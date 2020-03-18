Коронавирус

Molnet.ruMolnet.ruВ МГУ рассказали о создании вакцины от коронавируса

В ближайшие три месяца в нашей стране могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, сообщается на сайте РИА Новости. Исследователям удалось получить сферические частицы из безопасного для человека вируса табачной мозаики, который поражает растения.
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с чего всё началось

Раскоронованный: в МГУ предлагают прорывной вариант вакцины от COVID-19

В России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, — рассказали «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

РБКвчера в 21:09

Вирусологи назвали срок создания в РФ прототипа вакцины от COVID-19

Известиявчера в 17:01

Ученые МГУ заявили о готовности создать вакцину от коронавируса за три месяца

Lenta.ruвчера в 20:19

В МГУ заявили о готовности создать вакцину от коронавируса за три месяца

ТАССвчера в 19:43

В МГУ рассказали о разработке вакцины от коронавируса

РИА Новостивчера в 18:58

Вирусологи назвали сроки создания в России прототипа дешевой вакцины от коронавируса

URA.Ruвчера в 17:35

В МГУ предложили технологию для создания прототипа вакцины от COVID-19

RT на русскомвчера в 21:08
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Здоровье

ГД приняла во II чтении проект о госрегулировании цен на лекарства

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, который дает кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
РИА Новости 05:45
Общество

Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан

Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Газета.Ru 05:38
Спорт

Минспорт рекомендует отменить все соревнования в России с 21 марта

Руководители ведомства рекомендовали отменить их с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Вести.Ru 04:47
Культура

Конкурс «Евровидение-2020» будет отменен

Израильская корпорация телерадиовещания ("Кан") сообщила в Twitter о том, что на фоне пандемии коронавируса международный музыкальный "Евровидение-2020" будет отменен.
Кривое-зеркало.ру 05:50
Финансы

Курс доллара поднялся выше 79 рублей

Курс доллара превысил 79 рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:13
Общество

Похороны Лимонова будут закрыты для общественности

Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
РБК 02:22
Происшествия

СК завершил расследование уголовного дела историка Соколова

РИА Новости 05:00
Общество

В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 02:20
Футбол

Леонид Федун согласился досрочно признать «Зенит» чемпионом России

Функционер согласился, что сезон в РПЛ можно уже сейчас завершать ради безопасности болельщиков.
Спорт день за днем 16 марта в 10:41
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Ведомости вчера в 10:36
Происшествия

Житель Первоуральска в суде убил женщину и ранил пристава

ТАСС 03:56
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал пожилым людям реже ходить в магазины

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам старше 60 лет реже посещать магазины и ездить на общественном траспорте.
Известия 05:01
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
ТАСС вчера в 14:08
Здоровье

В Минздраве рассказали о состоянии больной коронавирусом пензячки

В рамках совещания регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавируса министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о состоянии женщины, у которой сегодня был подтвержден диагноз.
Пенза-взгляд вчера в 12:45
Футбол

Сезон в АПЛ могут доиграть без зрителей и на нейтральном поле

Из-за коронавируса оставшиеся матчи в Английской премьер-лиге могут быть сыграны при пустых трибунах и на нейтральном поле.
Газета.Ru 03:55
Экономика

Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Известия 04:58
Общество

Экспресс-тест показал наличие коронавируса у жителя Ивановской области

Экспресс-тест дал положительный результат на коронавирус у жителя Ивановской области, для уточнения диагноза анализы отправлены в Новосибирск, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
РИА Новости 05:52
Армия и оружие

Боевики развернули над перекрытой трассой М4 под Серакибом чёрный флаг «Джебхат ан-Нусры»

Военное обозрение вчера в 12:35
Путешествия

Ростуризм: за рубежом остаются 100 тысяч организованных туристов из РФ

По обновленным данным Ростуризма, на сегодняшний день число российских путешественников за пределами Российской Федерации доходит до 100 тысяч.
Регион online 05:38
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru вчера в 06:07
Общество

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Известия 04:34
Финансы

Центробанк продал иностранную валюту на 5,5 млрд рублей

Банк России продал 16 марта иностранную валюту на 5,5 млрд рублей в качестве меры по поддержке курса российской валюты.
RT на русском 05:07
Политика

Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по Конституции

Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию РФ, не вызывать у людей нервозность.
РИА Новости 05:45
Общество

Дочь бывшего президента Узбекистана приговорена к 13 годам тюрьмы

Суд в Ташкенте увеличил тюремный срок дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой до 13 лет и 4 месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
МИР 24 05:41
Гаджеты

Caviar выпустила в России антимикробные iPhone 11 Pro

В серии представлены iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, корпус которых выполнен из серебра.
Astera вчера в 17:21
Происшествия

Известный украинский боксер погиб в ДТП

Газета.Ru 04:17
Общество

В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро

Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Собеседник вчера в 04:19
Политика

Россия ограничила въезд для жителей ДНР без российского гражданства

Москва, 18 марта 2020, 12:18 — REGNUM Россия из-за коронавируса временно ограничила въезд жителям Донецкой Народной Республики (ДНР), не имеющим российского гражданства, сообщили 18 марта в пограничном управлении ФСБ по Ростовской области.
REGNUM 05:18
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
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