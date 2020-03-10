Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата

Как рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов, хотя население российского севера и малочисленно, там отмечается значительный экономический эффект.
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с чего всё началось

Названы две главные опасности для России от изменения климата

Таяние вечной мерзлоты и засухи могут нанести основной урон благополучию России, в то время как ущерб от наводнений скорее спровоцирован не климатом, а неверным подходом к строительству, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Кислов.
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Центробанк принял решение не покупать валюту на внутреннем рынке

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Эрлинг Холанд: «Ничего не боюсь. Хотя нет, ненавижу змей»

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Трамп не сможет приехать в Москву на 9 мая

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При открытии МосБиржи рухнули рубль и российский рынок акций

Виталия Невар / Новый Калининград При открытии торгов на Московской бирже российский рынок акций и курс рубля рухнули.
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Общество

В Москву вернутся арктический холод и снег

В Москве в конце текущей недели ожидается возвращение арктических холодов со снегом и штормовым ветром.
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Шоу-бизнес

Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике

Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
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Общество

ПМЭФ перенесли на 2021 год из-за коронавируса

XXIV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится в 2021 году.
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Общество

В Uniper уверены в реализации проекта «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию, несмотря на задержку в реализации проекта, уверены в германской компании Uniper, которая является партнёром «Газпрома» по проекту.
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Женщина вернулась из Италии накануне, но врачей не почтила своим визитом. В результате по иску Роспотребнадзора суд отправил её на карантин.
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США назвали условия для сокращения объемов добычи сланцевой нефти

Во время переговоров стороны не смогли прийти к согласию по поводу уменьшения добычи сырья на фоне снижения спроса из-за распространения коронавируса нового типа.
RuNews24.ru 03:50
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Владимир Кияев покинет пост президента ФК «Оренбург»

Президента футбольного клуба «Оренбург» Владимир Кияев в ближайшее время покинет свой пост.
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Технологии

К деменции может привести чрезмерное использование смартфонов

Согласно сведениям, указанным в пресс-релизе в журнале Nikkei Style, частое использование смартфонов, планшетов и компьютеров провоцирует переутомление головного мозга, а это в свою очередь вызывает депрессивные ситуации и маразм.
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Рэпер Джиган публично попросил прощения у Самойловой

Рэп-исполнитель Джиган в своем Instagram попросил прощения у супруги Оксаны Самойловой.
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Суд признал виновным экс-замглавы ФСИН Коршунова по делу о растрате

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В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой

Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с Москвой о поставках сырья, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
РИА Новости вчера в 06:18
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Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

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Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Гватемале

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Авто

Обновлённый минивэн Honda Odyssey предупредит о забытых пассажирах

В Штатах однообъемник Odyssey актуального поколения дебютировал в 2017-м (с азиатским минивэном предназначенную для США модель, по сути, роднит лишь имя, их пути давно разошлись), а в прошлом году его слегка модернизировали.
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Новый стадион московского «Торпедо» сохранит имя Стрельцова в названии

Имя легенды советского футбола и московского клуба «Торпедо» Эдуарда Стрельцова должно быть сохранено в названии новой арены.
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Энергетика

Аналитики ожидают вторую волну падения цен на нефть

После роста цен на нефть 10 марта на 7% вслед за рекордным падением можно ожидать вторую волну изменения стоимости на сырье к 1 апреля в условиях отсутствия договоренности ОПЕК, считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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Общество

Все временные больницы для больных коронавирусом в Ухане закрыли

Все временные больницы, которые построили в Ухане, официально закрыли, сообщает ГосТВ КНР.
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Saudi Aramco увеличит поставки нефти до 12,3 миллиона баррелей в сутки

"Поставки сырой нефти будут увеличены на 300 тысяч баррелей в сутки выше максимальной производственной мощности компании, которая составляет 12 миллионов баррелей в день", — сказал ан-Насер агентству Рейтер.
РИА Новости 05:41
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В московской школе женщина убила охранника 8 Марта

В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
Lenta.ru 04:43
Общество

Мультфильм «Маша и Медведь» впервые покажут на китайском телевидении

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ТАСС 00:12
Общество

Роспотребнадзор призвал не ездить на общественном транспорте в час пик

Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
РИА Новости 03:00
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