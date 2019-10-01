с чего всё началось

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Происшествия Сотрудник СК умер после нападения в Москве Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.

Происшествия Обрушение моста в Тайване попало на видео Видео инцидента опубликовал портал Focus Taiwan. Транспортное средство рухнуло вместе с мостом и загорелось.

Общество Вступили в силу новые правила против курения на балконах Со вторника, 1 октября, вступили в силу новые правила, осложняющие процесс курения на балконах.

Недвижимость С 1 октября застройщики не смогут получить ЗОСК. Что это значит С 1 октября 2019 года закончился прием заявок от застройщиков жилья на получение заключений о соответствии критериям (ЗОСК), которые могли позволить девелоперам возводить проекты по старым правилам без эскроу-счетов.

Гаджеты В Samsung придумали голографическую док-станцию для смартфона Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO), как сообщает ресурс LetsGoDigital, обнародовало патентную документацию Samsung на весьма любопытную разработку — голографическую док-станцию для смартфона.

Культура В Москве простились с Марком Захаровым В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра режиссером Марком Захаровым.

Экономика Санкции США лишают «Ямал СПГ» трети флота Санкции США лишают "Ямал СПГ" трети флота Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco ударили по проекту НОВАТЭКа "Ямал СПГ".

Общество Минтруд направил в кабмин доклад о перспективах «четырехдневки» Министерство труда и соцзащиты подготовило доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.

Экономика Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.

Общество Врачи онкоцентра имени Блохина, записавшие видеообращение, уволились Минздрав назвал рассказы о маленьких зарплатах детских врачей нарушением профессиональной этики Угрозы врачей уволиться из онкоцентра Блохина прокомментировали в учреждении До видеообращения детских онкологов появилась информация о планах 20-25 врачей уволиться 26 детских онкологов НМИЦ им. Блохина подали во вторник, 1 октября, заявления на увольнение, сообщает Telegram-канал Life Shot.

Происшествия Полузащитник «Челси» Баркли устроил скандал с таксистом из-за чипсов Полузащитник «Челси» и сборной Англии Росс Баркли угодил в неприятную ситуацию, футболист рассыпал чипсы на заднем сидении в такси, что привело к скандалу с водителем и вызову в полицию, сообщает Mirror.

Политика Зеленский отказался проводить расследование по требованию США Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна является независимой и правоохранительные органы не будут расследовать дела по чужой команде.

Общество Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Происшествия В Финляндии человек с мечом напал на колледж В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.

Политика США расширили санкции против России США расширили пакет санкций против России за «вмешательство в выборы».

Экономика Уволенным чиновникам в России выплатят 5 млрд рублей На выплаты увольняемым федеральным чиновникам в России в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей.

Общество В «Газете.Ru» сменился главный редактор Алексеева проработала в «Газете.Ru» 13 лет. Она возглавляла отдел бизнеса, а в июле 2016-го стала главным редактором.

Авто Hyundai объявила цены на подписку Hyundai Mobility Компания Hyundai объявила цены на сервис онлайн-подписки Hyundai Mobility в России.