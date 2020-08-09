В МИД Белоруссии прокомментировали задержание российских журналистов
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Ранее сообщалось, что журналисты телеканала «Дождь» задержаны в Белоруссии. По словам главного редактора телеканала Тихона Дзядко, связи с ними пока нет. Отмечалось, что речь идёт о корреспондентах Владимире Роменском и Василии Полонском, а также операторе Николае Антипове.В источнике
С чего всё началось
В МИД Белоруссии заявили, что журналистов «Дождя» попросят покинуть республику
Глаз сообщил, что белорусская сторона поддерживает "конструктивный рабочий контакт по данной теме с российскими коллегами, которые активно интересуются ситуацией со своими гражданами". По словам пресс-секретаря МИД, "вокруг этого вопроса много спекуляций и попыток раздуть скандал на пустом месте".
ТАССвчера в 11:43
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