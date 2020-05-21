Падение ВВП России в 2020 году составит 5%, а реальные располагаемые доходы россиян сократятся на 3,8%, Такие данные присутствуют в макропрогнозе Министерства экономического развития РФ. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, быстрого восстановления экономики ожидать не стоит.

В МЭР спрогнозировали возврат экономики на докризисный уровень

Общество Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020 Москва, 21 мая 2020, 17:34 — REGNUM ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 20 июля. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора. 131

Здоровье В Кузбассе выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом Шесть пациентов выздоровели и были выписаны. Таким образом, после заражения коронавирусом вылечились уже 130 кузбассовцев.

Экономика Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК).

Общество Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей. 123

Общество Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции. 2,1K

Хоккей Сошников: вернулся в Россию, чтобы перезапустить карьеру Российский нападающий Никита Сошников заявил, что принял решение уехать из Северной Америки и вернуться в Россию, чтобы перезапустить карьеру.

Политика Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году. 88

Киберспорт В Steam бесплатно раздают шутер DayZ Игра DayZ станет бесплатной в Steam с 20:00 в четверг, 21 мая, по московскому времени. 13

Политика МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. 520

Общество 22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому 22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России. 31

Армия и оружие Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром. 180

Политика Экс-главу Иркутской области не допустят к новым выборам губернатора Коммунист Сергей Левченко, в декабре 2019 г. добровольно ушедший с поста губернатора Иркутской области, планирует участвовать в выборах главы региона будущей осенью, сообщил он «Ведомостям». 230

Футбол Кузяев не хочет продлевать контракт с «Зенитом» В июне 2020-го у хавбека истекает контракт с «Зенитом», и он желает попробовать силы в одном из европейских чемпионатом, сообщает «Чемпионат». 1

Энергетика Цены на нефть выросли до мартовского максимума Нефть марки Brent с доставкой в июле рано утром 21 мая подорожала на 62 цента (1,7%) до 36,37 доллара за баррель. 1

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 932

Политика Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая С 23:00 часов 20 мая до конца суток 21 мая ожидается местами сильный дождь, в отдельных районах - мокрый снег.

Музыка Лана Дель Рей раскритиковала тексты песен Бейонсе и Арианы Гранде Лана Дель Рей отметила, что после того, как Ариана Гранде, Бейонсе, Ники Минаж и другие артисты получили первые места с песнями о сексе и многочисленных изменах, можно вернуться к теме самореализации, чувств, появившихся на фоне прекрасной влюбленности.

Политика Идею амнистии к 75-летию Победы одобрили менее половины жителей России Москва, 22 мая 2020, 07:53 — REGNUM Менее половины (44%) жителей России одобрили бы идею амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в результатах опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).