Коронавирус

RT на русскомRT на русскомМГУ с 17 марта разрешит студентам перейти на дистанционное обучение

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 17 марта разрешит студентам перейти на дистанционное обучение на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

МГУ с 17 марта разрешит студентам перейти на дистанционное обучение

RT на русском07:13

Студентам МГУ позволили перейти на дистанционное обучение из‑за коронавируса

РИАМО08:05

Ректор МГУ отменил все публичные мероприятия в вузе из-за распространения коронавируса

Агентство Москва08:53

Ректор МГУ отменил все публичные мероприятия в вузе

ТАСС09:24

МГУ разрешил студентам перейти на дистанционное обучение

РИА Новости07:07

МГУ из-за коронавируса перевел студентов на дистанционное обучение

Mockva.ru06:54

Подписан приказ о переходе МГУ на дистанционное обучение

Красная весна07:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 12:58, Ашберн
Политика

Российские ученые и писатели выступили против поправок в Конституцию

Российские ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к депутатам и политикам, в котором они заявили о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Московский Комсомолец 02:25
Политика

Кабмин России объяснил решение ограничить въезд из Белоруссии

Ограничение въезда из Белоруссии в Россию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных ВОЗ мер по перекрытию границ с третьими странами.
RT на русском 12:33
Общество

Зеленский требует закрыть метро и запретить перемещение по Украине

Киев, 16 марта 2020, 18:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении властей страны остановить любое междугороднее и межобластное сообщение, а также работу метрополитенов.
REGNUM 11:45
Общество

Голикова рассказала, кому надо провериться на коронавирус

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что всем гражданам РФ нет необходимости обращаться за тестированием на коронавирусную инфекцию, это следует сделать вернувшимся из неблагоприятных с точки зрения распространения нового коронавируса стран или "контактным" с такими лицами.
РИА Новости 12:48
Здоровье

ОНФ открывает волонтерские штабы для помощи пожилым людям на время распространения коронавируса

В 12 регионах страны с завтрашнего дня (Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, Ленинградской, Калининградской, Кемеровской, Белгородской, Липецкой, Нижегородской, Московской и Мурманской областях, Санкт-Петербурге) ОНФ открывает штабы для помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса.
Общероссийский Народный Фронт 11:03
Здоровье

Денис Паслер примет отдельный документ по ситуации с коронавирусом

В Оренбурге прошло заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
1743.ru 08:53
Происшествия

Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы

Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru 09:17
Общество

Путин присвоил Ротенбергу звание Героя Труда

RT на русском 12:47
Кино

Съемки нового «Бэтмена» приостановили из-за коронавируса

«Warner Bros. приостановит производство художественного фильма "Бэтмен" на две недели, начиная с сегодняшнего дня», - приводит ТАСС сообщение компании.
ТК Звезда 14 марта в 19:20
Политика

Евросоюз может ограничить все поездки на свою территорию

Брюссель, 16 марта 2020, 19:39 — REGNUM Европейская комиссия рекомендовала главам государств и правительств стран Европейского союза ввести ограничения сроком на 30 дней на все поездки, за исключением неотложных, из-за ситуации с коронавирусом.
REGNUM 12:39
Футбол

Тамбов — Крылья Советов 1:0 (1-й тайм)

Напомним, матч «Тамбова-М» и «Крыльев Советов-М», который проходил в нашем манеже, отменили на 82-й минуте.
Vtambove.ru 11:18
Экономика

Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»

РФПИ и Saudi Aramco приостановили переговоры о первой инвестиции в Россию. Речь идет о покупке 30,76% нефтесервисной компании "Новомет".
Деловое.ТВ 09:43
Общество

Apple во Франции оштрафовали на рекордную сумму €1,1 млрд

Антимонопольное ведомство Франции (Autorité de la concurrence, ADLC) наложило на Apple штраф более чем в €1,1 млрд, признав компанию виновной в ценовом сговоре с двумя оптовыми продавцами.
РБК 09:33
Энергетика

Цена на нефть опустилась ниже 30 долларов за баррель

Цена на нефть марки Brent опускалась ниже психологической отметки 30 долларов за баррель, но в течение 20 минут отыграла падение, и сейчас находятся на уровне 30,3 доллара за баррель, о чем свидетельствуют данные портала Investing.com.
Российская газета 10:18
Хоккей

«Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса

Казахстанский "Барыс" отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за коронавируса.
Газета.Ru 06:41
Единоборства

Емельяненко сравнил себя с щенком после тренировок с Кадыровым

Многократный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко сравнил себя с щенком, описывая тренировки с Рамзаном Кадыровым в зале.
Live24 11:38
Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о закрытии границы

Накануне Россия закрыла сухопутную границу с Норвегией и Польшей. Сегодня правительство приняло решение закрыть еще и границу с Белоруссией.
Рифей-Пермь 08:31
Шоу-бизнес

Сын принца Гарри и Меган Маркл летом навестит прабабушку

В течение лета многие члены королевской семьи, включая принца Уильяма и Кейт Миддлтон, присоединятся к королеве и принцу Филиппу в Балморале, поэтому наверняка в прессе появятся фотографии, как маленький Арчи проводит время с двоюродными братьями и сестрой: Джорджем, Луисом и Шарлоттой.
Inc-news.ru 07:13
Кино

Съемки новой части «Человека паука» начнутся в середине лета

Молодой актер рассказал в интервью Inquirer, что начало съемок «Человека-паука-3» запланировано на июль.
Gazeta.SPb 13 марта в 15:12
Шоу-бизнес

Самойлова отпустила Джигана гулять с новорожденным сыном

Недавно Джиган сообщил поклонникам, что выписался из клиники, где проходил лечение от зависимости.
WomanHit.ru 11:56
Общество

Мишустин рассказал об оплате карантинных больничных

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ввести особый порядок оплаты больничных гражданам, попавшим под карантин из-за коронавируса.
Рамблер 04:35
Здоровье

Испанский медик назвал продукты, защищающие от коронавируса

Испанский врач рассказал о продуктах, которые могут помочь во время пандемии коронавируса.
ToDay News Ufa 09:52
Общество

Новые меры по борьбе с коронавирусом в России и мире. Главное

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старшего возраста максимально ограничить контакты с внешним миром и без необходимости не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ немедленно вызывать врача.
РБК 08:06
Армия и оружие

Украина заявила о провокации в Черном море

Военное дело вчера в 16:14
Общество

В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы

В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:56
Технологии

Росреестр обновил интерактивную публичную кадастровую карту

Росреестр совместно с Федеральной кадастровой палатой обновили онлайн-сервис «Публичная кадастровая карта», в котором размещены общедоступные сведения Единого государственного реестра недвижимости.
Московский Комсомолец в Марий Эл 07:46
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Известия вчера в 03:06
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Политика

Ростуризм назвал страны, которые лучше не посещать из-за коронавируса

«С 16.03.2020 г. будет временно ограничено авиасообщение со всеми странами ЕС, Норвегией и Швейцарией за исключением рейсов из Москвы в столицы государств ЕС, Норвегии и Швейцарии и обратно», — сообщили в Ростуризме.
Магсити74 11:34
Общество

Школы Калужской области закрыты на досрочные каникулы

С целью усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку, в Калужской области вводятся для обучающихся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования двухнедельные каникулы, начиная с 17 марта 2020 года, — сообщает министерство образования и науки Калужской области.
ТРК Ника 12:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное