Экономика
URA.RuВ МЭР спрогнозировали возврат экономики на докризисный уровень
Падение ВВП России в 2020 году составит 5%, а реальные располагаемые доходы россиян сократятся на 3,8%, Такие данные присутствуют в макропрогнозе Министерства экономического развития РФ. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, быстрого восстановления экономики ожидать не стоит.
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В Свердловской области от коронавируса скончалось еще 2 пациента
Как сообщил в оперштабе, за прошедшие сутки скончалось еще два пациента с COVID-19, таким образом, с начала пандемии на Среднем Урале скончалось 10 человек с подтвержденным коронавирусом.
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Политика
В Крыму призвали ООН отреагировать на водную блокаду полуострова
Мусаев призвал ООН найти ресурсы для решения этой проблемы, подчеркнув, что вопрос подачи воды должен решаться с учетом того, что полуостров - российская территория.
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Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия вчера в 09:48
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Политика
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Коммерсантъ вчера в 23:31
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Компания вчера в 05:50
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Общество
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22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
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Китай ежегодно предоставляет в ООН отчёт о своих военных расходах, в КНР нет скрытых военных расходов, заявил на пресс-конференции в четверг официальный представитель 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Чжан Есуй.
РИА Новости вчера в 10:44
Космос
Возле Юпитера обнаружен астероид с хвостом
Если в 2019 году астероид LD2 столкнулся с другим космическим объектом, то при ударе лед под его поверхностью мог обнажится, что позволило бы астероиду извергать газ.
Популярная механика вчера в 10:04
Здоровье
Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе
15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург 20 мая в 08:23
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru вчера в 15:10
Авто
Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны
Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru вчера в 04:36
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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Дни24 вчера в 10:20
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Коронавирус может спровоцировать воспаление щитовидной железы
Русская Планета 00:09
Кино
Мэрилин из «Брата-2» рассказала, как готовилась к роли
Петербургский дневник вчера в 09:19
Игры
Serious Sam 4 выйдет в августе, о чём сказали в 52-секундном трейлере
Игромания.ру 20 мая в 13:15
Происшествия
В Челябинской области в отделе полиции умерла женщина
По предварительным данным, 37-летнюю женщину в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции для принудительного доставления в суд.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 09:54
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США планируют отслеживать гиперзвуковые ракеты при помощи спутников
Российская газета 19 мая в 03:56
Шоу-бизнес
Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе
Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Московский Комсомолец Югра 00:26
Космос
Камеры МКС засняли «массовую эвакуацию НЛО» с Земли
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Общество
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Коммерсантъ вчера в 20:24
Здоровье
Определена группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Людям с нарушением обмена веществ член-корреспондент Российской академии наук посоветовала соблюдать режим сна и питания, а также следить за водным балансом и принимать витамины.
Мойка78 20 мая в 19:27
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о роли нового Бэтмена
Премьера фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли запланирована на сентябрь 2021 года.
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Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Здоровье
Мясников заявил, что 7 млн россиян могли уже переболеть коронавирусом
Главный врач Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников заявил, что в России уже около 7 млн человек могли переболеть коронавирусом.
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Civilization VI стала новой бесплатной игрой в Epic Games Store
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Здоровье
Коронавирус: последние новости 21 мая. Эпидемия в РФ непредсказуема, названа дата ЕГЭ, будет ли призыв в армию
Несмотря на одну из лидирующих позиций в антирейтинге, в России в течение десяти дней наблюдается ежедневное снижение числа выявляемых случаев заражения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
URA.Ru вчера в 12:19