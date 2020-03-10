Общество

Российская газетаРоссийская газетаВ МГУ рассказали об ущербе для России от изменения климата

Как рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Кислов, хотя население российского севера и малочисленно, там отмечается значительный экономический эффект.
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с чего всё началось

Названы две главные опасности для России от изменения климата

Таяние вечной мерзлоты и засухи могут нанести основной урон благополучию России, в то время как ущерб от наводнений скорее спровоцирован не климатом, а неверным подходом к строительству, рассказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов.
РИА Новостивчера в 23:33

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Ученые назвали последствия от изменения климата в России

РБК02:35

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РИА Новости03:00

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Названы две главные климатические угрозы благополучию России

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Эксперт назвал главные опасности для России от изменения климата

Известия00:20

Климатолог назвал две главные опасности для России из-за изменения погоды

URA.Ru00:53

Ученый назвал две главные опасности для России от изменения климата

РЕН ТВвчера в 23:29
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Общество

Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

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ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
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Российский корабль замечен у базы ВМС США

Большой разведывательный корабль "Прибалтика" движется к югу от острова Оаху Гавайского архипелага, где расположена главная база ВМС США, заявили в Береговой охране.
Газета.Ru вчера в 16:47
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО в воскресенье вступил в силу в России.
ТАСС 08 марта в 05:13
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Ушел из жизни легендарный актер Макс фон Сюдов

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Во вторник утром мировые цены на нефть коррекционно растут на 7% после падения на 24-25% днем ранее из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+.
РИА Новости 01:26
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
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Call of Duty: Warzone не выйдет на PS4 в России

News.ru 02:48
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На Сахалине открылся очередной фестиваль «Утро Родины»

Фестиваль "Утро Родины" проводится в третий раз.
Kinonews.ru 08 марта в 16:02
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Беспилотники научили видеть знаки за полкилометра

Камеры, лидары и радары расположены на I-Pace так, чтобы поле зрения сенсоров пересекалось, что позволяет получить максимально полную картину происходящего вокруг автомобиля.
Популярная механика 02:00
Политика

В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки

Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
ТАСС вчера в 13:17
Энергетика

Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского рынка

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Авто

Автокомпании представили свои новинки вне легендарного автосалона

Женевский автосалон был отменен после того, как швейцарское правительство запретило все крупные мероприятия для сдерживания распространения коронавируса.
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Общество

В России зафиксировали новые случаи заражения коронавирусом

Напомним, ранее стало известно о четырех новых случаях заражения коронавирусом в России.
RuNews24.ru вчера в 04:19
Хоккей

Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона

Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
РБК 00:56
Общество

Власти Колымы объяснили доступность ипотеки

Исследование РИА Новости показало, что северные регионы РФ, такие как Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий округа, сохраняют лидерство по доступности покупки семьями жилья в ипотеку.
РИА Новости 02:00
Армия и оружие

Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе.
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Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
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Футбол

Новый стадион «Торпедо» сохранит имя Стрельцова в названии

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев подтвердил, что новая арена клуба сохранит в названии имя легендарного футболиста Эдуарда Стрельцова.
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Экономика

Торговая неделя на бирже Гонконга началась с обвала котировок

Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась обвальным падением котировок на фоне пессимизма относительно масштабов экономических потерь от нового коронавируса во всем мире.
ТАСС 08 марта в 22:51
Общество

На сайте Минобороны появилось более 27 млн записей об участниках ВОВ

Записи и фотографии публикуются в рамках мультимедийного проекта «Дорога памяти».
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Визажист Гоар Аветисян рассекретила пол будущего ребенка

Визажист Гоар Аветисян рассекретила пол будущего ребенка Гоар Аветисян рассекретила пол ребенка.
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Общество

Синоптики прогнозируют комфортное лето в этом году

Как говорит Тишковец, общий температурный фон этим летом на больше части европейской территории России будет выше на 1-2 градуса за многие годы.
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Кино

Людмила Артемьева отказалась от съемок в «Сватах-7»

Недавно стало известно, что исполнительница главной роли Людмила Артемьева отказалась от съемок в сериале.
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Власти США разрешили лайнеру, где нашли коронавирус, войти в порт

РИА Новости 08 марта в 02:29
Шоу-бизнес

Две дочери Анджелины Джоли перенесли тяжелые операции

Две дочери актрисы Анджелины Джоли перенесли тяжелые операции.
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Конституционная поправка о детях будет скорректирована

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объявил, что будет предложена другая формулировка конституционной поправки о детях, передает "Интерфакс".
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Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник вчера в 03:40
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