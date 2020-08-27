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В МГУ допустили создание сезонной вакцины от коронавируса и гриппа

В конце марта в Российской академии наук сообщили, что при участии их учёных идёт разработка трёх вакцин от коронавируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила разрабатываемую в МГУ вакцину от COVID-19 в перечень перспективных.В источнике
С чего всё началось
Известия

Универсальный щит: вакцина из МГУ спасет от повторного заражения

Ученые из Гонконга изучили и описали случай повторного заражения человека генетически разными вариантами коронавируса. Поэтому вновь встал вопрос о необходимости создания буферного иммунитета и вакцинации.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Известия

В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса

Известия20:30
РИА Новости

В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса

РИА Новости20:07
Lenta.ru

В России задумались над единой вакциной против коронавируса и гриппа

Lenta.ru21:07
РЕН ТВ

«Сезонную» вакцину от гриппа и COVID-19 могут создать в МГУ

РЕН ТВ20:13
РБК

В МГУ допустили создание сезонной вакцины от коронавируса и гриппа

РБК21:28
Аргументы и Факты

Что за вакцину от повторного заражения коронавирусом разработали в МГУ?

Аргументы и Фактывчера в 07:46
URA.Ru

В МГУ придумали, как спасти россиян от повторного заражения COVID

URA.Ruвчера в 17:16

ЦБ и Visa предупредили банки об утечке данных 55 тыс. карт

Компания сообщала о ней еще в марте, но тогда речь шла только об именах, адресах, номерах телефона и данных электронной почты (без информации о банковских картах) "как минимум 1 тыс. пользователей" в России и Белоруссии, а не о 55 тысячах.
РБК17:00
9

Три нововведения для автомобилистов вступят в силу в РФ с 1 ноября

Осенью 2020 года автомобилистов ждет много изменений: это регистрация в МФЦ, возврат ТО и новый ПТС.Как сообщает Ufanotes.ru, с 1 сентября заканчивает свое действие отмена обязательств по прохождению техосмотра для оформления страховки на машину.
Уфимские Заметки25 августа в 01:28
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СМИ увидели сходство случая Навального с отравлением бизнесмена Гебрева

Немецкие врачи из клиники «Шарите», которые занимаются лечением оппозиционера Алексея Навального, связались с болгарскими медиками, лечившими бизнесмена Емельяна Гебрева, которого отравили в Болгарии в 2015 году.
РБК17:37
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Жириновский предложил Путину перевести Фургала под домашний арест

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новостивчера в 08:25
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СМИ: Причиной пожара на десантном корабле ВМС США в Сан-Диего мог стать поджог

Причиной пожара на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard (LHD 6) ВМС США в Сан-Диего мог быть поджог, передает телеканал NBC 7. Телеканал ссылается на источник в Пентагоне, близкий к расследованию.
Росбалт22:20

В Госдепе ответили на запуск Китаем ракет для «запугивания США»

Вашингтон, 27 августа 2020, 03:12 — REGNUM В Китае сильно заблуждаются, если считают, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать США, написал 26 августа спецпосланник Госдепа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.
REGNUM20:12
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Стрелка из Крайстчерча приговорили к пожизненному тюремному заключению

Австралиец Брентон Харрисон Таррант, совершивший террористические акты в мечетях новозеландского Крайстчерча 15 марта 2019 года, приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на досрочное освобождение.
ТАСС22:15