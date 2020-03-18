В России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, — рассказали «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ.

с чего всё началось

В ближайшие три месяца в нашей стране могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, сообщается на сайте РИА Новости. Исследователям удалось получить сферические частицы из безопасного для человека вируса табачной мозаики, который поражает растения.

В МГУ рассказали о создании вакцины от коронавируса

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