Коронавирус
Molnet.ruВ МГУ рассказали о создании вакцины от коронавируса
В ближайшие три месяца в нашей стране могут создать прототип дешевой в изготовлении вакцины от нового коронавируса, сообщается на сайте РИА Новости. Исследователям удалось получить сферические частицы из безопасного для человека вируса табачной мозаики, который поражает растения.
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с чего всё началось
В России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, — рассказали «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ.Известиявчера в 17:01
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Здоровье
ГД приняла во II чтении проект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект, который дает кабмину право ограничивать максимальные цены на лекарства при чрезвычайной ситуации или угрозе эпидемии.
Общество
Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан
Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Спорт
Минспорт рекомендует отменить все соревнования в России с 21 марта
Руководители ведомства рекомендовали отменить их с 21 марта из-за угрозы распространения коронавируса.
Культура
Конкурс «Евровидение-2020» будет отменен
Израильская корпорация телерадиовещания ("Кан") сообщила в Twitter о том, что на фоне пандемии коронавируса международный музыкальный "Евровидение-2020" будет отменен.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 79 рублей
Курс доллара превысил 79 рублей, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные Московской биржи.
Общество
Похороны Лимонова будут закрыты для общественности
Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Футбол
Леонид Федун согласился досрочно признать «Зенит» чемпионом России
Функционер согласился, что сезон в РПЛ можно уже сейчас завершать ради безопасности болельщиков.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал пожилым людям реже ходить в магазины
Роспотребнадзор рекомендовал россиянам старше 60 лет реже посещать магазины и ездить на общественном траспорте.
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
Здоровье
В Минздраве рассказали о состоянии больной коронавирусом пензячки
В рамках совещания регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавируса министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин рассказал о состоянии женщины, у которой сегодня был подтвержден диагноз.
Футбол
Сезон в АПЛ могут доиграть без зрителей и на нейтральном поле
Из-за коронавируса оставшиеся матчи в Английской премьер-лиге могут быть сыграны при пустых трибунах и на нейтральном поле.
Экономика
Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Общество
Экспресс-тест показал наличие коронавируса у жителя Ивановской области
Экспресс-тест дал положительный результат на коронавирус у жителя Ивановской области, для уточнения диагноза анализы отправлены в Новосибирск, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
Армия и оружие
Боевики развернули над перекрытой трассой М4 под Серакибом чёрный флаг «Джебхат ан-Нусры»
Путешествия
Ростуризм: за рубежом остаются 100 тысяч организованных туристов из РФ
По обновленным данным Ростуризма, на сегодняшний день число российских путешественников за пределами Российской Федерации доходит до 100 тысяч.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Финансы
Центробанк продал иностранную валюту на 5,5 млрд рублей
Банк России продал 16 марта иностранную валюту на 5,5 млрд рублей в качестве меры по поддержке курса российской валюты.
Политика
Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по Конституции
Председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не спекулировать на дате голосования по поправкам в Конституцию РФ, не вызывать у людей нервозность.
Общество
Дочь бывшего президента Узбекистана приговорена к 13 годам тюрьмы
Суд в Ташкенте увеличил тюремный срок дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой до 13 лет и 4 месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
Гаджеты
Caviar выпустила в России антимикробные iPhone 11 Pro
В серии представлены iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, корпус которых выполнен из серебра.
Происшествия
Известный украинский боксер погиб в ДТП
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Политика
Россия ограничила въезд для жителей ДНР без российского гражданства
Москва, 18 марта 2020, 12:18 — REGNUM Россия из-за коронавируса временно ограничила въезд жителям Донецкой Народной Республики (ДНР), не имеющим российского гражданства, сообщили 18 марта в пограничном управлении ФСБ по Ростовской области.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.