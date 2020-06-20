МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.

с чего всё началось

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.

В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

Общество Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей. 112

Общество Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня. 852

Футбол Аршавин предположил, что Кокорин не хотел играть с «Ростовом» Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).

Политика США отказали китайским авиакомпаниям в дополнительных рейсах Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.

Политика Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая. 31

Общество Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03). 195

Гаджеты Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смартфон Ставить на современные смартфоны антивирус практически нет необходимости, рассказал директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.

Здоровье Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.

Политика Четвертый за год советник Трампа по России ушел из Белого дома Пик стал директором по России СНБ в ноябре 2019 года, сменив Тима Моррисона.

Экономика Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно. 45

Общество Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов Глава Tesla и SpaceX приобрел этот особняк за 17 миллионов в 2012 году у одного из основателей хедж фонда Canyon Capital ("Кэнион кэпитэл") Митчела Джулиса.

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 843

Происшествия Бастрыкин поручил провести проверку по делу об убийстве в Петербурге Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что фирма, где работал задержанный за убийство студента в Санкт-Петербурге, занималась мошенничеством с оформлением санитарных книжек. 5

Транспорт Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено Напомним, железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено из-за обрушения моста через реку Кола 1 июня. 3