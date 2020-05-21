Экономика
ИнтерфаксРешетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень
Основное падение придется на II квартал – ВВП РФ, по оценке министерства, снизится на 9,5% в годовом выражении, в III квартале снижение ожидается на 6,3%, в IV квартале – на 5,2%. Достижение докризисного уровня, по его словам, ожидается в I полугодии 2022 года.
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Сценарные условия подготовлены в условиях высокой неопределенности. Сейчас у нас все определяется не экономическими, а, скорее, эпидемиологическими вопросами. Конечно, это все несколько затрудняет прогнозирование.
— Максим Решетников, российский политикМосковский Комсомолец 00:18
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Решетников: На предкризисный уровень Россия выдейдет в первом квартале 2021 года
Комсомольская правда02:42
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Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Здоровье
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 03:46
Общество
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Общество
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты подтвердил свою госпитализацию с травмами головы
Тренер по сквошу, бывший муж Лолиты Милявский Дмитрий Иванов оказался пациентом травматологического отделения одной из больниц на Севере Москвы.
Live24 вчера в 13:39
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РБК 20 мая в 03:42
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Общество
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По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Умер чемпион по хоккею Александр Герасимов
РИАМО вчера в 11:06
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В ближайшие дни в Челябинской области могут запустить первый этап выхода из режима ограничений, введенном из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Kursk.com 01:09
Экономика
России предрекли череду карантинов до 2021 года
Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов.
Lenta.ru вчера в 19:48
Наука
Создан бионический глаз, который превосходит человеческий
Искусственный бионический глаз даст человеку возможность видеть в темноте, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 07:15
Политика
США заявили о слежке за Трампом в рамках Договора по открытому небу
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия в рамках Договора по открытому небу (ДОН) следила за Дональдом Трампом.
Коммерсантъ вчера в 20:53
Общество
Мэр Алушты грубо выругалась в прямом эфире
В ответ на услышанную информацию Галина Огнева, которая является педагогом с серьезным стажем, грубо выругалась.
Krym.News вчера в 08:14
Кино
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Лос-Анджелес, США, 22 мая 2020, 07:46 — REGNUM Продюсер фильма «Аватар 2» Джон Ландау выложил в сеть фотографию со съёмочной площадки.
REGNUM 00:46
Общество
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
РИА Новости вчера в 20:33
Футбол
Гончаренко рассказал о трансферных планах ЦСКА
RT на русском вчера в 16:14
Общество
В Швеции признали, что отказ от ограничений по COVID-19 был ошибкой
В Швеции признали, что отказ от ограничений по COVID-19 был ошибкой Шведская модель "коллективного иммунитета" себя не оправдала.
Экспресс газета 02:55
Кино
В Fortnite показали новый трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана
REGNUM вчера в 22:40
Общество
Human Rights Watch призывает московские власти прекратить использование приложения «Социальный мониторинг»
Правозащитники считают, что приложение нарушает конфиденциальность пользователей и приводит к сотням, а то и тысячам ошибочных штрафов.
Эхо Москвы 02:32
Космос
Члены экипажа Crew Dragon прибыли на космодром на мысе Канаверал
Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС 20 мая в 19:06
Шоу-бизнес
Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии
Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
Энергетика
Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск.
ТАСС вчера в 23:44
Общество
Путин предложил обсудить вопрос открытия гостиниц в Краснодарском крае
Президент РФ Владимир Путин предложил губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву обсудить вопрос открытия гостиниц.
ПолитРоссия вчера в 10:09
Происшествия
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
Политика
Ширвиндт эмоционально объяснил Гордону российскую принадлежность Крыма
Руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт рассказал, почему ему закрыли въезд на Украину и объяснил свою позицию по Крыму.
iReactor вчера в 05:17
Происшествия
В Алтайском крае выявили 1111 носителей коронавируса, девять погибли
Только за последние сутки было выявлено 57 новых носителей коронавируса, а общее число положительных тестов составляет уже 1111.
REGNUM вчера в 01:11
Происшествия
В доме в центре Петербурга обнаружены тела двух подростков
В жилом доме в центре Санкт-Петербурга обнаружены тела двух подростков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД по городу и Ленобласти.
РЕН ТВ 02:26