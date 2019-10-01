с чего всё началось

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

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Происшествия Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.

Общество Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента» 30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».

Гаджеты 33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10 До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.

Энергетика Bloomberg: Эквадор покинет ОПЕК в январе 2020 года Эквадор выйдет из состава Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2020 года.

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Космос Девятая планета Солнечной системы может оказаться черной дырой В дальних окрестностях Солнечной системы может находиться неизвестная науке миниатюрная черная дыра – такую гипотезу высказали ученые из Даремского университета (Великобритания) и университета Иллинойса (США).

Общество МВД заявило о 20 тыс. участников митинга в Москве В согласованном митинге в поддержку участников несанкционированных акций на проспекте Академика Сахарова в Москве участвует не менее 20 тыс. человек.

Происшествия В Ставрополе скорая оставила пенсионера с инсультом на улице Минздрав Ставропользя начал проверку после видео, где пенсионера с инсультом оставили на улице сотрудники скорой помощи.

Финансы Курс гривны резко снизился после визита Зеленского в Нацбанк Украины Издание «Украинские новости» отмечает, что падение курса гривны произошло после того, как НБУ посетили президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук.

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