Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
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с чего всё началось

В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

МИД Великобритании регулярно публикует документы из Национального архива в соответствии с существующим законодательством.
РИА Новости19:06

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В МИД Британии ответили на статью Путина о Второй мировой войне

Москва 2420:27

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

Телеканал 360°19:54

Британский МИД поддержал призыв Путина сохранить историческую правду

РЕН ТВ19:49

В Великобритании прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

Lenta.ru19:42

Историческую статью Путина оценили в МИД Британии

News.ru20:20

В МИД Британии прокомментировали статью Путина о Второй мировой войне

РИА Новости19:06

Китай поддержал призыв Путина не искажать историю Второй мировой войны

REGNUM15:37
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