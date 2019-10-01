с чего всё началось

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал о препятствиях, которые мешают интеграции с Россией.

В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

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Происшествия Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.

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