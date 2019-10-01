Политика
RT на русскомВ МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
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с чего всё началось
Интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал белорусский МИД.Москва 2405:12
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Политика
Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 10:35
Происшествия
Подозреваемый назвал причину нападения на полковника СКР
Задержанный за нападение в Москве на полковника Следственного комитета России Владислава Капустина объяснил свой поступок, пишет РЕН ТВ.
Московский Комсомолец 08:25
Политика
Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
REGNUM 07:06
Политика
WSJ: Помпео присутствовал при разговоре Трампа с Зеленским
Госсекретарь США Майк Помпео присутствовал во время телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшемся 25 июля.
Российская газета вчера в 23:07
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма 07:50
Политика
Бывший секретарь СНБО Украины назвал причину своей отставки
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк назвал свой уход с должности личной инициативой и осознанным решением.
Lenta.ru 08:36
Политика
«Русские сильны»: западных читателей восхитил спецназ ФСИН
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью, в которой говорится о том, как бойцы спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России проходят испытания на право ношения крапового берета.
РИА Новости вчера в 23:05
Политика
Украинский певец обвинил Киев в лицемерии из-за Крыма
Певец Олег Винник раскритиковал негативное отношение украинских властей и общества к гастролям артистов в Крыму.
РИА Новости 09:56
Общество
Росстат потратит 33 млрд руб. на первую цифровую перепись населения
Глава Росстата рассказал, что на них выделено 6,7 млрд руб. Основной этап переписи пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
РБК 10:02
Транспорт
Ростехнадзор разрешил открыть станции Фрунзенского радиуса
Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии требованиям проектной документации станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», сообщила «Карповке» пресс-служба ведомства.
Карповка 05:02
Политика
Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване
Журналистка грузинского телеканала «Рустави 2» попыталась задать вопросы российскому лидеру Владимиру Путину после фотографирования.
Известия 08:01
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Энергетика
Предсказано будущее России без нефти
По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33
Авто
Mitsubishi Pajero Sport для Терминатора
Японский автопроизводитель презентовал специальную версию внедорожника Pajero Sport, которая разработана по мотивам кинокартины «Терминатор: Темные судьбы».
CarsGuru.net 03:24
Футбол
Семак исключил участие Малкома в матче ЛЧ с «Бенфикой»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что бразильский форвард команды Малком не сыграет во втором туре группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».
RT на русском 10:34
Политика
Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией
Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
РИА Новости 10:25
Политика
Глава РАН заявил об ухудшении положения дел в российской науке
Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:48
Авто
Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации
Цена на новый Toyota RAV4 в самом доступном исполнении "Стандарт" с передним приводом, 2-литровым мотором и 6-скоростной МКП начинается от 1 756 000 рублей.
Российская газета 01:22
Здоровье
В Башкирии объединят несколько медучреждений
В республике объединят несколько больниц и поликлиник. Реорганизация затронет 18 медучреждений.
Bash.News 28 сентября в 11:55
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Технологии
Новый способ платежей тестируют в банках
Крупные российские банки занимаются внедрением технологии, которая позволяет совершать бесконтактные трансакции с планшетов и смартфонов, пишет газета «Известия».
Мой Брянск 29 сентября в 23:56
Экономика
В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года
В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
Государственные Вести 02:24
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Шоу-бизнес
Нарколог прокомментировал поведение Бочкаревой во время задержания
iReactor вчера в 16:40
Общество
Анджелина Джоли пришла на премьеру фильма «Малефисента-2» с детьми
44-летняя голливудская актриса Анджелина Джоли привела на премьеру фильма «Малефисента 2: Владычица тьмы», где она является исполнительницей главной роли, состоявшуюся в кинотеатре El Captain в Лос-Анджелесе, пятеро из шестерых своих детей.
RuNews24.ru 05:43
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru 05:16
Авто
На АвтоВАЗе рассказали, на чем ездят руководители и работники завода
Как сообщил ведущий передачи, специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий, "в гараже заводоуправления нет ни одной иномарки, на Lada ездят и президент АвтоВАЗа, и его заместители".
Российская газета 07:14