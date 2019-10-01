Политика

RT на русскомRT на русскомВ МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
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с чего всё началось
Интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал
 белорусский МИД.
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