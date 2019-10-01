Политика
Газета.RuВ МИД Белоруссии рассказали о препятствиях для интеграции с Россией
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал препятствия, которые мешают интеграции с Россией. Об этом политик рассказал в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
"Не думаю, что политическое руководство России испытывает какую-то ревность" — Недавно было объявлено о взаимном возвращении послов Белоруссии и США.РБК01:00
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Общество
В стиральных машинах нашли опасные бактерии, устойчивые к антибиотикам
МИР 24 вчера в 06:50
Здоровье
Минздрав обвинил онкологов центра Блохина в нарушении врачебной этики
«Выступления четырех врачей НИИ детской онкологии и гематологии являются грубым нарушением врачебной этики и деонтологии», — говорится в сообщении ведомства.
BFM.ru 05:20
Экономика
Минфин ужесточит налогообложение богатых россиян
Минфин намерен расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами.
Известия 04:21
Происшествия
На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната
Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Футбол
«Барселона» ищет замену Суаресу
Руководство каталонской "Барселоны" находится в поисках замены нападающему команды Луису Суаресу, сообщает Sempre Milan.
Газета.Ru 02:13
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Авто
У Toyota Camry появился полный привод
Полноприводный седан ориентирован на покупателей из северных или горных районов Японии, поэтому полный привод здесь задействуется только при старте и отключается после достижения скорости 10 километров в час.
Motor вчера в 08:11
Транспорт
Ростехнадзор разрешил открыть станции Фрунзенского радиуса
Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии требованиям проектной документации станций метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», сообщила «Карповке» пресс-служба ведомства.
Карповка 05:02
Шоу-бизнес
Светлану Ходченкову и Семена Слепакова заметили целующимися в Эрмитаже
Актрису Светлану Ходченкову и режиссера Семена Слепакова заметили в компании друг друга.
Дни24 03:20
Здоровье
Медики назвали симптомы близкого сердечного приступа у женщин
Врачи рассказали, что в основном женщины перед сердечными приступами ощущают боли в груди, переходящие на левую руку, а также чувствуют тошноту, потливость, появляется одышка и головокружение.
RuNews24.ru 02:36
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин отметили свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин официально поженились в сентябре 2018 года, но торжественную часть устроили только сейчас.
VSE42.RU 04:09
Общество
В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»
В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Кино
Норман Ридус рассказал, что Дэрил из «Ходячих мертвецов» удивит зрителей изменениями в 10 сезоне
Popcornnews.ru 05:00
Политика
Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на военную службу, в армию отправятся 132 тысячи человек, документ опубликован на сайте Кремля.
РИА Новости 04:14
Общество
ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне
Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru вчера в 08:19
Происшествия
Красноярского экс-министра заподозрили в наживательстве на ветеранах
В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра социальной политики по региону Галины Пашиновой.
Новый День 05:11
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с нового года
Более 30 миллионов россиян начнут получать повышенные пенсии после индексации с 1 января 2020 года, сообщил Минтруд.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика
Опубликовано новое стихотворение Лаврова
В 2015 году Лавров опубликовал три своих стихотворения в номере журнала "Русский пионер", посвященном загранице.
Газета.Ru 04:08
Политика
«Мисс Украина 2019» отказалась дать интервью на украинском языке
«Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша отказалась давать интервью на украинском языке в программе «Светская жизнь», сообщил со ссылкой на ведущую передачи Екатерину Осадчую «24 канал».
РБК вчера в 19:11
Общество
Давление в Москве достигло рекордного «барического дна»
Утром 1 октября в Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление — 730 мм ртутного столба.
Известия 03:39
Политика
Власти изменят правила предоставления российского гражданства
Инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан 24 сентября в администрации президента, рассказал источник РБК, знакомый с ходом заседания.
РБК 03:03
Политика
Путин прибыл в Ереван для участия в заседании ВЕЭС
Президент России Владимир Путин прилетел в Ереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
РИА Новости 05:08
Гаджеты
Xiaomi показала на видео распаковку телефона Mi Mix Alpha
На видео показали то, что лежит в упаковке. Сотрудники компании решили укомплектовать рядом с телефоном фирменный чехол.
iReactor вчера в 22:32
Космос
Новые американские пилотируемые корабли полетят на МКС в 2020 году
Созданные в США новые пилотируемые космические корабли могут отправиться с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) в 2020 году.
ТАСС 04:50
Футбол
Уэст рассказал, что ушёл из «Милана» из-за расистских взглядов мафии
Бывший защитник сборной Нигерии Тарибо Уэст рассказал, что был вынужден уйти из «Милана» в сезоне-1999/2000 из-за давления итальянской мафии.
Чемпионат 04:13
Футбол
Слуцкий показал, как выглядит его обычное утро в Голландии
Спорт-Экспресс 05:03
Единоборства
Кевин Ли дал прогноз на бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона
Топовый американский легковес Кевин Ли не верит, что бывший временный чемпион дивизиона, Тони Фергюсон, сможет сместить со своего трона действующего обладателя титула UFC Хабиба Нурмагомедова.
FightTime.ru 02:10
Здоровье
Депздрав предупредил об опасности самолечения антибиотиками при ОРВИ
Врач подчеркнул, что прием антибиотиков без назначения специалиста может навредить здоровью, поскольку обладают серьезными побочными эффектами, как аллергия, угнетение функции печени и почек, снижение иммунитета.
Известия вчера в 10:58