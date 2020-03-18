Коронавирус

РБКРБКВ МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса. Об этом сообщил декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников.
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с чего всё началось

Раскоронованный: в МГУ предлагают прорывной вариант вакцины от COVID-19

В России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, — рассказали «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

РБКвчера в 21:09

В МГУ предложили технологию для создания прототипа вакцины от COVID-19

RT на русскомвчера в 21:08

Вирусологи назвали сроки создания в России прототипа дешевой вакцины от коронавируса

URA.Ruвчера в 17:35

«Известия»: ученые МГУ заявили о готовности создать вакцину от COVID-19 за три месяца

ТАССвчера в 19:43

В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса

РИА Новостивчера в 18:58

Ученые МГУ заявили о готовности создать вакцину от коронавируса за три месяца

Lenta.ruвчера в 20:19

Вирусологи назвали срок создания в РФ прототипа вакцины от COVID-19

Известиявчера в 17:01
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Шоу-бизнес

Александр Малинин перенес концерты из-за плохого самочувствия

Народный артист России Александр Малинин в своем Instagram уведомил, что ему пришлось перенести концерты в нескольких городах России из-за плохого самочувствия.
Газета.Ru 16 марта в 17:55
Общество

Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Сато объяснил, что если несколько десятков тысяч человек соберутся на улице и расстояние между ними будет 1,5–2 м, то такое мероприятие будет безопасней, чем сбор в непроветриваемом помещении, тем более на более близком расстоянии.
Известия вчера в 21:10
Политика

ЕС решил на 30 дней ограничить въезд для иностранцев

Лидеры стран-участниц Евросоюза договорились на 30 дней ограничить въезд для граждан государств, которые не входят в ЕС, из-за распространения коронавируса.
РБК вчера в 17:21
Общество

В Венеции из-за карантина очистилась вода в каналах

Венеция, Италия, 18 марта 2020, 06:16 — REGNUM Ограничения на передвижение в Венеции, введенные на фоне эпидемии коронавируса в Италии, привели к улучшению состояния воды в городских каналах, 17 марта сообщает издание The Art Newspaper.
REGNUM вчера в 23:16
Здоровье

Дезинфекцию посетителей вводят в общественных местах Барнаула

С 17 марта в здании Алтайского краевого законодательного собрания в Барнауле ввели меры профилактики для борьбы с инфекцией коронавируса.
Толк вчера в 03:40
Общество

Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Ведомости вчера в 13:32
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Общество

В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru вчера в 10:01
Религия

Церковь издала санитарные правила для богослужений

Комплекс санитарных мер по профилактике коронавирусной инфекции в церкви утвердил патриарх Московский и всея Руси Кирилл 17 марта, сообщает сайт Русской православной церкви.
Красная весна вчера в 12:36
Здоровье

Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице

Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Ридус вчера в 07:09
Шоу-бизнес

Жена рэпера ST Ассоль рассказала, как они назвали новорожденную дочку

Глава семейства рассказал, что идею назвать дочь Эстель придумал участник группы "Пицца" Сергей Приказчиков, пояснив это тем, что имя является сочетанием имен родителей, то есть ST и Ассоль.
Народные новости 16 марта в 18:01
Общество

На Украине зафиксирован второй случай смерти от коронавируса

В украинском городе Черновцы умерла женщина, у которой было обнаружено острое респираторное заболевание, вызванное коронавирусом, это стало вторым случаем смерти в стране от новой инфекции; всего на Украине во вторник подтверждено семь новых случаев инфицирования, сообщает Центр общественного здоровья республики (ЦОЗ).
Интерфакс вчера в 14:45
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия не закроет границу с Россией

Следить за распространением заболевания в России и мире можно на специальной онлайн-карте, которая была запущена компанией "Яндекс".
ПолитРоссия 16 марта в 06:34
Шоу-бизнес

Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом

Слово и Дело вчера в 03:37
Общество

Случаи коронавируса зарегистрированы за сутки в 15 регионах России

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы за сутки в 15 регионах России.
RT на русском вчера в 15:12
Общество

Коронавирус обнаружили во всех штатах США

По данным американского университета Джона Хопкинса, на 18 марта в США зафиксировали 6420 случаев заражения коронавирусом, 108 человек погибли, еще 17 — вылечились.
РБК вчера в 19:11
Энергетика

Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого

Нефтяная война обойдется Саудовской Аравии и США слишком дорого Вдобавок к обвалу цен на рынке возник дефицит нефтетанкеров.
Экспресс газета вчера в 06:45
Армия и оружие

Стало известно о нестандартном применении ЗСУ «Шилка» на море

Российская газета 16 марта в 08:40
Хоккей

У первого игрока в НХЛ диагностирован коронавирус

Ранее сообщалось, что НХЛ надеется возобновить сезон не позже 15 мая. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 194 873 человек.
Спорт-Экспресс вчера в 23:16
Общество

В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
РИА Новости вчера в 17:14
Политика

В Раде стороннику Порошенко попытались заткнуть рот медицинской маской

Депутату Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексею Гончаренко попытались закрыть рот медицинской маской во время его выступления в парламенте.
РИА Новости вчера в 23:02
Экономика

ФАС призвала не давать прогнозы насчет цен и возможного дефицита

Федеральная антимонопольная служба России призвала представителей власти и бизнеса не делать много заявлений насчет динамики цен и возможного дефицита.
Известия вчера в 13:00
Здоровье

В Италии протестируют препарат от коронавируса

В Италии с четверга, 19 марта, врачи начнут тестировать препарат «тоцилизумаб», который применяют при ревматоидном артрите, для лечения коронавируса, пишет РИА Новости.
Невские Новости вчера в 18:50
Экономика

Аркадий Ротенберг стал единственным разбогатевшим на обвале рынков российским бизнесменом

Аркадий Ротенберг стал единственным российским бизнесменом, состояние которого показало значительный прирост на фоне обвала акций 16 марта.
Компания вчера в 09:37
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114

В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
РИА Новости вчера в 09:24
Общество

СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
РБК вчера в 04:47
Происшествия

В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

ТАСС 16 марта в 18:17
Происшествия

В Красноярском крае задержали банду инспекторов-взяточников

В Красноярском крае задержали несколько инспекторов, которые получали крупные взятки.
Московский Комсомолец вчера в 03:56
Авто

Новый Chevrolet Tracker появился в продаже

В интерьере просматриваются черты нового Chevrolet Orlando — схожая панель приборов, мультимедийный экран и блок управления климатической системой.
ГЛАС.RU вчера в 11:41
Политика

Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США

Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
ТАСС вчера в 13:58
Как работают Яндекс.Новости?
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