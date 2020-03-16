Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова с 17 марта разрешит студентам перейти на дистанционное обучение на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ.

МГУ с 17 марта разрешит студентам перейти на дистанционное обучение

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