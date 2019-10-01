"Не думаю, что политическое руководство России испытывает какую-то ревность" — Недавно было объявлено о взаимном возвращении послов Белоруссии и США.

с чего всё началось

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал препятствия, которые мешают интеграции с Россией. Об этом политик рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.

В МИД Белоруссии рассказали о препятствиях для интеграции с Россией

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