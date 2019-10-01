Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
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с чего всё началось
Как он указал в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал
 белорусский МИД, данные препятствия связаны с налоговым манёвром России, сложностями с поставками сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также с ценами на газ и нефть.
RT на русском03:57

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В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

RT на русском03:57

Минск указал на препятствия в интеграции с Россией

Lenta.ru03:05

МИД Белоруссии: Россия предлагала неприемлемые условия интеграции

Коммерсантъ02:52

МИД Белоруссии: программа интеграции Москвы и Минска не несет опасности для суверенитета

ТАСС02:58

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для углубления интеграции с РФ

Известия02:44

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией

РБК02:02

Программа интеграции с РФ не включает создание федерации, заявили в Минске

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Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки»

Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна является независимой и правоохранительные органы не будут расследовать дела по чужой команде.
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Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года

Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
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Происшествия

В Финляндии человек с мечом напал на колледж

В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
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Малышева объяснила, почему опухоль Заворотнюк неоперабельна

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США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».
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Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей

На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.
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Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы

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