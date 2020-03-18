Коронавирус
РБКВ МГУ допустили создание вакцины от коронавируса за три месяца
В России за три месяца может быть создан прототип вакцины от коронавируса. Об этом сообщил декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников. Его слова передает газета «Известия».
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с чего всё началось
В России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от COVID-19, — рассказали «Известиям» на кафедре вирусологии в МГУ.Известиявчера в 17:01
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Общество
В «Другой России» назвали причину смерти Лимонова
Причиной смерти Эдуарда Лимонова стала онкология.
Футбол
Мамаев заявил, что готовится переехать в другую страну вместе с женой
Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев ответил на вопрос в социальных сетях о возможном переезде в другую страну.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Как отмечает издание, на Ишгль как на возможный очаг распространения коронавируса в Европе указывает множество свидетельств.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Политика
Путин подписал указ о дате голосования по поправкам в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля голосования по поправкам в Конституцию, текст опубликован на сайте Кремля.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Здоровье
Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
В Хакасии пациент погиб при попытке побега из психбольницы
Пациент Туимского психоневрологического интерната в Хакасии погиб при попытке побега, сообщает пресс-служба правительства республики.
Гаджеты
Началось производство памяти Samsung eUFS 3.1
В Samsung объявили о начале массового производства новой твердотельной флэш-памяти eUFS 3.1.
Шоу-бизнес
Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь
Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь.
Авто
Новый Nissan Juke запатентовали в России
В базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения нового поколения Nissan Juke, представленного осенью 2019 года.
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 18 марта
Ситуация в России Общее количество зараженных коронавирусом в России достигло 114 человек, причем в десяти случаях передача инфекции произошла внутри России.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Общество
В России зарегистрировали еще 30 случаев заболевания коронавирусом
Тридцать новых случаев заражения коронавирусом выявили медики в России, из них 20 — в Москве, сообщает EVO-RUS.COM оперативный штаб.
Происшествия
В Москве противников строительства юго-восточной хорды вызвали на допрос
Согласно повесткам, допросы проведут по делу о сломавшихся датчиках радиации.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки
Украинские силовики один раз за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Хоккей
В НХЛ зафиксирован первый случай заражения коронавирусом у игрока
Армия и оружие
Сверхманевренность F-22 попала на видео
В Twitter опубликовали ролик с движением американского самолета в небе. Сверхманевренность F-22 Raptor попала на видео.
Здоровье
Уровень заболеваемости ОРВИ в Севастополе остаётся стабильным
"В Севастополе респираторными инфекциями заболели 2 138 человек, показатель на 10 тысяч населения 48,2. Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 13,7%", - указано в сообщении ведомства.
Экономика
Греф рассказал о стресс-тесте в Сбербанке при долларе по ₽100
Сбербанк проходит «достаточно жесткий сценарий» развития событий в российской экономике без нарушения нормативов, рассказал на онлайн-пресс-конференции глава банка Герман Греф, передает корреспондент РБК.
Футбол
УЕФА отменяет Чемпионат Европы по футболу-2020
УЕФА принял решение отменить чемпионат Европы по футболу. Игры были запланированы в период с 12 июня по 12 июля 2021 года.
Общество
Шнуров стихом ответил на призыв Путина не покупать продукты впрок
В рифмованных строчках Шнуров сообщил о том, что сначала хотел купить много макарон, но после таких слов чиновников решил во всем положиться на их опыт и от похода за провиантом отказался.
Кино
Коронавирус не остановил съемки второго сезона «Ведьмака»
График съемок второго сезона пока не пересмотрен.
Политика
Путин побывает в Крыму в годовщину воссоединения республики с Россией
Президент России Владимир Путин в среду будет работать в Крыму, который отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией.
Общество
Первый излечившийся от коронавируса россиянин — о карантине, симптомах болезни и славе
Беров поделился с корреспондентом «Ленты.ру» мыслями о пережитом.
Экономика
Организаторы выставок и конгрессов оценили свои убытки в 50 млрд руб
В своем письме организаторы выставок и конгрессов приводят свою оценку потерь отрасли от запрета на проведение массовых мероприятий и ограничений поездок — более 50 млрд руб.
Политика
В бундестаге призвали снять санкции с России из-за коронавируса
Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть отношения с Россией и отменить непродуктивные санкции против Москвы на фоне пандемии нового коронавируса.
Политика
В Швеции сравнили Украину с фашистами из-за водной блокады Крыма
6 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал закончить спекуляции и домыслы по поводу возможного возобновления поставок воды из Днепра в Крым.
Общество
Медик назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии СOVID-19
Как сообщил врач «РИА Новости», во избежание заражения необходимо соблюдать дистанцию между людьми.