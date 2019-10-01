Политика

Газета.RuГазета.RuВ МИД Белоруссии рассказали о препятствиях для интеграции с Россией

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал препятствия, которые мешают интеграции с Россией. Об этом политик рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось

Макей — РБК: «Нет смысла подозревать Белоруссию в попытках уйти на Запад»

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В МИД Белоруссии назвали препятствия для интеграции с Россией

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РИА Новости02:49
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