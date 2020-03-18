Коронавирус

Газета.RuГазета.RuВ МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца

Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
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с чего всё началось

Раскоронованный: в МГУ предлагают прорывной вариант вакцины от COVID-19

В России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, — рассказали «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ.
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