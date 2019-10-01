Политика
RT на русскомВ МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
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с чего всё началось
Интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал белорусский МИД.Москва 2405:12
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Гаджеты
В Samsung придумали голографическую док-станцию для смартфона
Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO), как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародовало патентную документацию Samsung на весьма любопытную разработку — голографическую док-станцию для смартфона.
3DNews 02:03
Наука
Три уже одобренных препарата в полтора раза продлили жизнь мухам
Британские ученые провели эксперименты с плодовыми мухами, которые получили комбинацию из трех лекарственных средств: препарата на основе лития для стабилизации эмоционального состояния, траметиниба для лечения рака и рапамицина, используемого в качестве регулятора иммунной системы.
Хайтек+ 08:53
Политика
В России планируют изменить правила получения гражданства
Претендующим на получение российского паспорта иностранцам могут разрешить сохранять первое гражданство.
РИА Новости 08:05
Гаджеты
Найден способ взломать миллионы iPhone на аппаратном уровне
Один из разработчиков обнаружил bootrom-уязвимость, используя которую можно взломать практически любой iPhone на аппаратном уровне.
3DNews вчера в 02:24
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Происшествия
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
RT на русском 08:26
Общество
В Туле умер участник штурма Берлина, оставивший надпись на Рейхстаге
В Туле на 95-м году жизни скончался Евгений Тимофеевич Шалашников, участник Великой Отечественной войны, штурмовавший Рейхстаг и оставивший на его стене свою фамилию, сообщает региональное управление МВД.
РИА Новости 06:56
Политика
Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване
Президент РФ Владимир Путин заявил в сентябре 2018 года в послании по случаю 10-летия признания Москвой государственной независимости Южной Осетии, что Россия продолжит помогать республике, в том числе в вопросах обеспечения национальной безопасности.
Известия 08:01
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Футбол
«Тоттенхэм» – «Бавария». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Встреча начнется в 22:00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Sports.ru 05:32
Шоу-бизнес
Виктория Боня надела пышное платье на чужую свадьбу
Телевизионная ведущая и модель Виктория Боня пришла на свадьбу своих друзей, а именно, режиссера Гюляры Мелики в шикарном наряде.
Bimru.ru 29 сентября в 23:42
Политика
Пушков прокомментировал слова Макрона о возвращении России в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал слова президента Франции Эммануэля Макрона о сохранении членства России в Совете Европы ответом на украинские и прибалтийские демарши.
РИА Новости 09:16
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Интернет
Яндекс проводит конференцию Yandex Scale
Конференцию Yandex Scale организует подразделение «Яндекса», занимающееся облачными технологиями.
Inc-news.ru 08:41
Происшествия
Десять человек пострадали при нападении на колледж в Финляндии
Один человек погиб, еще десять получили ранения разной степени тяжести в результате нападения на профессиональный колледж в городе Куопио (Финляндия).
РБК 07:58
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика
Грета Тунберг приглашена в Госдуму
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую экоактивистку Грету Тунберг выступить в Государственной Думе с речью перед российской молодежью.
Вести.Ru вчера в 21:43
Культура
Зеленский хочет забрать права на сериал «Сваты»
Амур.инфо 04:59
Политика
Путин освободил несколько категорий граждан от уплаты НДФЛ
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация об отмене подоходного налога для лиц, чья заработная плата после вычета НДФЛ не превышает прожиточный минимум.
ТВК вчера в 00:30
Экономика
Минфин ужесточает налогообложение для богатых россиян
Минфин ужесточает налогообложение для состоятельных россиян.
Газета.Ru 05:49
Политика
Украина собралась подписать «формулу Штайнмайера»
Представители Украины на встрече Контактной группы по Донбассу в Минске, скорее всего, согласятся на подписание «формулы Штайнмайера», сообщил источник в делегации Киева.
Взгляд.ру 09:23
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Гаджеты
Раскрыты характеристики и цена смартфона Redmi 8
Китайский оператор China Telecom опубликовал на своём сайте характеристики смартфона Redmi 8. Итак, Redmi 8 будет работать на базе процессора Snapdragon 439 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти.
ITZine.ru 07:11
Футбол
Полузащитник «Челси» Баркли устроил скандал с таксистом из-за чипсов
Полузащитник «Челси» и сборной Англии Росс Баркли угодил в неприятную ситуацию, футболист рассыпал чипсы на заднем сидении в такси, что привело к скандалу с водителем и вызову в полицию, сообщает Mirror.
Чемпионат 05:31
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК 29 сентября в 14:22
Общество
Россиян предупредили о приближении разрушительного урагана «Мортимер»
На северо-запад России надвигается разрушительный ураган «Мортимер», который уже прошел в Западной и Центральной Европе.
Lenta.ru 03:53
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Происшествия
Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова
REGNUM вчера в 04:51