Политика
RT на русскомВ МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.
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с чего всё началось
Как он указал в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал белорусский МИД, данные препятствия связаны с налоговым манёвром России, сложностями с поставками сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также с ценами на газ и нефть.RT на русском03:57
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Происшествия
Подполковник СКР умер после нападения в Москве
Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.
Lenta.ru 06:28
Волейбол
Сборная России обыграла Иран в первом матче Кубка мира по волейболу
Сборная России по волейболу одержала победу в первом групповом матче чемпионата мира среди мужских команд.
Нева Спорт 03:09
Космос
Астрономы обнаружили «горячий Юпитер» с 18-часовой короткой орбитой
Актуальные Новости 04:13
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru вчера в 21:30
Здоровье
Власти объяснили нездоровый образ жизни на Колыме суровым климатом
Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах – Дальний Восток и регионы Крайнего Севера.
РИА Новости вчера в 04:30
Политика
МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы
В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском 05:59
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев «рассекретил» свою дочь
Российский певец Сергей Лазарев признался, что у него растет дочь, и ей уже год. Ранее он держал эту информацию в тайне.
Вести.Ru 29 сентября в 15:35
Культура
В Москве прошло прощание с Марком Захаровым
В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.
RT на русском 02:51
Армия и оружие
Экипажи танка Т-14 «Армата» превратят в «геймеров»
Благодаря новым конструкторским решениям экипажи танков Т-14 «Армата» фактически превратятся в «геймеров», которые будут вести бой по приборам.
News.ru 06:57
Политика
Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.
Газета.Ru 06:31
Экономика
Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США
Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.
РБК вчера в 14:18
Политика
В Элисте идет новая акция с требованием отставки мэра Трапезникова
В выходные в Элисте прошла акция протеста против этого назначения, в сети начался сбор подписей под петицией с требованием отправить Дмитрия Трапезникова в отставку.
Росбалт 07:23
Политика
Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия
Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:59
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости вчера в 09:40
Космос
Число пилотируемых пусков к МКС сократится в два раза в 2020 году
"Роскосмос" планирует отправить к Международной космической станции (МКС) всего два пилотируемых корабля "Союз" в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 21:07
Музыка
Лазарев рассказал о причинах конфликта с Топаловым
Певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash, детали артист раскрыл в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 19:51
Политика
Власти изменят правила предоставления российского гражданства
Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.
РБК 03:03
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании 87 браконьеров из КНДР в Японском море
Пограничники Приморского края с 28 по 30 сентября задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР, занимавшихся незаконной ловлей кальмаров.
РБК 07:19
Происшествия
Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО
Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:24
Происшествия
В результате ДТП на трассе «Таврида» погибли три человека
В результате ДТП погибли три пассажира автомобиля Lada Priora, еще пять человек пострадали. Раненым оказали первую медицинскую помощь.
Севастополь.ру 04:45
Политика
Нидерланды попросили Россию помочь найти Цемаха
«Подозреваемым» по делу, как сообщалось, стал захваченный ее спецслужбами «начальник ПВО» в Снежном под Донецком Владимир Цемах, но Киев передал его России в ходе обмена пленными в начале сентября.
Росбалт 06:46
Происшествия
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
РИА Новости вчера в 19:38
Музыка
Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста
Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.
News.ru 28 сентября в 09:00
Кино
Четыре новых постера фильма «Хищные птицы» с Марго Робби
Режиссёрское кресло заняла Кэти Янь, но над дополнительными экшен-сценами для фильма поработал постановщик трилогии «Джон Уик» Чад Стахелски.
Игромания.ру 03:16
Кино
Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме
Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40