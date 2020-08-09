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RT на русском
RT на русском

В МИД Белоруссии прокомментировали задержание российских журналистов

Ранее сообщалось, что журналисты телеканала «Дождь» задержаны в Белоруссии. По словам главного редактора телеканала Тихона Дзядко, связи с ними пока нет. Отмечалось, что речь идёт о корреспондентах Владимире Роменском и Василии Полонском, а также операторе Николае Антипове.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

В МИД Белоруссии заявили, что журналистов «Дождя» попросят покинуть республику

Глаз сообщил, что белорусская сторона поддерживает "конструктивный рабочий контакт по данной теме с российскими коллегами, которые активно интересуются ситуацией со своими гражданами". По словам пресс-секретаря МИД, "вокруг этого вопроса много спекуляций и попыток раздуть скандал на пустом месте".
ТАССвчера в 11:43
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Задержанных в Минске журналистов «Дождя» попросят покинуть страну

Коммерсантъвчера в 12:12
Известия

Минск назвал местонахождение задержанных журналистов из России

Известиявчера в 12:24
RT на русском

В МИД Белоруссии прокомментировали задержание российских журналистов

RT на русскомвчера в 12:21
РБК

МИД Белоруссии сообщил о дальнейшей судьбе журналистов «Дождя»

РБКвчера в 12:25
РИА Новости

Задержанных журналистов «Дождя» попросят покинуть Белоруссию

РИА Новостивчера в 12:06
Дождь

МИД Беларуси: задержанных в Минске журналистов Дождя попросят покинуть страну

Дождьвчера в 11:48
ТАСС

В МИД Белоруссии заявили, что журналистов «Дождя» попросят покинуть республику

ТАССвчера в 11:43

Задержанных в Белоруссии журналистов «Дождя» отпустили

Журналистов российского телеканала «Дождь» — корреспондентов Владимира Роменского и Василия Полонского и оператора Николая Антипова — отпустили из РУВД Минска, сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко в своем Telegram-канале.
Lenta.ruвчера в 16:38
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МИД Турции выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии

Анкара, 8 августа 2020, 16:00 — REGNUM Соболезнования в связи с гибелью людей во время жесткой посадки пассажирского самолета в индийском штате Керала выразило министерство иностранных дел Турции.
REGNUM8 августа в 09:00
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В Госдуме оценили разработку в ЕС механизма санкций против США

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновациям и предпринимательству Владимир Гутенев оценил слова посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера о разработке в Брюсселе механизма противодействия экстерриториальным санкциям третьих стран - в первую очередь, американским санкциям в отношении компаний, работающих на строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Газета.Ruвчера в 08:34
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