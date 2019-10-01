с чего всё началось

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Происшествия В Финляндии человек с мечом напал на колледж В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.

Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Происшествия СМИ опубликовали колонку журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма Российские СМИ поддержали псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которой грозит до 7 лет колонии по статье об оправдании терроризма, и опубликовали ее открытое письмо.

Политика Макрон приветствовал возвращение России в ПАСЕ Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии ПАСЕ, заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее.

Политика Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Политика США расширили санкции против России США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Политика Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.

Здоровье Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.

Футбол Александр Егоров: «На Оздоеве нужно было назначить пенальти» Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с падением Магомеда Оздоева на 1-й минуте субботнего матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Хавбек гостей упал после столкновения с Гжегожем Крыховяком.

Экономика Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.

Общество В России начали продавать книги по паспорту В России вступил в силу закон, по которому кассиры и контролеры в кинотеатрах, а также библиотекари и продавцы книжных магазинов получили право спрашивать у посетителей паспорт, пишет РБК.

Происшествия В ДТП под Феодосией погибли три человека В Крыму на дороге «Таврида» в районе поселка Приморское произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Приора» и «КИА Оптима», в результате которого погибли три человека.

Спорт Легкоатлеток возмутила слишком интимная видеосъемка на ЧМ в Катаре Спортсменок, принимавших участие в ЧМ по легкой атлетике в Дохе (Катар), возмутили "слишком откровенные" ракурсы, в которых велась видеосъемка состязания.

Гаджеты Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha В видео показали содержимое упаковки, в том числе там оказался и чехол.

Политика Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".

Космос Число пилотируемых пусков к МКС сократится в два раза в 2020 году "Роскосмос" планирует отправить к Международной космической станции (МКС) всего два пилотируемых корабля "Союз" в 2020 году.

Политика В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.

Общество Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.

Происшествия Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.

Культура В Москве простились с Марком Захаровым В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.

Общество Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки» Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Шоу-бизнес Джигурда сыграет вторую свадьбу с Анисиной в шотландском замке По словам Джигурды, праздновать повторные торжества будут в шотландском замке, который окажется в распоряжении новобрачных на целых два дня.

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Политика Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе.

Общество Вступили в силу новые правила против курения на балконах Со вторника, 1 октября, вступили в силу новые правила, осложняющие процесс курения на балконах.