Коронавирус

Molnet.ruMolnet.ruВ МГУ рассказали о создании вакцины от коронавируса

В ближайшие три месяца в нашей стране могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, сообщается на сайте РИА Новости. Исследователям удалось получить сферические частицы из безопасного для человека вируса табачной мозаики, который поражает растения.
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с чего всё началось

Раскоронованный: в МГУ предлагают прорывной вариант вакцины от COVID-19

В России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, — рассказали «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В МГУ назвали сроки изготовления прототипа вакцины от коронавируса

РИА Новости07:40

В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

РБКвчера в 21:09

В МГУ предложили технологию для создания прототипа вакцины от COVID-19

RT на русскомвчера в 21:08

Ученые МГУ заявили о готовности создать вакцину от коронавируса за три месяца

Lenta.ruвчера в 20:19

В МГУ заявили о готовности создать вакцину от коронавируса за три месяца

ТАССвчера в 19:43

Вирусологи назвали сроки создания в России прототипа дешевой вакцины от коронавируса

URA.Ruвчера в 17:35

Вирусологи назвали срок создания в РФ прототипа вакцины от COVID-19

Известиявчера в 17:01
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Политика

Председатель общественной палаты Челябинской области покидает пост

Олег Дубровин покинет пост председателя общественной палаты Челябинской области.
Znak.com 08:50
Политика

В Кремле допустили перенос голосования по поправкам к Конституции

Москва, 18 марта 2020, 13:53 — REGNUM Голосование по поправке к Конституции России может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом, заявил 18 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
REGNUM 06:53
Общество

В России выявили 33 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Транспорт

На российских дорогах появится новый дорожный знак

В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
ФедералПресс 06:11
Политика

FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Газета.Ru 06:42
Здоровье

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Piter.tv 08:12
Технологии

Сбербанк тестирует технологию приема оплаты смартфоном

Специальное приложение Tap on Phone позволит использовать смартфон как терминал для приема безналичной оплаты.
Плас 06:16
Автоспорт

Сезон в «Формуле-1» может стартовать 24 мая и закончиться 20 декабря

20 марта состоится видеоконференция с участием руководства "Формулы-1", Международной автомобильной федерации и представителями команд гоночной серии, на которой будут обсуждаться возможные изменения в календаре турнира на 2020 год.
Спорт-Экспресс 07:19
Музыка

Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс

Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
REGNUM 02:28
Общество

В колониях и СИЗО запретили свидания из-за коронавируса

В российских колониях и следственных изоляторах запрещены свидания из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ФСИН.
Коммерсантъ 08:34
Технологии

«МегаФон» открыл бесплатный доступ для онлайн-конференций

Оператор связи на ближайший месяц сделал бесплатным сервис для онлайн-конференций и вебинаров.
МНИАП.рф 08:40
Экономика

Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
РБК 05:18
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета вчера в 07:59
Музыка

«Пухляш» из клипа группы Little Big поедет на Евровидение

Как сообщает ToDay News Ufa, группа Little Big в своем микроблоге в Instagram официально проинформировала, что берёт с собой в Роттердам представлять Россию на Евровидении танцора Дмитрия Красилова, который выступал в роли танцующего «пухляша» в нашумевшем клипе «Uno».
ToDay News Ufa вчера в 15:29
Игры

Утечка: Песенка выдала существование L.A. Noire: Part 2

Компания Warner Chapell Music опубликовала музыкальный видеоролик с песней Break My Stride, которая, по описанию, являлась частью саундтрека L.A. Noire: Part Two.
Игромания.ру 08:58
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Энергетика

Цена на нефть марки WTI опустилась до минимума за 18 лет

Мировые цены на нефть в среду продолжают падать. Так, котировки на WTI опустились ниже 25 долларов за баррель впервые с ноября 2002 года.
Банки.ру 08:40
Киберспорт

Perfecto о поражении NAVI от North: «Я выступил плохо, извините»

Залуцкий занял последнее место в итоговой таблице матча против North. Илья Perfecto Залуцкий: «Я выступил плохо, прошу прощения».
CyberSport.ru вчера в 17:38
Футбол

«Челси» и «Ман Сити» готовы побороться с испанскими грандами за Лаутаро

«Челси» и «Манчестер Сити» заинтересованы в приобретении нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Soccer.ru 02:23
Гаджеты

Apple представила iPad с поддержкой трекпада

Ведомости 08:52
Наука

Заразиться коронавирусом рискуют люди с I и II группами крови

Китайские учёные провели сенсационные исследования, которые показали кто именно может заразиться коронавирусом.
АиФ Владивосток 00:45
Общество

В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина

В Москве система видеонаблюдения "Безопасный город" обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.
Газета.Ru 05:25
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»

Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Bimru.ru вчера в 13:08
Общество

Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу

Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Ведомости 04:38
Политика

Украинский депутат заразился коронавирусом

Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08:07
Культура

Сергей Мезенцев пожаловался на проклятье шоу Дудя

Российский актер и комик Сергей Мезенцев заявил о проклятье шоу Юрия Дудя «вДудь».
Культуромания 08:57
Хоккей

Алексей Морозов: Только вместе мы справимся с этой ситуацией

Президент КХЛ Алексей Морозов призвал всех объединиться в борьбе с коронавирусом.
Советский спорт 07:32
Общество

Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
РБК 07:05
Политика

МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
RT на русском 07:55
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

РИА Новости 08:20
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