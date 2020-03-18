Коронавирус

Molnet.ruMolnet.ruВ МГУ рассказали о создании вакцины от коронавируса

В ближайшие три месяца в нашей стране могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, сообщается на сайте РИА Новости. Исследователям удалось получить сферические частицы из безопасного для человека вируса табачной мозаики, который поражает растения.
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с чего всё началось

Раскоронованный: в МГУ предлагают прорывной вариант вакцины от COVID-19

В России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, — рассказали «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В МГУ назвали сроки изготовления прототипа вакцины от коронавируса

РИА Новости07:40

В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

РБКвчера в 21:09

Вирусологи назвали срок создания в РФ прототипа вакцины от COVID-19

Известиявчера в 17:01

Ученые МГУ заявили о готовности создать вакцину от коронавируса за три месяца

Lenta.ruвчера в 20:19

В МГУ заявили о готовности создать вакцину от коронавируса за три месяца

ТАССвчера в 19:43

Вирусологи назвали сроки создания в России прототипа дешевой вакцины от коронавируса

URA.Ruвчера в 17:35

В МГУ предложили технологию для создания прототипа вакцины от COVID-19

RT на русскомвчера в 21:08
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Музыка

Little Big не поедет на «Евровидение»: конкурс отменили

Из-за пандемии коронавируса организаторы отменили «Евровидение-2020», которое с 12 по 16 мая должно было пройти в голландском Роттердаме.
Новости Архангельска 29.ru 09:30
Шоу-бизнес

Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова

Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
КМВ Новости 05:34
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Газета.Ru 08:03
Кино

Съемки продолжения «Аватара» переносятся из-за коронавируса

Продолжение «Аватара» не выйдет в запланированном будущем из-за эпидемии коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Общество

Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Газета.Ru 07:34
Общество

В России выявили 33 новых случая коронавируса

В России за сутки зарегистрировано еще 33 больных новым типом коронавируса, сообщил Оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
РИА Новости 07:31
Политика

Памфилова оценила возможность переноса голосования по Конституции

Если ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, никто не собирается проводить голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании ЦИК.
РИА Новости 05:41
Энергетика

Bloomberg (США): когда закончится нефтяная война? История говорит, что нескоро (Bloomberg)

На сей раз битва с самого начала была более жестокой, с ценами, упавшими больше чем на 35% за считанные дни.
ИноСМИ 10:30
Общество

Коронавирус может сохраняться на пластике и стали до трех суток

ТАСС Наука 05:49
Космос

3 астероида в настоящее время направляются к Земле

Как указано в базе данных CNEOS, этот астероид в настоящее время движется через Солнечную систему к Земле со скоростью почти 33 870 км/ч.
HotGeo 03:34
Общество

Россия ограничит полеты в Великобританию, США и ОАЭ

На фоне ситуации с пандемией коронавируса, Россия вводит временное ограничение на полеты в Великобританию, США и ОАЭ.
Моя Москва.онлайн 07:18
Футбол

«Для моей нации это самый острый вопрос». Каррера рассказал о ситуации в Италии в связи с коронавирусом

Матч ТВ 09:35
Общество

В Петербурге ввели запрет на мероприятия численностью более 50 человек

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете до 30 апреля мероприятий численностью более 50 человек из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:08
Политика

Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН

Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.
РБК 08:55
Космос

Маск сообщил о проблемах при запуске ракеты Falcon 9

Один из девяти двигателей на первой ступени ракеты-носителя Falcon-9 преждевременно выключился при запуске спутников Starlink, это не помешало выведению космических аппаратов на расчётную орбиту, сообщил основатель компании SpaceX Илон Маск.
РИА Новости 09:30
Экономика

Мишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 08:02
Происшествия

Коронавирус в Хакасии: Валентин Коновалов собрал оперативный штаб

Сегодня утром глава Хакасии собрал оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса.
Республиканская Телевизионная Сеть 00:39
Авто

Назвали рублевые цены на кроссовер Geely Coolray

Пресс-служба Geely рассекретила российские цены и комплектации нового Geely Coolray.
SpeedMe 06:56
Политика

США закрывают границу с Канадой

Ранее в США были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.
Интерфакс 10:21
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета вчера в 07:59
Политика

МИД России назвал ситуацию с россиянами в Черногории критической

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала критической ситуацию с находящимися в Черногории российскими туристами, которые не могут вернуться в Россию.
RT на русском 07:55
Наука

Описан и смоделирован в эксперименте новый тип квантовых состояний

Физики Университета ИТМО при участии коллег из МФТИ и Университета Турина теоретически предсказали образование нового типа квантовых состояний фотонов, в которых два фотона образуют связанную пару и оседают на краю цепочки из квантовых микрорезонаторов – кубитов.
Naked Science 09:56
Энергетика

Цена на нефть марки Brent обновила минимум ноября 2003 года

Цена нефти Brent опустилась ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 09:48
Технологии

Сбербанк запустил тестирование технологии приема оплаты смартфоном

Специалисты Сбербанка запустили тестирование новой технологии, которая предусматривает прием оплаты посредством смартфона.
Актуальные Новости 08:55
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно вновь сменило курс

Судно "Академик Черский" изменило курс и движется в сторону Мозамбика.
Деловое.ТВ вчера в 05:56
Экономика

Власти вводят новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

Правительство России и Центробанк объявили о мерах поддержки экономики для минимизации последствий коронавируса и снижения цены нефти.
Коммерсантъ вчера в 02:42
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

Московская полиция заявила об активизации кибермошенников

Кибермошенники используют распространение коронавируса в своих целях, заявил начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
РИА Новости 09:56
Наука

Риск заразиться коронавирусом зависит от группы крови

Меньше всего рискуют заболеть обладатели четвертой группы крови - 10,03%.Медики признали, что группа крови играет определенную роль в восприимчивости человека к коронавирусу.
Уфимские Заметки 07:49
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