с чего всё началось

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Гаджеты В Samsung придумали голографическую док-станцию для смартфона Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO), как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародовало патентную документацию Samsung на весьма любопытную разработку — голографическую док-станцию для смартфона.

Наука Три уже одобренных препарата в полтора раза продлили жизнь мухам Британские ученые провели эксперименты с плодовыми мухами, которые получили комбинацию из трех лекарственных средств: препарата на основе лития для стабилизации эмоционального состояния, траметиниба для лечения рака и рапамицина, используемого в качестве регулятора иммунной системы.

Политика В России планируют изменить правила получения гражданства Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.

Гаджеты Найден способ взломать миллионы iPhone на аппаратном уровне Один из разработчиков обнаружил bootrom-уязвимость, используя которую можно взломать практически любой iPhone на аппаратном уровне.

Политика Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.

Общество В Туле умер участник штурма Берлина, оставивший надпись на Рейхстаге В Туле на 95-м году жизни скончался Евгений Тимофеевич Шалашников, участник Великой Отечественной войны, штурмовавший Рейхстаг и оставивший на его стене свою фамилию, сообщает региональное управление МВД.

Политика Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Шоу-бизнес Виктория Боня надела пышное платье на чужую свадьбу Телевизионная ведущая и модель Виктория Боня пришла на свадьбу своих друзей, а именно, режиссера Гюляры Мелики в шикарном наряде.

Политика Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ Сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о сохранении членства России в Совете Европы ответом на украинские и прибалтийские демарши.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Интернет Яндекс проводит конференцию Yandex Scale Конференцию Yandex Scale организует подразделение «Яндекса», занимающееся облачными технологиями.

Происшествия Десять человек пострадали при нападении на колледж в Финляндии Один человек погиб, еще десять получили ранения разной степени тяжести в результате нападения на профессиональный колледж в городе Куопио (Финляндия).

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Политика Грета Тунберг приглашена в Госдуму Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.

Политика Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.

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Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».

Гаджеты Раскрыты характеристики и цена смартфона Redmi 8 Китайский оператор China Telecom опубликовал на своём сайте характеристики смартфона Redmi 8. Итак, Redmi 8 будет работать на базе процессора Snapdragon 439 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.

Футбол Полузащитник «Челси» Баркли устроил скандал с таксистом из-за чипсов Полузащитник «Челси» и сборной Англии Росс Баркли угодил в неприятную ситуацию, футболист рассыпал чипсы на заднем сидении в такси, что привело к скандалу с водителем и вызову в полицию, сообщает Mirror.

Общество Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер» На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.