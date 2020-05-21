Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксРешетников назвал сроки выхода ВВП на докризисный уровень

Основное падение придется на II квартал – ВВП РФ, по оценке министерства, снизится на 9,5% в годовом выражении, в III квартале снижение ожидается на 6,3%, в IV квартале – на 5,2%. Достижение докризисного уровня, по его словам, ожидается в I полугодии 2022 года.
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Максим Решетников
Сценарные условия подготовлены в условиях высокой неопределенности. Сейчас у нас все определяется не экономическими, а, скорее, эпидемиологическими вопросами. Конечно, это все несколько затрудняет прогнозирование.
— Максим Решетников, российский политикМосковский Комсомолец 00:18

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