Коронавирус
ИзвестияВ Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений
Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом 12 мая рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он отметил, что есть три этапа отмены карантинных мер.
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Общество
В Приморье сообщили, когда могут принять решение о снятии ограничений
Решение о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в Приморье может быть принято на следующей неделе, это зависит от соблюдения мер самими местными жителями, сообщает правительство региона.
РИА Новости 21:40
Кино
Певцов ответил критикам фильма «На Париж»
Рамблер 16:17
Общество
Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих
В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
РИА Новости 13:15
Футбол
Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей
«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport 09:22
Армия и оружие
Лидер Афганистана приказал силовикам перейти к борьбе с «Талибаном»
Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силовым ведомствам страны перейти в режим наступательных действий против представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России).
Известия 11:56
Общество
Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу
Вице-премьер Татьяна Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу.
Деловое.ТВ 12:43
Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru 08:40
Общество
Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок
"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
РИА Новости 15:22
Политика
В конгресс США внесли резолюцию о «нарушении прав человека в России»
В конгресс США внесена резолюция, осуждающая «нарушения прав человека в России», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 01:44
Кино
Определён самый популярный фильм на самоизоляции
Триллер "Заражение" режиссёра Стивена Содерберга стал самым популярным у людей, находящихся на самоизоляции.
Life.ru 21:21
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 18:13
Гаджеты
Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro
Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
Экономика сегодня 11:29
Шоу-бизнес
Влад Соколовский заразился коронавирусом
Вокруг ТВ вчера в 19:22
Энергетика
ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи
Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов.
REGNUM вчера в 12:02
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru 09:23
Культура
Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ
Sibnet Новости вчера в 05:00
Экономика
Алгоритм расчета страховых взносов от ФНС: разбираем детально
Налоговики напоминают, что статьей 421 НК РФ установлено, что база для исчисления страховых взносов, определяется по истечении каждого календарного месяца, как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных пунктом 1 статьи 420 НК РФ, начисленных отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода нарастающим итогом, за исключением сумм, указанных в статье 422 Кодекса.
Бухгалтерия.ру 10 мая в 04:18
Музыка
12 млн просмотров за два дня набрал новый клип Little Big
Всего за два дня видеоролик набрал 12 миллионов просмотров. За три первых часа видео набрало миллион просмотров.
Pravda.Ru 10 мая в 11:02
Авто
BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6
Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.).
Автоновости дня 04:44
Технологии
Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК
Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
Экономика сегодня вчера в 03:53
Футбол
Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии
Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
Vprognoze.ru 13:28
Происшествия
В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек
Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:05
Происшествия
Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова
Защита подала апелляцию на арест предпринимателя, бывшего депутата заксобрания Красноярского края Анатолия Быкова, подозреваемого в организации двойного убийства в 1994 году.
RT на русском вчера в 04:48
Здоровье
17 новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области
12 мая в Приамурье подтверждено 17 новых случаев коронавируса: девять - в Шимановске, по четыре - в Белогорске и Свободном.
Телепорт 04:51
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ 08:01
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости 11:48
Общество
Названа дата окончания режима самоизоляции в Новосибирской области
Режим самоизоляции может быть завершен для Новосибирской области 31 мая.
Atas.info 03:22
Футбол
Гиггз назвал футболистов «МЮ», на которых не кричал Фергюсон
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз вспомнил о выступлениях под руководством легендарного наставника манкунианцев Алекса Фергюсон.
Евро-футбол.ру вчера в 06:32
Происшествия
США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14