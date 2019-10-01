Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
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с чего всё началось
Интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал
 белорусский МИД.
Москва 2405:12

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Эксперт оценил слова главы МИД Белоруссии о препятствиях для интеграции с Россией

RT на русском08:12

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией

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Программа интеграции с РФ не включает создание федерации, заявили в Минске

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В ПАСЕ создали группу «Балтик плюс» для противодействия России

Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила о создании в организации постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России.
RT на русском 09:18
Политика

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Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал "формулу Штайнмайера", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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Коммерсантъ вчера в 11:50
Политика

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Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.
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Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
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Политика

Путин прибыл в Ереван на саммит ЕАЭС

Российский лидер Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
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Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
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В Сети опубликовали «живые» фотографии бюджетного аналога Toyota Land Cruiser 200, который будет предлагаться под названием Hengtian L4600.
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Политика

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
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Трамп сообщил о полной модернизации ядерных сил США

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о проведении полной модернизации ядерных сил США.
RT на русском вчера в 18:00
Здоровье

Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики

«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
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Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила больного ребенка, воспользовавшись услугами банка спермы, и не может получить компенсацию от клиники.
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Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
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Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве

Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
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В России появился обновленный седан Kia Cerato

Дилеры корейского бренда KIA начали продажи в России седана KIA Cerato в обновленных комплектациях.
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Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
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Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»

Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
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Эммануэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым

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В Москве началось прощание с Марком Захаровым

В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
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Разрушительный ураган «Мортимер» придет на северо-запад России

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Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
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Обрекли на смерть: в Керчи собирают подписи против перепрофилирования онкодиспансера

Как передает корреспондент РИА «Новый День», над керченским филиалом ГБУЗРК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М Ефетова» нависла угроза «перепрофилирования» – сокращение штата, запрет на проведение операций и невозможность провести диагностику на месте.
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