Коронавирус
Газета.RuВ МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца
Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Читать в источнике
Оценить316
с чего всё началось
В России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, — рассказали «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Армия и оружие
Помпео обвинил Россию в гибели турецких военных в Идлибе
«Россия ответственна за убийства турецких военных» в Сирии, заявил 17 марта госсекретарь США Майк Помпео.
Общество
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Валентины Гагариной, вдовы первого космонавта Юрия Гагарина.
Общество
Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля
"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Спорт
В Steam организуют весенний фестиваль с открытием демоверсий 40 игр
В Steam проведут весенний фестиваль, во время которого будут открыты демоверсии 40 различных игр.
Общество
Путин призвал россиян не закупать продукты впрок
"Главное, чтобы люди понимали, что [ситуация] надежная, чтобы не тратили деньги на продукты, которые потом приходится выбрасывать", - обратил внимание глава страны в ответ на слова премьер-министра Михаила Мишустина, который доложил, что ситуация с поставками товаров в российские магазины стабильная.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Авто
В Дубае нашли 10 новых внедорожников Ford, простоявших 15 лет
Один из местных шейхов приобрёл внедорожники про запас, заплатив за них 15 лет назад примерно 500 тыс. долларов (36,944 млн рублей).
Здоровье
Дисциплина и ответственность: как Китай побеждает эпидемию
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении всенародного голосования по поправкам в Конституцию на 22 апреля 2020 года.
Киберспорт
В Dota 2 вышел патч 7.25 — изменен режим All Pick
Valve выпустила обновление 7.25 для Dota 2. В нем разработчики изменили распределение золота за убийства, а также характеристики многих предметов и персонажей.
Общество
282 россиянина вывезены из Ташкента в Москву спецбортом «Аэрофлота»
"Аэрофлот" вывез спецрейсом из Ташкента в Москву в среду 282 россиян, изъявивших желание вернуться в Россию после того, как Узбекистан из-за угрозы распространения коронавируса временно приостановил транспортное сообщение со всеми странами.
Космос
NASA планирует отказаться от лунной орбитальной станции
Специалисты NASA надеются, что найдут способ отказаться от лунной орбитальной станции.
Общество
Вода в каналах Венеции стала чище из-за карантина
В Венеции вода в каналах стала чистой в связи с карантином, введенным из-за коронавируса, сообщает телеканал Москва 24.
Общество
В Севастополе вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Севастополя вводят в городе режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Политика
Эксперт ООН: Американцы разработали коронавирус в 2015 году
Эксперт напомнил об опубликованной в 2015 году в журнале Nature статье, в которой рассказывалось об американском эксперименте по модификации вируса, который разносят китайские летучие мыши.
Политика
Сотрудников администрации президента стали проверять на коронавирус
Ранее сообщалось, что представителей СМИ, контактирующих с президентом, также проверили на коронавирус.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Авто
В РФ появится новый автомобильный документ
Общество
Часть ресторанов в Москве приостановит работу из-за коронавируса
«Большинство членов Федерации рестораторов и отельеров среди рестораторов в Москве, принимая во внимание сложившуюся ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, с 18 марта текущего года приостанавливают работу по обслуживанию гостей, переходя на формат доставки еды», — говорится в документе.
Общество
Назван риск удаленной работы для банков
Сотрудников переводят на работу из дома на фоне риска распространения коронавируса.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Происшествия
В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус
Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске, установили.
Происшествия
В Екатеринбурге коронавирус подтвердился еще у пяти человек
В Екатеринбурге стало известно еще о пяти случаях заражения коронавирусом.
Политика
Путин призвал укреплять долю среднего класса в России
Более 70% граждан России, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу, заявил президент РФ Владимир Путин.
Наука
Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом
Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
Здоровье
В Тверской области выявлено 2 заболевших коронавирусом
В Тверской области по состоянию на 17 марта подтверждены 2 первых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.