Экономика
URA.RuВ МЭР спрогнозировали возврат экономики на докризисный уровень
Падение ВВП России в 2020 году составит 5%, а реальные располагаемые доходы россиян сократятся на 3,8%, Такие данные присутствуют в макропрогнозе Министерства экономического развития РФ. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, быстрого восстановления экономики ожидать не стоит.
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Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24
Общество
Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020
Москва, 21 мая 2020, 17:34 — REGNUM ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 20 июля. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
REGNUM вчера в 10:34
Общество
Образ тульского медика в купальнике начали рисовать художники
Образ прославившейся тульской медсестры в просвечивающемся защитном костюме уже распространился на весь интернет.
Центр 71 вчера в 05:54
Политика
Трамп объявил о выходе из Договора по открытому небу из-за России
Вашингтон, 21 мая 2020, 20:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил о выходе из международного соглашения по открытому небу из-за России, 21 мая сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 13:11
Здоровье
В Кузбассе выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом
Шесть пациентов выздоровели и были выписаны. Таким образом, после заражения коронавирусом вылечились уже 130 кузбассовцев.
REGNUM 00:35
Кино
Создатели сериала «Великолепный век» готовят новый проект о Барбароссе
Вестник Кавказа вчера в 19:45
Экономика
Половина малых и средних компаний назвали свое положение катастрофой
Свыше половины предприятий малого и среднего бизнеса — 53% — охарактеризовали свое положение как «катастрофа» или «кризис», следует из данных мониторинга бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:00
Общество
Госдума одобрила поправку об удвоении выплат семьям с детьми
С 1 июня, пояснил председатель ГД Вячеслав Володин, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком в возрасте до полутора лет для неработающих граждан увеличится с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей.
Российская газета вчера в 06:30
Общество
Мэр Москвы подписал указ о первом этапе смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 21 мая, подписал указ о начальном этапе снятия ограничительных мер в городе, введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 18:36
Хоккей
Сошников: вернулся в Россию, чтобы перезапустить карьеру
Российский нападающий Никита Сошников заявил, что принял решение уехать из Северной Америки и вернуться в Россию, чтобы перезапустить карьеру.
РИА Новости вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Ургант высмеял Собчак, которая ходит «без всего»
News.ru вчера в 21:59
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Киберспорт
В Steam бесплатно раздают шутер DayZ
Игра DayZ станет бесплатной в Steam с 20:00 в четверг, 21 мая, по московскому времени.
Дни24 вчера в 10:20
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Политика
МИД России прокомментировал заявление Японии о принадлежности Курил
Решение Японии внести вопрос о принадлежности Южных Курил в «Синюю книгу по дипломатии» не способствует улучшению двусторонних отношений, сообщила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Коммерсантъ вчера в 11:06
Общество
22 мая вспоминают Николая Чудотворца: как и когда молятся святому
22 мая православные отмечают день памяти Николая Чудотворца, или Николая Угодника - так любовно называют святителя в народе, а в Церкви торжественно - святителя и чудотворца Николая Мирликийского, особо почитаемого в России.
Российская газета вчера в 17:20
Армия и оружие
Силы Хафтара грозят Анкаре крупнейшей воздушной битвой в истории Ливии
Напомним, что за власть в Ливии борются две основные силы — заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаезом Сарраджем и Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром.
Коммерсантъ вчера в 12:48
Политика
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
РИА Новости вчера в 20:33
Политика
Экс-главу Иркутской области не допустят к новым выборам губернатора
Коммунист Сергей Левченко, в декабре 2019 г. добровольно ушедший с поста губернатора Иркутской области, планирует участвовать в выборах главы региона будущей осенью, сообщил он «Ведомостям».
Ведомости вчера в 17:16
Футбол
Кузяев не хочет продлевать контракт с «Зенитом»
В июне 2020-го у хавбека истекает контракт с «Зенитом», и он желает попробовать силы в одном из европейских чемпионатом, сообщает «Чемпионат».
ProstoProSport 20 мая в 16:45
Энергетика
Цены на нефть выросли до мартовского максимума
Нефть марки Brent с доставкой в июле рано утром 21 мая подорожала на 62 цента (1,7%) до 36,37 доллара за баррель.
Expert.ru вчера в 06:31
Общество
Служивший при 11 президентах США дворецкий умер от коронавируса
В США жертвой коронавируса стал служивший при 11 президентах государства бывший дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман.
Комсомольская правда вчера в 20:46
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Общество
В Башкирии в указ о режиме повышенной готовности внесли изменения
Напомним, Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сообщил о предстоящих изменениях в указе о режиме повышенной готовности.
Горобзор.ру вчера в 12:05
Политика
Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая
С 23:00 часов 20 мая до конца суток 21 мая ожидается местами сильный дождь, в отдельных районах - мокрый снег.
Интерфакс вчера в 00:30
Общество
Массово сажать за серые зарплаты предложили в России
С предложением ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты выступил сенатор Анатолий Артамонов.
LentaChel.ru вчера в 22:28
Гаджеты
Apple выпустила апдейт iOS 12.4.7 для старых iPhone и iPad
Apple неожиданно выпустила обновление iOS 12.4.7, предназначенное для старых моделей iPhone и iPad.
MobiDevices вчера в 04:31
Музыка
Лана Дель Рей раскритиковала тексты песен Бейонсе и Арианы Гранде
Лана Дель Рей отметила, что после того, как Ариана Гранде, Бейонсе, Ники Минаж и другие артисты получили первые места с песнями о сексе и многочисленных изменах, можно вернуться к теме самореализации, чувств, появившихся на фоне прекрасной влюбленности.
Актуальные Новости вчера в 15:33
Политика
Идею амнистии к 75-летию Победы одобрили менее половины жителей России
Москва, 22 мая 2020, 07:53 — REGNUM Менее половины (44%) жителей России одобрили бы идею амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, говорится в результатах опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
REGNUM 00:53
Шоу-бизнес
Откровенная поза стала трендом в соцсетях у звезд на карантине
Как сообщает The Sun, бесконечное сидение на карантине спровоцировало мировых звезд на стихийное изобретение очередного горячего тренда.
Live24 вчера в 08:56