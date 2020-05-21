Экономика

URA.RuURA.RuВ МЭР спрогнозировали возврат экономики на докризисный уровень

Падение ВВП России в 2020 году составит 5%, а реальные располагаемые доходы россиян сократятся на 3,8%, Такие данные присутствуют в макропрогнозе Министерства экономического развития РФ. Как отметил глава ведомства Максим Решетников, быстрого восстановления экономики ожидать не стоит.
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В Минэкономразвития рассказали, когда российская экономика вернется к докризисному уровню

ТАСС19:17

Минэкономразвития ждет спада экономики на 5% в 2020 году

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Решетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень

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Минэкономразвития назвало сроки возврата экономики на докризисный уровень

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RT на русском16:11

Глава МЭР назвал сроки восстановления экономики России

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МЭР ждет падения ВВП России на 5% в 2020 году

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Минтруд оценил средний размер страховой пенсии по старости в 2019 году

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Касперович рассказал о контракте со сборной Болгарии по биатлону

Бывший тренер сборной России по биатлону Александр Касперович подтвердил начало работы со сборной Болгарии.
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Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил о предстоящих переговорах с Россией по контролю над вооружениями.
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Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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