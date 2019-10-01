с чего всё началось

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Политика Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера» Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».

Происшествия Подозреваемый назвал причину нападения на полковника СКР Задержанный за нападение в Москве на полковника Следственного комитета России Владислава Капустина объяснил свой поступок, пишет РЕН ТВ.

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