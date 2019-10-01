Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
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с чего всё началось
Как он указал в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал
 белорусский МИД, данные препятствия связаны с налоговым манёвром России, сложностями с поставками сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также с ценами на газ и нефть.
RT на русском03:57

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В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

RT на русском03:57

МИД Белоруссии: Россия предлагала неприемлемые условия интеграции

Коммерсантъ02:52

МИД Белоруссии: программа интеграции Москвы и Минска не несет опасности для суверенитета

ТАСС02:58

Минск указал на препятствия в интеграции с Россией

Lenta.ru03:05

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для углубления интеграции с РФ

Известия02:44

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией

РБК02:02

Программа интеграции с РФ не включает создание федерации, заявили в Минске

РИА Новости02:49
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Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Происшествия

Сотрудник СК умер после нападения в Москве

Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Происшествия

СМИ опубликовали колонку журналистки Прокопьевой, обвиняемой в оправдании терроризма

Российские СМИ поддержали псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, которой грозит до 7 лет колонии по статье об оправдании терроризма, и опубликовали ее открытое письмо.
Znak.com 06:24
Политика

Макрон приветствовал возвращение России в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на сессии ПАСЕ, заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в ассамблее.
RT на русском 07:11
Политика

Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Ереван

Президент России приехал в столицу Армении. Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Российская газета 05:51
Политика

США расширили санкции против России

США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».
Известия вчера в 10:40
Политика

«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке

«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Шоу-бизнес

46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой

Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Lenta.ru вчера в 09:09
Политика

Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года

Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Здоровье

Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
Вести.Ru 06:04
Футбол

Александр Егоров: «На Оздоеве нужно было назначить пенальти»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал эпизод с падением Магомеда Оздоева на 1-й минуте субботнего матча 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (1:0). Хавбек гостей упал после столкновения с Гжегожем Крыховяком.
Спорт-Экспресс 07:10
Экономика

Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян

Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Общество

В России начали продавать книги по паспорту

В России вступил в силу закон, по которому кассиры и контролеры в кинотеатрах, а также библиотекари и продавцы книжных магазинов получили право спрашивать у посетителей паспорт, пишет РБК.
Ореанда-Новости 04:23
Происшествия

В ДТП под Феодосией погибли три человека

В Крыму на дороге «Таврида» в районе поселка Приморское произошло лобовое столкновение автомобилей «Лада Приора» и «КИА Оптима», в результате которого погибли три человека.
Rambler News Service 03:51
Спорт

Легкоатлеток возмутила слишком интимная видеосъемка на ЧМ в Катаре

Спортсменок, принимавших участие в ЧМ по легкой атлетике в Дохе (Катар), возмутили "слишком откровенные" ракурсы, в которых велась видеосъемка состязания.
Planet Today 07:16
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha

В видео показали содержимое упаковки, в том числе там оказался и чехол.
Газета DAILY 28 сентября в 12:56
Политика

Шейнин вытолкал украинского эксперта из студии после слов о Захарове

Ведущий ток-шоу "Время покажет" на Первом канале Артем Шейнин прогнал украинского журналиста Андрея Метлева с эфира, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:18
Космос

Число пилотируемых пусков к МКС сократится в два раза в 2020 году

"Роскосмос" планирует отправить к Международной космической станции (МКС) всего два пилотируемых корабля "Союз" в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 21:07
Политика

В МИД Индии прокомментировали закупку С-400 у России

Министр иностранных дел Индии Субраниам Джайшанкар на пресс-конференции перед встречей с госсекретарем США Майком Помпео прокомментировал вопрос о закупке у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, заявив, что никто не вправе указывать стране, может ли она закупать военную технику России или нет.
Известия 04:36
Общество

Пользователи со всего Интернета ищут леопарда на фото

Пользователи социальной сети Twitter и вообще всей Сети пытаются разглядеть леопарда на фото, где хищник замаскировался среди земли, камней и дерева.
Народные новости 29 сентября в 18:01
Происшествия

Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Культура

В Москве простились с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.
Коммерсантъ 03:07
Общество

Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки»

Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
Газета.Ru 07:24
Шоу-бизнес

Джигурда сыграет вторую свадьбу с Анисиной в шотландском замке

По словам Джигурды, праздновать повторные торжества будут в шотландском замке, который окажется в распоряжении новобрачных на целых два дня.
Культуромания 04:59
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика

Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе.
Московский Комсомолец 04:47
Общество

Вступили в силу новые правила против курения на балконах

Со вторника, 1 октября, вступили в силу новые правила, осложняющие процесс курения на балконах.
Коммерсантъ вчера в 21:19
Армия и оружие

Российский спецназ замечен в Норвегии

Комсомольская правда вчера в 01:25
Футбол

«Аталанта» — «Шахтер»: открываем второй тур

Представляем наш вариант прогноза на стартовый матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором 1 октября «Аталанта» принимает донецкий «Шахтер».
Все про Спорт ру 29 сентября в 22:56
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Белорусский дипломат, министр иностранных дел, руководитель Администрации президента Республики Беларусь. Архитектор «многовекторной» внешней политики Белоруссии.
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