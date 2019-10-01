Политика
RT на русскомВ МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
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с чего всё началось
Интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал белорусский МИД.Москва 24вчера в 05:12
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Эксперт оценил слова главы МИД Белоруссии о препятствиях для интеграции с Россией
RT на русскомвчера в 08:12
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Политика
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Противники подписания формулы Штайнмайера вышли на Майдан
На акцию протеста, направленную против подписания Украиной формулы Штайнмайера, вышли несколько сотен жителей Киева 1 октября, сообщает hromadske.ua Акция проходит на Майдане незалежности в Киеве перед офисом президента Украины.
Красная весна вчера в 16:40
Политика
В ДНР и ЛНР прокомментировали согласование Киевом формулы Штайнмайера
30 сентября главы МИД ДНР и ЛНР выражали надежду, что Киев приступит к согласованию формулы Штайнмайера на встрече группы 1 октября.
RT на русском 01:00
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге
Восемь человек пострадали при столкновении легкового автомобиля с автобусом на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах.
ТАСС 01:51
Армия и оружие
Российская авиация возобновила удары по боевикам в сирийской Латакии
Евразия Daily вчера в 07:49
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Спорт
Моральная победа: Почему украинка подарила золото России
Рамблер вчера в 04:34
Шоу-бизнес
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
В соцсетях появилось фото, где мужчина, очень похожий на Михаила Боярского, грубо нарушил ПДД.
Авторадио вчера в 11:41
Здоровье
В регионах России появятся свои программы развития паллиативной помощи
Команда проекта ОНФ «Регион заботы» разработала для регионов индивидуальные программы развития паллиативной медицинской помощи на 2020—2024 годы.
RT на русском 00:00
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском вчера в 02:51
Авто
Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин
Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.
Новые автомобили 30 сентября в 22:52
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Николаева устроила папе концерт
Сегодня днем, в честь Международного дня музыки, который отмечается 1 октября, Игорь Николаев решил показать поклонникам, как Вероника однажды устроила для него концерт.
Летидор вчера в 12:09
Происшествия
Журналист заявил об избиении на курсах военных репортеров
Редактор «РИА Новости» (МИА «Россия сегодня») Святослав Павлов написал заявление в Главное военное следственное управление СКР, обвинив организаторами курсов экстремальной журналистики «Бастион-2019» в превышении должностных полномочий, сообщает РБК.
Национальная служба новостей 01:00
Политика
Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские представители во время встречи контактной группы в Минске подписали так называемую "формулу Штайнмайера".
Газета.Ru 02:07
Здоровье
Эпидемиологи открывают «горячую линию» по гриппу и ОРВИ
Тематическое консультирование поможет гражданам разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками.
Владимирские ведомости 30 сентября в 08:15
Политика
Трамп назвал запущенный демократами импичмент госпереворотом
Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с процессом его импичмента, запущенным палатой представителей, госпереворотом.
РБК вчера в 20:45
Финансы
Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины
Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.
РБК вчера в 11:45
Армия и оружие
Япония выразила протест КНДР после запуска ракет
Токио выразил протест Северной Корее после пуска ракет, произведенного Пхеньяном утром 2 октября, заявил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ.
Интерфакс вчера в 21:36
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb 30 сентября в 20:01
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Политика
«Дьявол кроется в деталях»: о газовом будущем Украины
Украине выгоднее иметь долгосрочный контракт на газ с Россией, считает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.
Rusvesna.su вчера в 19:14
Общество
«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля
Интерфакс вчера в 12:41
Общество
Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей
Ранее при подсчете ущерба речь шла о 990 млн руб. Летом неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
Происшествия
В Екатеринбурге собирают деньги для задержанного в Таиланде туриста
Как сообщало ИА REGNUM, туриста из Екатеринбурга задержали в Таиланде после того, как он подарил местным жителям игрушечные деньги «банка приколов».
REGNUM вчера в 06:09
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru вчера в 16:38
Шоу-бизнес
Ходченкову и Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже
Gazeta.SPb вчера в 13:52
Недвижимость
В каких городах России упали цены на новостройки
В 60 городах России по итогам третьего квартала этого года выросли цены на новостройки.
Российская газета вчера в 09:11
Происшествия
Экс-замглавы спецуправления МЧС покончил с собой в Подмосковье
Бывший заместитель начальника специального управления №100 МЧС России Олег Жуков совершил самоубийство в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 19:53