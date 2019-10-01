Политика
RT на русскомВ МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
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с чего всё началось
Интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал белорусский МИД.Москва 2405:12
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
Политика
В ПАСЕ создали группу «Балтик плюс» для противодействия России
Глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько сообщила о создании в организации постоянной группы «Балтик плюс» для противодействия России.
RT на русском 09:18
Политика
Украина подписала «формулу Штайнмайера»
Представитель Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины подписал "формулу Штайнмайера", сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости 11:19
Здоровье
В Магадане связали низкое положение в рейтинге по ЗОЖ с климатом
Агентство «РИА Новости» накануне представило рейтинг регионов по приверженности жителей здоровому образу жизни.
РБК 07:12
Экономика
Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота
Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".
Коммерсантъ вчера в 11:50
Политика
В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.
RT на русском вчера в 08:11
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК 11:45
Политика
Путин прибыл в Ереван на саммит ЕАЭС
Российский лидер Владимир Путин прибыл в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Политика Сегодня 05:35
Автоспорт
Формула-1 может изменить регламент из-за Квята
Нева Спорт 06:44
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Авто
Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась у дилеров
В Сети опубликовали «живые» фотографии бюджетного аналога Toyota Land Cruiser 200, который будет предлагаться под названием Hengtian L4600.
Tvoe-avto.com 28 сентября в 07:02
Политика
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 22:22
Армия и оружие
Трамп сообщил о полной модернизации ядерных сил США
Американский лидер Дональд Трамп сообщил о проведении полной модернизации ядерных сил США.
RT на русском вчера в 18:00
Здоровье
Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
BFM.ru 05:20
Наука
От ледника в Антарктиде откололся айсберг массой 315 млрд тонн
Айсберг площадью больше Санкт-Петербурга откололся от шельфового ледника Эмери у восточного побережья Антарктиды.
ТАСС 10:04
Здоровье
Россиянка обратилась в банк спермы и родила тяжело больного ребенка
Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила больного ребенка, воспользовавшись услугами банка спермы, и не может получить компенсацию от клиники.
Lenta.ru 12:08
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Топурия выложила в своем Instagram нежное фото, на котором запечатлен чувственный поцелуй с новым возлюбленным.
Wday.ru 09:25
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве
Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Ведомости 11:54
Авто
В России появился обновленный седан Kia Cerato
Дилеры корейского бренда KIA начали продажи в России седана KIA Cerato в обновленных комплектациях.
Автоновости дня 06:12
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Футбол
Сергей Семак исключил участие Малкома в матче с «Бенфикой»
Тренер петербургского клуба рассказал о Малкоме и слишком дорогом игроке "Бенфики".
Piter.tv 10:42
Политика
Эммануэль Макрон встретился с Олегом Сенцовым
Известия 08:30
Театры
В Москве началось прощание с Марком Захаровым
В Москве началось прощание с режиссером и худруком «Ленкома» Марком Захаровым. У входа в театр с утра собираются почитатели его таланта.
Телепрограмма 02:09
Политика
Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией
Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
РИА Новости 10:25
Здоровье
Обрекли на смерть: в Керчи собирают подписи против перепрофилирования онкодиспансера
Как передает корреспондент РИА «Новый День», над керченским филиалом ГБУЗРК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М Ефетова» нависла угроза «перепрофилирования» – сокращение штата, запрет на проведение операций и невозможность провести диагностику на месте.
Новый День вчера в 19:45
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз.
Газета Metro 02:24
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50