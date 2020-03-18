Коронавирус

Дни24Дни24В МГУ намерены создать вакцину от коронавируса за три месяца

В МГУ высказались о намерении закончить работу над эффективной вакциной против коронавируса в течение трех месяцев. Об этом заявила Ольга Карпова, представляющая кафедру вирусологии.
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с чего всё началось

Раскоронованный: в МГУ предлагают прорывной вариант вакцины от COVID-19

В России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, — рассказали «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

РБКвчера в 21:09

В МГУ предложили технологию для создания прототипа вакцины от COVID-19

RT на русскомвчера в 21:08

Вирусологи назвали сроки создания в России прототипа дешевой вакцины от коронавируса

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В МГУ рассказали о разработке вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 18:58

Ученые МГУ заявили о готовности создать вакцину от коронавируса за три месяца

Lenta.ruвчера в 20:19

Вирусологи назвали срок создания в РФ прототипа вакцины от COVID-19

Известиявчера в 17:01
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Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Происшествия

Убившего женщину в суде Первоуральска задержали

В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Газета.Ru 05:26
Происшествия

Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии

Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Коммерсантъ 06:39
Музыка

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 02:28
Общество

В Челябинской области вводится режим повышенной готовности

На Южном Урале с 19 марта вводится режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета 06:04
Армия и оружие

США обвинили Россию в гибели турецких военнослужащих в Идлибе

Госсекретарь США Майкл Помпео возложил ответственность за убийство "десятков турецких военных" в Сирии на Россию.
Газета.Ru 03:45
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Политика

Жители Крыма назвали преимущества воссоединения с Россией

Москва, 18 марта 2020, 11:15 — REGNUM Большинство жителей Крыма (72%) и Севастополя (67%) утверждают, что воссоединение Крыма с Россией положительно сказалось на их жизни.
REGNUM 04:15
Общество

Мишустин утвердил индексацию пенсий с 1 апреля на 6,1%

«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061»,— говорится в постановлении.
Коммерсантъ вчера в 12:14
Политика

В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
РИА Новости 07:18
Культура

Первый канал приостановил съемки шоу «Dance Революция»

Первый канал объявил о приостановке съемок шоу «Dance Революция».
Культуромания вчера в 16:57
Политика

В Кремле не исключили перенос голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле заявили, что допускают возможность переноса голосования по поправкам в Конституцию, если посещение избирательных участков станет угрозой для здоровья граждан из-за распространения COVID-2019.
Экономика сегодня 07:12
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Здоровье

ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Российская газета вчера в 11:25
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 147

В России за сутки зафиксировано 33 новых случая заражения коронавирусом, из которых 31 — в Москве.
Известия 07:33
Общество

Аршавин подал в суд на свою бывшую жену Барановскую

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин подал в суд на свою бывшую гражданскую жену, телеведущую Юлию Барановскую.
РБК 06:37
Хоккей

«Ак Барс» обратился с просьбой завершить сезон КХЛ

«Ак Барс» обратился в лигу с предложением об оперативном рассмотрении вопроса о досрочном завершении сезона 2019/2020 без определения обладателя Кубка Гагарина.
Вести Татарстан 06:20
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Футбол

Игрок «Ювентуса» Матюиди прокомментировал свое заражение коронавирусом

Полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди, сдавший положительный тест на коронавирус, призвал общественность соблюдать рекомендации врачей.
Матч ТВ вчера в 21:43
Экономика

Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Известия 04:58
Общество

В Киевской области введён режим чрезвычайной ситуации

«Проанализировав эпидемическую ситуацию на территории Киевской области, причинённую вирусом COVID-19, решили классифицировать её как «медико-биологическую чрезвычайную ситуацию естественного характера регионального уровня» и временно ввести на территории Киевской области режим чрезвычайной ситуации», — сказано в сообщении.
REGNUM 06:40
Футбол

Месси решил остаться в «Барселоне» только в случае покупки Неймара

ProstoProSport 00:30
Политика

Замглавы ФСИН Максименко освобожден от должности

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко освобожден от занимаемой должности.
Коммерсантъ 07:29
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Здоровье

Власти Москвы назвали основания для анализа на коронавирус

В департаменте здравоохранения Москвы назвали тех, у кого есть основания пройти тест на коронавирус.
РБК 05:34
Культура

Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»

Кстати, складывается ощущение, что дела у запредельных Сэма и Дина идут весьма неплохо: они выглядят стильными, лощеными и очень довольными жизнью.
Popcornnews.ru вчера в 04:00
Наука

Еще один новый путь заражения коронавирусом выявили ученые

Live24 16 марта в 06:35
Политика

Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств, и в связи с этим потребовал усилить ответственность за продажу контрафакта.
Интерфакс вчера в 10:02
Общество

В Госдуму внесли проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

Депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагает разрешить россиянам выходить на пенсию в 55 лет для женщин и в 60 лет для мужчин, если по достижении этого возраста в течение года они не могут трудоустроиться, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 16 марта в 04:48
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