Политика
RT на русскомВ МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.
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с чего всё началось
Интеграция с Россией не предусматривает создания федерации или конфедерации, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК, стенограмму которого опубликовал белорусский МИД.Москва 2405:12
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Кино
Минкульт опубликует данные о тратах на господдержку кино
Сегодня, 30 сентября стало известно, что в середине октября Минкульт совместно с Фондом кино запустит базу данных о государственной поддержке производства фильмов в России, которая будет доступна на сайте ЕАИС и содержать информацию с 2015 года об объемах и условиях поддержки, предоставляемой Минкультом и Фондом кино.
ProfiСinema.ru вчера в 16:54
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В РАН заявили об ухудшении дел в российской науке
Российская академия наук (РАН) подготовит документ с предложениями по улучшению положения дел в отечественной науке.
Московский Комсомолец 07:53
Здоровье
Календарь магнитных бурь на октябрь составили учёные
Специалисты говорят, что удар по здоровью придётся за сутки до указанных дат и продолжат магнитные бури влиять на организм человека в течение следующего дня.
Вести Иркутск 08:01
Энергетика
Эквадор решил покинуть ОПЕК в январе 2020 года
Правительство Эквадора планирует покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в январе 2020 года.
Известия 14:15
Кино
Дэниел Крейг отметил завершение съемок в фильмах о Джеймсе Бонде
РИА Новости вчера в 08:14
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости 06:18
Финансы
ЦБ РФ сократил долю доллара в резервах почти в два раза
В структуре активов Банка России к прочим валютам отнесены в том числе активы в японских иенах (3,9%), канадских (2,5%) и австралийских (0,8%) долларах.
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Культура
Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ 14:54
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru вчера в 10:19
Политика
Грызлов подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» в Минске
Контактная группа на переговорах в Минске согласовала "формулу Штайнмайера" и механизм введения особого статуса Донбасса.
ИА Новороссия 12:23
Политика
Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
ТАСС 13:03
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС 12:33
Хоккей
ЦСКА забросил девять шайб в ворота «Спартака» в столичном дерби КХЛ
Хоккеисты московского ЦСКА разгромили столичный "Спартак" в регулярном чемпионате КХЛ и продлили победную серию во встречах с "красно-белыми" до 14 матчей.
РИА Новости 14:59
Общество
На Петербург обрушился ураган с градом
Вести.Ru 15:12
Общество
Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении
Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:18
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru 15:06
Футбол
Игорь Шалимов возглавил «Ахмат»
Игорь Шалимов, известный по работе с женской сборной России, «Ураланом», «Краснодаром» и «Химками», сегодня со своим штабом прибудет в Грозный, где в качестве нового главного тренера футбольного клуба «Ахмат» начнет готовить игроков к ближайшему матчу РПЛ 5 октября в Уфе.
Коммерсантъ 00:48
Шоу-бизнес
В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
Российский актер Михаил Боярский предложил Госавтоинспекции проверить, нарушал ли он правила парковки в центре Санкт-Петербурга.
Газета.Ru 15:01
Хоккей
«Салават Юлаев» разгромил «Торпедо»
Башинформ 13:00
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Политика
Макрон выступил за сохранение России в ПАСЕ
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил поддержку Российской Федерации и выступил за сохранение членства РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Дума ТВ 06:59
Политика
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Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Общество
В трейлере дополнения к Mortal Kombat 11 показали Терминатора
Студия NetherRealm выпустила официальный геймплейный трейлер дополнения Mortal Kombat 11 Kombat Pack, в котором она представила Терминатора T-800.
REGNUM 10:34
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию по новым правилам
Российский лидер Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу 132 тысяч россиян по новыми правилами.
Комсомольская правда 05:13
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Политика
Хантсман допустил партнерство России и Америки в будущем
Посол США в России Джон Хантсман допустил, что Москва и Вашингтон могут стать партнерами в будущем.
Известия 13:53
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25