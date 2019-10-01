с чего всё началось

Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей.

В Белоруссии прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера". Позицию по данному вопросу во вторник, 1 октября, высказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. По его словам, согласование "формулы" является важным шагом в установлении мира на Украине.

Здоровье В России стали меньше употреблять алкоголь и упала смертность В России стали меньше умирать от заболеваний, которые связаны с употреблением алкоголя, передает ТАСС со ссылкой на данные Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

Общество Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей Ранее при подсчете ущерба речь шла о 990 млн руб. Летом неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов.

Армия и оружие В Сирии испытали российскую С-500 Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.

Наука От ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде.

Общество В Санкт-Петербурге устраняют последствия урагана «Мортимер» Синоптики утверждают — это ураган "Мортимер". Ранее он прошелся по Западной и Центральной Европе.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении Как сказал Христов, он пока не знает, когда Анастасия Заворотнюк появится на телевидении.

Происшествия Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой Замначальника специального управления №100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.

Общество Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились 30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.

Политика Украина и республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера» Напомним, что "формула Штайнмайера" предполагает закрепление особого статуса Донбасса в составе Украины, а также амнистию и проведение новых выборов на территориях, ныне контролируемых ДНР и ЛНР.

Политика Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Происшествия В Екатеринбурге собирают деньги для задержанного в Таиланде туриста Как сообщало ИА REGNUM, туриста из Екатеринбурга задержали в Таиланде после того, как он подарил местным жителям игрушечные деньги «банка приколов».

Происшествия Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Политика В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17 В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Спорт Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.

Космос NASA ведёт переговоры о новых местах на «Союзах» для полётов к МКС NASA ведёт переговоры с «Роскосмосом» о закупке новых мест на космических кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) после весны 2020 года, сообщил первый замначальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Политика Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.

Экономика Минфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян По плану Минфина, минимальный срок пребывания в России для признания налоговым резидентом сократится вдвое — с 183 до 90 дней в год.

Политика Сергею Чемезову присвоено звание Героя России Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.