Москва соответствует всем критериям для начала первого этапа снятия ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. Об этом 12 мая рассказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он отметил, что есть три этапа отмены карантинных мер.

В Мосгордуме оценили готовность столицы к снятию ограничений

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