Политика
РЕН ТВВ МИД Белоруссии оценили согласование «формулы Штайнмайера»
В Белоруссии прокомментировали согласование "формулы Штайнмайера". Позицию по данному вопросу во вторник, 1 октября, высказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. По его словам, согласование "формулы" является важным шагом в установлении мира на Украине.
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Позитивно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведения сил и средств в Петровском и Золотом. Надеемся это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей.
— Мария Захарова, российский дипломатВзгляд.ру вчера в 15:10
с чего всё началось
«Надеемся, это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации Минских договоренностей»,— говорится в комментарии госпожи Захаровой в Facebook.Коммерсантъвчера в 16:08
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Армия и оружие
В Пекине проходит масштабный военный парад в честь 70-летия Китая
РИА Новости 30 сентября в 22:22
Здоровье
В России стали меньше употреблять алкоголь и упала смертность
В России стали меньше умирать от заболеваний, которые связаны с употреблением алкоголя, передает ТАСС со ссылкой на данные Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 19:32
Общество
Ущерб от паводка в Хабаровском крае составил около 2 млрд рублей
Ранее при подсчете ущерба речь шла о 990 млн руб. Летом неделя сильных затяжных дождей для Амурской области обернулась наводнением в ряде районов.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Наука
От ледника Эймери в Антарктиде откололся айсберг весом 315 млрд тонн
Самый крупный за последние 50 лет айсберг откололся от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде.
Piter.tv вчера в 04:03
Общество
В Санкт-Петербурге устраняют последствия урагана «Мортимер»
Синоптики утверждают — это ураган "Мортимер". Ранее он прошелся по Западной и Центральной Европе.
Вести.Ru 00:18
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк в ближайшее время появится на телевидении
Как сказал Христов, он пока не знает, когда Анастасия Заворотнюк появится на телевидении.
Телепрограмма вчера в 23:18
Происшествия
Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой
Замначальника специального управления №100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия вчера в 03:20
Политика
Украина и республики Донбасса подписали «формулу Штайнмайера»
Напомним, что "формула Штайнмайера" предполагает закрепление особого статуса Донбасса в составе Украины, а также амнистию и проведение новых выборов на территориях, ныне контролируемых ДНР и ЛНР.
ANNA-News вчера в 11:26
Наука
Ученые выяснили, кто живет дольше: вегетарианцы или мясоеды
Московский Комсомолец вчера в 23:03
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Политика
Глава ФСИН Корниенко ушел в отставку
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко освобожден от должности в связи с достижением предельного возраста нахождения на службе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 15:35
Происшествия
В Екатеринбурге собирают деньги для задержанного в Таиланде туриста
Как сообщало ИА REGNUM, туриста из Екатеринбурга задержали в Таиланде после того, как он подарил местным жителям игрушечные деньги «банка приколов».
REGNUM вчера в 06:09
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Культура
Михаил Галустян стал ведущим телеканала СТС
Вокруг ТВ вчера в 14:54
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Политика
В парламенте Нидерландов призвали изучить роль Украины в деле МН17
В ходе дебатов в парламенте Нидерландов депутаты призвали правительство изучить роль Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 23:00
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Спорт
Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Ридус 30 сентября в 15:59
Космос
NASA ведёт переговоры о новых местах на «Союзах» для полётов к МКС
NASA ведёт переговоры с «Роскосмосом» о закупке новых мест на космических кораблях «Союз» для доставки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) после весны 2020 года, сообщил первый замначальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.
RT на русском вчера в 21:35
Политика
Кремль прокомментировал повышение пенсионного возраста на три года
Как заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, в Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, и этого вопроса нет на повестке дня.
Deita.ru 30 сентября в 21:30
Космос
В хвосте первой межзвездной кометы выявили ядовитый газ
Ученые установили химический состав «хвоста» межзвездной кометы 2I/Borisov.
МИР 24 вчера в 04:12
Экономика
Минфин хочет изменить условия налогообложения богатых россиян
По плану Минфина, минимальный срок пребывания в России для признания налоговым резидентом сократится вдвое — с 183 до 90 дней в год.
Коммерсантъ вчера в 05:16
Политика
Захарова высмеяла создание группы «Балтик плюс» в ПАСЕ
Известия вчера в 16:56
Политика
Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.
Ведомости вчера в 17:56
Здоровье
Названы способы, как без лекарств справиться с повышенным давлением
Повышенное давление может увеличить риск развития сердечного приступа, тромбоза и инсульта.
Волгоградская правда вчера в 23:19
Космос
Раскрыт верный способ колонизировать Марс
Lenta.ru вчера в 12:43
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева рассказала о свадьбе с Элджеем и беременности
Настя Ивлеева рассказала о своей свадьбе с Элджеем. Слухи появились ещё в августе, когда на руке телеведущей было замечено кольцо.
OAnews 01:58
Культура
Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»
ФедералПресс 00:46