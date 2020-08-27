В МГУ допустили создание сезонной вакцины от коронавируса и гриппа
В конце марта в Российской академии наук сообщили, что при участии их учёных идёт разработка трёх вакцин от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила разрабатываемую в МГУ вакцину от COVID-19 в перечень перспективных.В источнике
С чего всё началось
Универсальный щит: вакцина из МГУ спасет от повторного заражения
Ученые из Гонконга изучили и описали случай повторного заражения человека генетически разными вариантами коронавируса. Поэтому вновь встал вопрос о необходимости создания буферного иммунитета и вакцинации.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Что за вакцину от повторного заражения коронавирусом разработали в МГУ?
Аргументы и Фактывчера в 07:46