"Не думаю, что политическое руководство России испытывает какую-то ревность" — Недавно было объявлено о взаимном возвращении послов Белоруссии и США.

с чего всё началось

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

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Происшествия На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.

Политика WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа и Зеленского Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал среди чиновников Белого дома при телефонном разговоре президента страны Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.

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Экономика Российские госкомпании захотели приватизировать Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.

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Происшествия Обрушение моста в Тайване попало на видео Видео инцидента опубликовал портал Focus Taiwan. Транспортное средство рухнуло вместе с мостом и загорелось.

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