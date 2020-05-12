Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве

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