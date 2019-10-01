с чего всё началось

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

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Финансы Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.

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Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Авто Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 появилась у дилеров В Сети опубликовали «живые» фотографии бюджетного аналога Toyota Land Cruiser 200, который будет предлагаться под названием Hengtian L4600.

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Наука От ледника в Антарктиде откололся айсберг массой 315 млрд тонн Айсберг площадью больше Санкт-Петербурга откололся от шельфового ледника Эмери у восточного побережья Антарктиды.

Здоровье Россиянка обратилась в банк спермы и родила тяжело больного ребенка Жительница Челябинска Светлана Бородулина родила больного ребенка, воспользовавшись услугами банка спермы, и не может получить компенсацию от клиники.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала нового возлюбленного Топурия выложила в своем Instagram нежное фото, на котором запечатлен чувственный поцелуй с новым возлюбленным.

Кино Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.

Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.

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Политика Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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