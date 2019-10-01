Политика
RT на русскомВ МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
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с чего всё началось
"Не думаю, что политическое руководство России испытывает какую-то ревность" — Недавно было объявлено о взаимном возвращении послов Белоруссии и США.РБК01:00
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Культура
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Коммерсантъ 03:07
Общество
Минтруд направил в кабмин доклад о четырёхдневной рабочей неделе
Министерство труда направило в правительство доклад по вопросу введения в перспективе четырёхдневной рабочей недели.
RT на русском 04:21
Энергетика
Руководство Луганской ТЭЦ заявило о прекращении подачи газа и дефиците электроэнергии
По словам Сурая, на прошлой неделе Луганскгаз отправил уведомление о том, что с 1 октября прекращается подача газа на Луганскую ТЭС.
ИА Новороссия вчера в 14:26
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру 29 сентября в 12:03
Происшествия
Обрушение моста в Тайване попало на видео
Видео инцидента опубликовал портал Focus Taiwan. Транспортное средство рухнуло вместе с мостом и загорелось.
Lenta.ru 03:28
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Армия и оружие
Россия и Сирия потребовали от США покинуть оккупируемую территорию САР
Соединенным Штатам следует незамедлительно должны покинуть оккупируемую территорию Сирии, говорится в совместном заявлении координационных штабов России и САР.
REGNUM 04:08
Политика
МИД опубликовал новое стихотворение Лаврова
Российский МИД обнародовал в фейсбуке новое стихотворение министра иностранных дел Сергея Лаврова, ранее опубликованное на сайте журнала "Русский пионер".
РИА Новости 03:47
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября вступает в силу постановление правительства, запрещающее использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир.
РБК вчера в 01:01
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин отметили свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально поженились в сентябре 2018 года, но торжественную часть устроили только сейчас.
VSE42.RU 04:09
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 13:16
Политика
В Белоруссии назвали размещение российской военной базы бессмысленным
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу — это неприятный эпизод, но главное, что Минск подтверждает союзнический характер отношений с Москвой.
Известия 01:44
Здоровье
Врачи назвали симптомы близкого сердечного приступа у женщин
Волга-Медиа 02:45
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве с октября по декабрь 2019 года 132 тыс. граждан России на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих ее по призыву.
ТАСС 03:55
Происшествия
Жителя Екатеринбурга задержали в Таиланде за сувенирные деньги
28-летнего екатеринбуржца задержали в Таиланде за сувенирные деньги.
ТагилСити.ру 00:19
Армия и оружие
Российская Т-14 «Армата» оказалась «игрушкой»
Экипажи танков Т-14 «Армата» фактически будут «геймерами», сообщил ТАСС специальный представитель «Уралвагонзавода» (УВЗ) по военно-техническому сотрудничеству генерал армии Алексей Маслов.
Lenta.ru 04:37
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском вчера в 07:02
Происшествия
Столичное управление МВД подало в суд на Навального и его сторонников
Главное управление МВД по Москве 30 сентября подало два иска в Симоновский районный суд Москвы.
РБК 04:30
Происшествия
Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео
Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Общество
МЧС передумало запрещать курение на балконах
Пресс-служба МЧС опровергла собственное заявление о запрете курения на балконах.
Секрет фирмы 28 сентября в 10:05
Кино
Netflix выпустил тизер нового сезона «Очень странных дел»
RuNews24.ru 03:22
Общество
В России принялись продавать книги и билеты в кино по паспорту
С 1 октября российские продавцы и контролеры получили право требовать у граждан паспорт либо другой удостоверяющий личность документ при продаже книг или билетов на фильм с возрастной маркировкой.
Наша версия 03:21
Политика
Госсовет Крыма разделил полномочия главы республики и Совмина
Накануне Аксенов внес на рассмотрение Государственного совета республики проект постановления о разделении полномочий главы республики и главы правительства, которые он совмещал с 2014 года.
ТАСС 03:53
Гаджеты
В Android объединили несколько действий в одной кнопке
В Google Play добавили несколько дополнительных функций.
Life.ru вчера в 10:46
Политика
В Кремле назвали условия публикации разговоров Трампа и Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия публикации расшифровки телефонных переговоров Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом.
Национальная служба новостей вчера в 11:42
Экономика
Российские госкомпании захотели приватизировать
Как отмечает издание, планы по приватизации шести госкомпаний вовсе не означают, что доли обязательно удастся продать в течение 2020-2022 годов.
Lenta.ru 04:06
Путешествия
Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции
РИА Новости вчера в 13:19