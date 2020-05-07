Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
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с чего всё началось

Чехия отправит агентов службы безопасности для защиты дипломатов в Москве

В ходе обеих акции демонстранты протестовали против решения муниципальных властей Праги демонтировать памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. По словам Томаша Петржичека, Россия на запросы чешской стороны пока не ответила.
РБКвчера в 17:00

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Звучит как ультиматум: предложение Чехии улучшить отношения с РФ

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Чешский министр объяснил, как наладить отношения между Прагой и Москвой

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Чехия усилит безопасность дипломатов в Москве

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Чехия усилит охрану своего посольства в Москве

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Глава МИД Чехии назвал мешающие отношениям с Россией проблемы

Lenta.ru00:56

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 07:32, Ашберн
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В Подмосковье назвали дату окончания учебного года

По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
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Экономика

Госдолг США достиг рекордного уровня

Власти США принимают меры по поддержке населения и бизнеса и выделяют средства из госбюджета на оказание помощи пострадавшим от вспышки коронавируса, тем самым увеличивая размер госдолга до рекордных размеров.
Слово и Дело 06:51
Общество

Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
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Экономика

Правительство и ЦБ заключили акционерное соглашение по Сбербанку

ЦБ 30 апреля заключил с правительством в лице Минфина акционерное соглашение по продаже доли в Сбербанке и передал его оставшуюся акцию, говорится в сообщении Центробанка.
Газета.Ru 07:16
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Общество

Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск

Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Общество

Попова назвала три этапа снятия ограничений

Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru вчера в 09:44
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Общество

Собянин ввел обязательное ношение масок

1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
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Общество

Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России

В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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Политика

Премьер Грузии заявил о готовности страны принимать туристов с 1 июля

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел в четверг заседание камбина, на котором объявил о том, что страна готовится уже к середине лета вновь принимать иностранных туристов.
Российская газета 07:16
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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
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Авто

VIP-версия появилась у кроссовера Hyundai Palisade

Обновленному Hyundai Palisade 2020-го модельного года досталась и новая "люксовая" комплектация, которой дали название Calligraphy.
Новые автомобили вчера в 11:52
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Кино

Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями

Актеры снова встретятся на одной съемочной площадке и сыграют супругов с суперспособностями, вынужденных учиться работать сообща.
Культуромания 06:41
Кино

Сергей Пускепалис позвонит в прошлое в фильме «Временная связь» на СТС

ИА InterMedia вчера в 10:29
Гаджеты

LG выпустила концептуальный смартфон Velvet

LG выпустила необычный дизайнерский смартфон Velvet.
The GEEK 05:57
Происшествия

В Коноше растёт число заболевших COVID-19

Общее число заболевших составило 372 человека. Три новых случая COVID-19 выявлены в Архангельской психиатрической больнице.
Северные Новости 07:25
Происшествия

Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца

Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360".
Газета.Ru вчера в 16:12
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Происшествия

В Воронеже женщина пострадала при обрушении балкона в жилом доме

Женщина госпитализирована в реанимацию после обрушения балкона жилого дома в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления по делам ГО и ЧС города.
РИА Новости 06:43
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Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
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Общество

Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Дмитриева

Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию на продление ареста главы карельского «Мемориала» 64-летнего Юрия Дмитриева.
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Армия и оружие

СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам Донбасса

Двух полковников Вооруженных сил Украины обвиняют в преступлениях против мирного населения Донбасса.
Pravda.Ru 05:49
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
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Общество

В России могут отменить пенсионную реформу

По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, президент Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы вернуть себе и правительству симпатии граждан.
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Общество

Нефть начали бесцельно возить по океану

Нефть начали возить по океану не через Суэцкий канал, что считается самым выгодным по времени, а через юг Африки.
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Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
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Экономика

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки

В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58
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