"Не думаю, что политическое руководство России испытывает какую-то ревность" — Недавно было объявлено о взаимном возвращении послов Белоруссии и США.

с чего всё началось

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

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