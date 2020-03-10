Таяние вечной мерзлоты и засухи могут нанести основной урон благополучию России, в то время как ущерб от наводнений скорее спровоцирован не климатом, а неверным подходом к строительству, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кислов.

с чего всё началось

Как рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов, хотя население российского севера и малочисленно, там отмечается значительный экономический эффект.

В МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата

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