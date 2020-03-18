Коронавирус

РБКРБКВ МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса. Об этом сообщил декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников. Его слова передает газета «Известия».
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с чего всё началось

Раскоронованный: в МГУ предлагают прорывной вариант вакцины от COVID-19

В России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, — рассказали «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ.
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В МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца

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Вирусологи назвали сроки создания в России прототипа дешевой вакцины от коронавируса

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Ученые МГУ заявили о готовности создать вакцину от коронавируса за три месяца

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В МГУ рассказали о возможной вакцине от коронавируса

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RT на русскомвчера в 21:08

Вирусологи назвали срок создания в РФ прототипа вакцины от COVID-19

Известиявчера в 17:01
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В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова

Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
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Мамаев заявил, что готовится переехать в другую страну вместе с женой

Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос в социальных сетях о возможном переезде в другую страну.
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Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
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Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
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Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 14:27
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Известия вчера в 09:23
Здоровье

Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице

Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Ридус вчера в 07:09
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Происшествия

В Хакасии пациент погиб при попытке побега из психбольницы

Пациент Туимского психоневрологического интерната в Хакасии погиб при попытке побега, сообщает пресс-служба правительства республики.
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Началось производство памяти Samsung eUFS 3.1

В Samsung объявили о начале массового производства новой твердотельной флэш-памяти eUFS 3.1.
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Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь

Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь.
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Авто

Новый Nissan Juke запатентовали в России

В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения нового поколения Nissan Juke, представленного осенью 2019 года.
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 марта

Ситуация в России Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, причем в десяти случаях передача инфекции произошла внутри России.
РБК 01:24
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском вчера в 02:38
Общество

В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом

Тридцать новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в России, из них 20 — в Москве, сообщает EVO-RUS.COM оперативный штаб.
Evo-rus.com вчера в 02:33
Происшествия

В Москве противников строительства юго-восточной хорды вызвали на допрос

Согласно повесткам, допросы проведут по делу о сломавшихся датчиках радиации.
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Армия и оружие

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки

Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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В НХЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока

RT на русском 01:31
Армия и оружие

Сверхманевренность F-22 попала на видео

В Twitter опубликовали ролик с движением американского самолета в небе. Сверхманевренность F-22 Raptor попала на видео.
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Здоровье

Уровень заболеваемости ОРВИ в Севастополе остаётся стабильным

"В Севастополе респираторными инфекциями заболели 2 138 человек, показатель на 10 тысяч населения 48,2. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 13,7%", - указано в сообщении ведомства.
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Экономика

Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100

Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 08:51
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УЕФА отменяет Чемпионат Европы по футболу-2020

УЕФА принял решение отменить чемпионат Европы по футболу. Игры были запланированы в период с 12 июня по 12 июля 2021 года.
Санкт-Петербургские ведомости вчера в 09:45
Общество

Шнуров стихом ответил на призыв Путина не покупать продукты впрок

В рифмованных строчках Шнуров сообщил о том, что сначала хотел купить много макарон, но после таких слов чиновников решил во всем положиться на их опыт и от похода за провиантом отказался.
Live24 01:02
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Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»

График съемок второго сезона пока не пересмотрен.
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Политика

Путин побывает в Крыму в годовщину воссоединения республики с Россией

Президент России Владимир Путин в среду будет работать в Крыму, который отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией.
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Первый излечившийся от коронавируса россиянин — о карантине, симптомах болезни и славе

Беров поделился с корреспондентом «Ленты.ру» мыслями о пережитом.
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Организаторы выставок и конгрессов оценили свои убытки в 50 млрд руб

В своем письме организаторы выставок и конгрессов приводят свою оценку потерь отрасли от запрета на проведение массовых мероприятий и ограничений поездок — более 50 млрд руб.
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В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
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В Швеции сравнили Украину с фашистами из-за водной блокады Крыма

6 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал закончить спекуляции и домыслы по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым.
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Медик назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19

Как сообщил врач «РИА Новости», во избежание заражения необходимо соблюдать дистанцию между людьми.
Моя Москва.онлайн 01:14
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