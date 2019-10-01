Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
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с чего всё началось
Интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал
 белорусский МИД.
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Эксперт оценил слова главы МИД Белоруссии о препятствиях для интеграции с Россией

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Происшествия

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Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Тополь-М»

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Газета.Ru вчера в 13:06
Футбол

«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в мадридском дерби

Центральный матч седьмого тура испанской Примеры «Реал» — «Атлетико» завершился ничьей.
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Политика

Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване

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«Мисс Украина» отказалась давать интервью на украинском

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Интернет

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В свой день рождения в facebook Светлана опубликовала пост о том, что главным событием ее жизни стало уголовное дело за две страницы текста.
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Общество

Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
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Армия и оружие

В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая

Военный парад по случаю 70-й годовщины с момента образования Китая начался во вторник утром на главной площади китайской столицы Тяньаньмэнь, передает корреспондент РИА Новости.
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Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе

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