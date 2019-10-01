с чего всё началось

Ранее министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой, который возглавляет рабочую группу на переговорах с российской стороной по вопросам экономической интеграции двух стран, объяснил, почему не публикуются документы по программе реализации Союзного государства, подписанные им на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в начале сентября.

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Происшествия Подполковник СКР умер после нападения в Москве Сотрудник Следственного комитета России (СКР), раненный при нападении у проходной ведомства в Техническом переулке, скончался в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Волейбол Сборная России обыграла Иран в первом матче Кубка мира по волейболу Сборная России по волейболу одержала победу в первом групповом матче чемпионата мира среди мужских команд.

Политика «Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».

Политика Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.

Здоровье Власти объяснили нездоровый образ жизни на Колыме суровым климатом Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах – Дальний Восток и регионы Крайнего Севера.

Политика МИД Белоруссии не видит смысла в размещении российской военной базы В размещении российской военно-воздушной базы на территории Белоруссии «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла», сообщил в интервью РБК глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Экономика В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.

Общество Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении «Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев «рассекретил» свою дочь Российский певец Сергей Лазарев признался, что у него растет дочь, и ей уже год. Ранее он держал эту информацию в тайне.

Культура В Москве прошло прощание с Марком Захаровым В «Ленкоме» прошла церемония прощания с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Народный артист СССР скончался 28 сентября.

Армия и оружие Экипажи танка Т-14 «Армата» превратят в «геймеров» Благодаря новым конструкторским решениям экипажи танков Т-14 «Армата» фактически превратятся в «геймеров», которые будут вести бой по приборам.

Политика Премьер Украины заявил об уничтожении железной инфраструктуры Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что железнодорожная инфраструктура в стране практически уничтожена.

Экономика Владелец построенных для НОВАТЭКа танкеров попал под санкции США Совместное предприятие китайской госкомпании Cosco и канадской Teekay, владеющее четырьмя танкерами арктического класса Arc7 для перевозки сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» НОВАТЭКа, попало под действие новых санкций США, которые были введены в отношении Cosco 25 сентября по подозрению в участии в перевозках иранской нефти.

Политика В Элисте идет новая акция с требованием отставки мэра Трапезникова В выходные в Элисте прошла акция протеста против этого назначения, в сети начался сбор подписей под петицией с требованием отправить Дмитрия Трапезникова в отставку.

Политика Путин ратифицировал конвенцию о правовом статусе Каспия Президент России Владимир Путин ратифицировал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает РИА "Новости".

Общество ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.

Космос Число пилотируемых пусков к МКС сократится в два раза в 2020 году "Роскосмос" планирует отправить к Международной космической станции (МКС) всего два пилотируемых корабля "Союз" в 2020 году.

Музыка Лазарев рассказал о причинах конфликта с Топаловым Певец Сергей Лазарев рассказал о причинах конфликта с Владом Топаловым, с которым он выступал в составе группы Smash, детали артист раскрыл в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.

Политика Власти изменят правила предоставления российского гражданства Власти планируют разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства, следует из материалов правительства, размещенных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.

Происшествия ФСБ сообщила о задержании 87 браконьеров из КНДР в Японском море Пограничники Приморского края с 28 по 30 сентября задержали в Японском море 87 браконьеров из КНДР, занимавшихся незаконной ловлей кальмаров.

Происшествия Суд отказался отпускать приятеля Кокорина и Мамаева по УДО Сегодня, 1 октября, в Клинцовском городском суде прошло заседание по делу приятеля футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина Александра Протасовицкого, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В результате ДТП на трассе «Таврида» погибли три человека В результате ДТП погибли три пассажира автомобиля Lada Priora, еще пять человек пострадали. Раненым оказали первую медицинскую помощь.

Политика Нидерланды попросили Россию помочь найти Цемаха «Подозреваемым» по делу, как сообщалось, стал захваченный ее спецслужбами «начальник ПВО» в Снежном под Донецком Владимир Цемах, но Киев передал его России в ходе обмена пленными в начале сентября.

Музыка Metallica отменила концерты из-за болезни вокалиста Рок-группа Metallica сообщила фанатам из Австралии и Новой Зеландии об отмене концертов. Причиной стало лечение вокалиста Джеймса Хэтфилда.

Кино Четыре новых постера фильма «Хищные птицы» с Марго Робби Режиссёрское кресло заняла Кэти Янь, но над дополнительными экшен-сценами для фильма поработал постановщик трилогии «Джон Уик» Чад Стахелски.