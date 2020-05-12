Коронавирус
РИА НовостиВ МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
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В Мосгордуме считают, что Москва готова к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Комсомольская правдавчера в 16:56
В Мосгордуме оценили готовность столицы к первому этапу снятия ограничений
RT на русскомвчера в 17:32
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Киберспорт
Да, скрытый клинок в Assassin’s Creed Valhalla может моментально убивать
Игромания.ру вчера в 13:04
Культура
Новый сезон «Реальных пацанов» стартует на ТНТ
Sibnet Новости 11 мая в 05:00
Общество
В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео
В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью.
Российская газета 02:36
Авто
В России ужесточат требования ввоза праворульных машин
Правила ввоза в Россию автомобилей с правым рулем будут ужесточены с 1 июля 2020 года согласно новому техническому регламенту Таможенного союза в части получения свидетельства о безопасности конструкции транспортных средств.
Южный автомобиль 10 мая в 08:12
Общество
«Дочка» Ростеха испытывает стреляющий щит по заказу силовой структуры
«НИИ Прикладной химии», входящий в Ростех, проводит испытания стреляющего щита «Легион» по заказу одной из российских силовых структур, пишет ТАСС, ссылаясь на заместителя управляющего директора НИИПХ по гражданской продукции, ВТС и маркетингу Артема Муранова.
Аргументы и Факты 01:45
Происшествия
В Омской области скончались ещё два пациента с коронавирусом
Омск, 13 мая 2020, 09:42 — REGNUM За последние сутки в Омской области подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 мая в минздраве региона.
REGNUM 02:42
Общество
В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках
Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
Здоровье
Почти 320 пациентов лечат в больнице в Коммунарке
Газета.Ru 01:37
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
Здоровье
Врачей тревожит ситуация с коронавирусом после майских праздников
Москва, 13 мая 2020, 08:36 — REGNUM Российские врачи с тревогой ждут середины мая, когда станет ясно, как повлияли майские праздники на развитие ситуации с коронавирусом нового типа.
REGNUM 01:36
Футбол
Президент «Барселоны» одобрил трансфер Миранчука
ODDS.ru вчера в 11:57
Политика
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят
Архангельскую область и Ненецкий автономный округ объединят, идут интеграционные процессы.
Lenta.ru 02:59
Общество
Московское метро назвало закупочные цены масок
Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях.
Российская газета вчера в 15:06
Общество
«Роскосмос» и NASA договорились о доставке астронавта США на МКС
Известия вчера в 17:53
Армия и оружие
День Черноморского флота ВМФ России отмечают 13 мая
История гласит, что весной 1783 года, после присоединения Крыма к России, императрица Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота.
Телепорт вчера в 19:35
Игры
Герой Арнольда Шварценеггера появится в Predator: Hunting Grounds
Predator: Hunting Grounds вышла 24 апреля 2020 года на ПК и PlayStation 4. Средняя оценка игры на агрегаторе рецензий Metacritic составляет 62 балла из 100 от прессы и 5,7 балла из 10 от пользователей.
CyberSport.ru вчера в 22:55
Политика
Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту
Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту.
Вести.Ru 11 мая в 11:26
Авто
Апрель обвалил российский авторынок на 72%
В апреле в России почти все автомобильные бренды ушли в минус, общий обвал продаж составил 72%.
МонаВиста вчера в 12:25
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Спорт
Умер тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров
Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Газета.Ru 02:10
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
Наука
Ученые смогли «подслушать» общение стафилококков
Используя свою разработку, ученые уже смогли выявить десять новых аутоиндуцирующие пептидов — столько же, сколько всего было известно до настоящего времени.
Популярная механика вчера в 16:17
Футбол
Большинство футболистов РПЛ выступили за доигровку чемпионата
Большинство футболистов РПЛ высказались за доигровку сезона, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране – таких оказалось 61 процент.
Metaratings 02:32
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
Общество
Томские медработники начали получать доплату за работу с коронавирусом
Медицинские работники Томской области начали получать стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными больными, сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации региона.
НИА-Томск 01:40
Общество
Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ
Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ.
Pravda.Ru вчера в 08:23
Экономика
Эксперты оценили возможности запасов ФНБ и ЗВР при преодолении кризиса
Ресурсы Фонда национального благосостояния (ФНБ) и золотовалютные резервы (ЗВР) позволят России преодолеть кризис, спровоцированный пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
Известия 01:47
Энергетика
Нефть дешевеет на фоне роста запасов сырья в США
Участники торгов оценивают последние данные API, согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели выросли на 7,58 миллиона баррелей, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидающих рост в 5 миллионов баррелей.
ПРАЙМ 01:09
Кино
Кристофер Нолан отказался перенести премьеру фильма из-за пандемии
Режиссер «Темного рыцаря» и «Интерстеллара» Кристофер Нолан не намерен переносить премьеру своего фильма «Довод», назначенную на 17 июля текущего года.
Известия 01:15