика

URA.RuURA.RuВ МЭР спрогнозировали возврат экономики на докризисный уровень

Падение ВВП России в 2020 году составит 5%, а реальные располагаемые доходы россиян сократятся на 3,8%, Такие данные присутствуют в макропрогнозе Министерства экономического развития РФ. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, быстрого восстановления экономики ожидать не стоит.
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В Минэкономразвития рассказали, когда российская экономика вернется к докризисному уровню

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Глава МЭР назвал сроки восстановления экономики России

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Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году

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Минэкономразвития назвало сроки возврата экономики на докризисный уровень

РБКвчера в 16:12

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RT на русскомвчера в 16:11

МЭР ждет падения ВВП России на 5% в 2020 году

Известиявчера в 16:00
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В Свердловской области от коронавируса скончалось еще 2 пациента

Как сообщил в оперштабе, за прошедшие сутки скончалось еще два пациента с COVID-19, таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале скончалось 10 человек с подтвержденным коронавирусом.
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Политика

В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова

Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
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Происшествия

Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза

Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
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Политика

Ким Чен Ын не появлялся на публике три недели

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся на публике с 1 мая.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Общество

СКР проверит информацию о двойном гражданстве сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал расследование в связи с информацией о двойном гражданстве сенатора Елены Мизулиной, сообщил Telegram-канал Baza.
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Политика

Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая

С 23:00 часов 20 мая до конца суток 21 мая ожидается местами сильный дождь, в отдельных районах - мокрый снег.
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Общество

22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому

22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
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Политика

В Пекине заявили, что не скрывают данных о военных расходах

Китай ежегодно предоставляет в ООН отчёт о своих военных расходах, в КНР нет скрытых военных расходов, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.
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Космос

Возле Юпитера обнаружен астероид с хвостом

Если в 2019 году астероид LD2 столкнулся с другим космическим объектом, то при ударе лед под его поверхностью мог обнажится, что позволило бы астероиду извергать газ.
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Здоровье

Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе

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РБК Екатеринбург 20 мая в 08:23
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Общество

Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru вчера в 15:10
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Авто

Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны

Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Киберспорт

В Steam бесплатно раздают шутер DayZ

Игра DayZ станет бесплатной в Steam с 20:00 в четверг, 21 мая, по московскому времени.
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Здоровье

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Мэрилин из «Брата-2» рассказала, как готовилась к роли

Петербургский дневник вчера в 09:19
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Serious Sam 4 выйдет в августе, о чём сказали в 52-секундном трейлере

Игромания.ру 20 мая в 13:15
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Происшествия

В Челябинской области в отделе полиции умерла женщина

По предварительным данным, 37-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции для принудительного доставления в суд.
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Армия и оружие

США планируют отслеживать гиперзвуковые ракеты при помощи спутников

Российская газета 19 мая в 03:56
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе

Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Общество

В Югре ограничили въезд в три населенных пункта

Постановлением губернатора Югры ограничен въезд и выезд в Лянтор, Федоровский и Нижнесортымский. Распоряжение вступает в силу с 23 мая.
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Космос

Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли

iReactor 19 мая в 10:31
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Общество

Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска

В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
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Роберт Паттинсон рассказал о роли нового Бэтмена

Премьера фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирована на сентябрь 2021 года.
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Политика

МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил

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Здоровье

Мясников заявил, что 7 млн россиян могли уже переболеть коронавирусом

Главный врач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников заявил, что в России уже около 7 млн человек могли переболеть коронавирусом.
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Общество

Civilization VI стала новой бесплатной игрой в Epic Games Store

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Здоровье

Коронавирус: последние новости 21 мая. Эпидемия в РФ непредсказуема, названа дата ЕГЭ, будет ли призыв в армию

Несмотря на одну из лидирующих позиций в антирейтинге, в России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
URA.Ru вчера в 12:19
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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