В МИД Белоруссии прокомментировали задержание российских журналистов

Ранее сообщалось, что журналисты телеканала «Дождь» задержаны в Белоруссии. По словам главного редактора телеканала Тихона Дзядко, связи с ними пока нет. Отмечалось, что речь идёт о корреспондентах Владимире Роменском и Василии Полонском, а также операторе Николае Антипове.