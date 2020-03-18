Коронавирус
Дни24В МГУ намерены создать вакцину от коронавируса за три месяца
В МГУ высказались о намерении закончить работу над эффективной вакциной против коронавируса в течение трех месяцев. Об этом заявила Ольга Карпова, представляющая кафедру вирусологии.
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с чего всё началось
В России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, — рассказали «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ.Известиявчера в 17:01
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Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Происшествия
Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Общество
В Челябинской области вводится режим повышенной готовности
На Южном Урале с 19 марта вводится режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Армия и оружие
США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе
Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Политика
Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией
Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
Общество
Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%
«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Политика
В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
Культура
Первый канал приостановил съемки шоу «Dance Революция»
Первый канал объявил о приостановке съемок шоу «Dance Революция».
Политика
В Кремле не исключили перенос голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле заявили, что допускают возможность переноса голосования по поправкам в Конституцию, если посещение избирательных участков станет угрозой для здоровья граждан из-за распространения COVID-2019.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 147
В России за сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, из которых 31 — в Москве.
Общество
Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую
Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
Хоккей
«Ак Барс» обратился с просьбой завершить сезон КХЛ
«Ак Барс» обратился в лигу с предложением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/2020 без определения обладателя Кубка Гагарина.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Футбол
Игрок «Ювентуса» Матюиди прокомментировал свое заражение коронавирусом
Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди, сдавший положительный тест на коронавирус, призвал общественность соблюдать рекомендации врачей.
Экономика
Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Общество
В Киевской области введён режим чрезвычайной ситуации
«Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, причинённую вирусом COVID-19, решили классифицировать её как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию естественного характера регионального уровня» и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.
Футбол
Месси решил остаться в «Барселоне» только в случае покупки Неймара
Политика
Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Здоровье
Власти Москвы назвали основания для анализа на коронавирус
В департаменте здравоохранения Москвы назвали тех, у кого есть основания пройти тест на коронавирус.
Культура
Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»
Кстати, складывается ощущение, что дела у запредельных Сэма и Дина идут весьма неплохо: они выглядят стильными, лощеными и очень довольными жизнью.
Наука
Еще один новый путь заражения коронавирусом выявили ученые
Политика
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Общество
В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров
Депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагает разрешить россиянам выходить на пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин, если по достижении этого возраста в течение года они не могут трудоустроиться, следует из базы данных нижней палаты парламента.