Политика
РИА НовостиВ МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
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с чего всё началось
МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.РИА Новости19:06
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Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева
Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва 01:04
Футбол
Аршавин предположил, что Кокорин не хотел играть с «Ростовом»
Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин высказался о матче 23-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Ростовом» (10:1).
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Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.
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Политика
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
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Кремль ответил на обвинения Белоруссии в адрес «Газпрома»
Кремль считает, что после обвинений в адрес «Газпрома» о причастности к преступлениям в Белгазпромбанке должна последовать аргументация.
Коммерсантъ 06:50
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
RT на русском вчера в 19:29
Экономика
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Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
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Божович прокомментировал поражение от «Ахмата»
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Общество
Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса
Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
Известия 01:47
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смартфон
Ставить на современные смартфоны антивирус практически нет необходимости, рассказал директор департамента развития бизнес-рынка АО «Кселл» Петр Дзюба.
Аргументы и Факты 20:16
Армия и оружие
«Нудоль» и «Прометей» станут основой контргиперзвуковых комплексов РФ
Два новых комплекса воздушно-космической обороны С-500 Прометей и А-235 Нудоль скоро будут приняты на вооружение в России, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.
Политическая Экспертиза вчера в 10:59
Здоровье
Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса
Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
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Кино
Нелогичный Marvel: как Капитан Америка смог вернуть Камень Души в финале Мстителей, если обмен на Вормире нельзя отменить
История «Мстителей: Финал» закончилась тем, что Кэп отправляется в прошлое, чтобы вернуть каждый камень в то же время и пространство, откуда он был изъят.
SM News вчера в 02:49
Политика
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Пик стал директором по России СНБ в ноябре 2019 года, сменив Тима Моррисона.
РБК 17:59
Экономика
Россия может разорвать налоговое соглашение с Кипром
Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
Единоборства
Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов
Metaratings 15:32
Общество
Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов
Глава Tesla и SpaceX приобрел этот особняк за 17 миллионов в 2012 году у одного из основателей хедж фонда Canyon Capital ("Кэнион кэпитэл") Митчела Джулиса.
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Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета 06:35
Происшествия
Семья Захарова опубликовала переписку про компенсацию от Ефремова
Московский Комсомолец вчера в 13:52
Политика
Леонид Гозман попросил СК возбудить уголовное дело в отношении Владимира Путина из-за парада Победы и голосования по поправкам
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Snob.ru 07:32
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Бастрыкин поручил провести проверку по делу об убийстве в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что фирма, где работал задержанный за убийство студента в Санкт-Петербурге, занималась мошенничеством с оформлением санитарных книжек.
РБК 20:18
Музыка
Без живого вокала: Евровидение поменяло правила из-за пандемии
Продюсеры международного песенного конкурса «Евровидение» отменят запрет на предзаписанный бэк-вокал во время проведения состязания в 2021 году.
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Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено
Напомним, железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено из-за обрушения моста через реку Кола 1 июня.
Общественное телевидение России 13:18
Экономика
Индивидуальные инвестиционные счета станут более привлекательными
Владельцы индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) смогут свободнее управлять деньгами: вносить на счет до 3 млн руб. ежегодно и без потери налоговых льгот снимать деньги досрочно – такой законопроект готовят ЦБ и участники рынка.
Ведомости 07:16