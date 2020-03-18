Коронавирус
Molnet.ruВ МГУ рассказали о создании вакцины от коронавируса
В ближайшие три месяца в нашей стране могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, сообщается на сайте РИА Новости. Исследователям удалось получить сферические частицы из безопасного для человека вируса табачной мозаики, который поражает растения.
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с чего всё началось
В России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, — рассказали «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ.Известиявчера в 17:01
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Политика
Председатель общественной палаты Челябинской области покидает пост
Олег Дубровин покинет пост председателя общественной палаты Челябинской области.
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В Кремле допустили перенос голосования по поправкам к Конституции
Москва, 18 марта 2020, 13:53 — REGNUM Голосование по поправке к Конституции России может быть перенесено из-за ситуации с коронавирусом, заявил 18 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Общество
В России выявили 33 новых случая коронавируса
В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Транспорт
На российских дорогах появится новый дорожный знак
В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
Политика
FT: ЕС обвинил РФ в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные якобы с РФ фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее писали о ситуации в Сирии и протестах "желтых жилетов" во Франции, переключились на распространение онлайн "дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках".
Здоровье
Названо эффективное лекарство от коронавируса
Технологии
Сбербанк тестирует технологию приема оплаты смартфоном
Специальное приложение Tap on Phone позволит использовать смартфон как терминал для приема безналичной оплаты.
Автоспорт
Сезон в «Формуле-1» может стартовать 24 мая и закончиться 20 декабря
20 марта состоится видеоконференция с участием руководства "Формулы-1", Международной автомобильной федерации и представителями команд гоночной серии, на которой будут обсуждаться возможные изменения в календаре турнира на 2020 год.
Музыка
Организаторы «Евровидения 2020» сообщили, что пока не отменяют конкурс
Женева, Швейцария, 18 марта 2020, 09:28 — REGNUM Подготовку к проведению международного музыкального конкурса «Евровидение 2020» продолжают организаторы, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.
Общество
В колониях и СИЗО запретили свидания из-за коронавируса
В российских колониях и следственных изоляторах запрещены свидания из-за угрозы распространения коронавируса, сообщили в пресс-службе ФСИН.
Технологии
«МегаФон» открыл бесплатный доступ для онлайн-конференций
Оператор связи на ближайший месяц сделал бесплатным сервис для онлайн-конференций и вебинаров.
Экономика
Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса
Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Музыка
«Пухляш» из клипа группы Little Big поедет на Евровидение
Как сообщает ToDay News Ufa, группа Little Big в своем микроблоге в Instagram официально проинформировала, что берёт с собой в Роттердам представлять Россию на Евровидении танцора Дмитрия Красилова, который выступал в роли танцующего «пухляша» в нашумевшем клипе «Uno».
Игры
Утечка: Песенка выдала существование L.A. Noire: Part 2
Компания Warner Chapell Music опубликовала музыкальный видеоролик с песней Break My Stride, которая, по описанию, являлась частью саундтрека L.A. Noire: Part Two.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Энергетика
Цена на нефть марки WTI опустилась до минимума за 18 лет
Мировые цены на нефть в среду продолжают падать. Так, котировки на WTI опустились ниже 25 долларов за баррель впервые с ноября 2002 года.
Киберспорт
Perfecto о поражении NAVI от North: «Я выступил плохо, извините»
Залуцкий занял последнее место в итоговой таблице матча против North. Илья Perfecto Залуцкий: «Я выступил плохо, прошу прощения».
Футбол
«Челси» и «Ман Сити» готовы побороться с испанскими грандами за Лаутаро
«Челси» и «Манчестер Сити» заинтересованы в приобретении нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Гаджеты
Apple представила iPad с поддержкой трекпада
Наука
Заразиться коронавирусом рискуют люди с I и II группами крови
Китайские учёные провели сенсационные исследования, которые показали кто именно может заразиться коронавирусом.
Общество
В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина
В Москве система видеонаблюдения "Безопасный город" обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»
Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Общество
Путин заявил о принадлежности 70% россиян к среднему классу
Более 70% россиян можно отнести к среднему классу, заявил в интервью ТАСС президент России Владимир Путин со ссылкой на оценку Всемирного банка.
Политика
Украинский депутат заразился коронавирусом
Депутат Верховной рады Сергей Шахов заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Культура
Сергей Мезенцев пожаловался на проклятье шоу Дудя
Российский актер и комик Сергей Мезенцев заявил о проклятье шоу Юрия Дудя «вДудь».
Хоккей
Алексей Морозов: Только вместе мы справимся с этой ситуацией
Президент КХЛ Алексей Морозов призвал всех объединиться в борьбе с коронавирусом.
Общество
Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома и отчитаться о сделанном.
Политика
МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.