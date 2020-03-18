В России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, — рассказали «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ.

с чего всё началось

В МГУ высказались о намерении закончить работу над эффективной вакциной против коронавируса в течение трех месяцев. Об этом заявила Ольга Карпова, представляющая кафедру вирусологии.

В МГУ намерены создать вакцину от коронавируса за три месяца

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