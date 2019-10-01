Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
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с чего всё началось
Интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал
 белорусский МИД.
Москва 24вчера в 05:12

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Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для углубления интеграции с РФ

Известиявчера в 02:44

Белоруссия: интеграция начнется после решения вопросов по ценам на нефть

Телеканал 360°вчера в 03:03

МИД Белоруссии: программа интеграции Москвы и Минска не несет опасности для суверенитета

ТАССвчера в 02:58

МИД Белоруссии: Россия предлагала неприемлемые условия интеграции

Коммерсантъвчера в 02:52

Эксперт оценил слова главы МИД Белоруссии о препятствиях для интеграции с Россией

RT на русскомвчера в 08:12

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией

РБКвчера в 02:02

Программа интеграции с РФ не включает создание федерации, заявили в Минске

РИА Новостивчера в 02:49
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Политика

В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17

В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Политика

Противники подписания формулы Штайнмайера вышли на Майдан

На акцию протеста, направленную против подписания Украиной формулы Штайнмайера, вышли несколько сотен жителей Киева 1 октября, сообщает hromadske.ua Акция проходит на Майдане незалежности в Киеве перед офисом президента Украины.
Красная весна вчера в 16:40
Политика

В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера

30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.
RT на русском 01:00
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге

Восемь человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.
ТАСС 01:51
Армия и оружие

Российская авиация возобновила удары по боевикам в сирийской Латакии

Евразия Daily вчера в 07:49
Происшествия

Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая

Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Спорт

Моральная победа: Почему украинка подарила золото России

Рамблер вчера в 04:34
Шоу-бизнес

Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД

В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Здоровье

В регионах России появятся свои программы развития паллиативной помощи

Команда проекта ОНФ «Регион заботы» разработала для регионов индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи на 2020—2024 годы.
RT на русском 00:00
Культура

В Москве прошло прощание с Марком Захаровым

В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Авто

Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин

Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.
Новые автомобили 30 сентября в 22:52
Шоу-бизнес

Дочь Игоря Николаева устроила папе концерт

Сегодня днем, в честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, Игорь Николаев решил показать поклонникам, как Вероника однажды устроила для него концерт.
Летидор вчера в 12:09
Происшествия

Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров

Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 01:00
Политика

Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские представители во время встречи контактной группы в Минске подписали так называемую "формулу Штайнмайера".
Газета.Ru 02:07
Здоровье

Эпидемиологи открывают «горячую линию» по гриппу и ОРВИ

Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками.
Владимирские ведомости 30 сентября в 08:15
Политика

Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Финансы

Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины

Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Армия и оружие

Япония выразила протест КНДР после запуска ракет

Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Интерфакс вчера в 21:36
Шоу-бизнес

Мария Миронова стала мамой в 46 лет

Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия

Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве

Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Политика

«Дьявол кроется в деталях»: о газовом будущем Украины

Украине выгоднее иметь долгосрочный контракт на газ с Россией, считает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Rusvesna.su вчера в 19:14
Общество

«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля

Интерфакс вчера в 12:41
Общество

Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей

Ранее при подсчете ущерба речь шла о 990 млн руб. Летом неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Политика

Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
Происшествия

В Екатеринбурге собирают деньги для задержанного в Таиланде туриста

Как сообщало ИА REGNUM, туриста из Екатеринбурга задержали в Таиланде после того, как он подарил местным жителям игрушечные деньги «банка приколов».
REGNUM вчера в 06:09
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении

Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru вчера в 16:38
Шоу-бизнес

Ходченкову и Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже

Gazeta.SPb вчера в 13:52
Недвижимость

В каких городах России упали цены на новостройки

В 60 городах России по итогам третьего квартала этого года выросли цены на новостройки.
Российская газета вчера в 09:11
Происшествия

Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье

Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53
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Белорусский дипломат, министр иностранных дел, руководитель Администрации президента Республики Беларусь. Архитектор «многовекторной» внешней политики Белоруссии.
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