Политика
РИА НовостиВ МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
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с чего всё началось
В ходе обеих акции демонстранты протестовали против решения муниципальных властей Праги демонтировать памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу. По словам Томаша Петржичека, Россия на запросы чешской стороны пока не ответила.РБКвчера в 17:00
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Общество
В Подмосковье назвали дату окончания учебного года
По словам министра, годовые оценки будут проставлены с учетом периода дистанционного обучения.
Богородские вести 02:44
Экономика
Госдолг США достиг рекордного уровня
Власти США принимают меры по поддержке населения и бизнеса и выделяют средства из госбюджета на оказание помощи пострадавшим от вспышки коронавируса, тем самым увеличивая размер госдолга до рекордных размеров.
Слово и Дело 06:51
Общество
Онищенко: коронавирус уже «выдыхается»
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус начал "выдыхаться".
Газета.Ru 01:17
Экономика
Правительство и ЦБ заключили акционерное соглашение по Сбербанку
ЦБ 30 апреля заключил с правительством в лице Минфина акционерное соглашение по продаже доли в Сбербанке и передал его оставшуюся акцию, говорится в сообщении Центробанка.
Газета.Ru 07:16
Общество
Прокуратура проверит «рыбалку» чиновников из ЗАТО Александровск
Прокуратура Мурманской области по размещенной в сети информации начала проверку исполнения должностными лицами администрации ЗАТО Александровск правил поведения, обязательных для граждан и организаций при введении режима повышенной готовности.
Nord-News вчера в 09:17
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru вчера в 09:44
Общество
Собянин ввел обязательное ношение масок
1. В столице начнет действовать масочный режим Ношение масок и перчаток из-за эпидемии коронавруса станет обязательным для всех москвичей, которые пользуются общественным транспортом.
Lenta.ru 05:47
Общество
Аномально теплую погоду спрогнозировали в ряде регионов России
В ближайшее время в некоторые российские регионы придет аномально теплая погода.
Газета.Ru вчера в 21:11
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Политика
Премьер Грузии заявил о готовности страны принимать туристов с 1 июля
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария провел в четверг заседание камбина, на котором объявил о том, что страна готовится уже к середине лета вновь принимать иностранных туристов.
Российская газета 07:16
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Авто
VIP-версия появилась у кроссовера Hyundai Palisade
Обновленному Hyundai Palisade 2020-го модельного года досталась и новая "люксовая" комплектация, которой дали название Calligraphy.
Новые автомобили вчера в 11:52
Кино
Дуэйн Джонсон и Эмили Блант сыграют супругов с суперспособностями
Актеры снова встретятся на одной съемочной площадке и сыграют супругов с суперспособностями, вынужденных учиться работать сообща.
Культуромания 06:41
Кино
Сергей Пускепалис позвонит в прошлое в фильме «Временная связь» на СТС
ИА InterMedia вчера в 10:29
Гаджеты
LG выпустила концептуальный смартфон Velvet
LG выпустила необычный дизайнерский смартфон Velvet.
The GEEK 05:57
Происшествия
В Коноше растёт число заболевших COVID-19
Общее число заболевших составило 372 человека. Три новых случая COVID-19 выявлены в Архангельской психиатрической больнице.
Северные Новости 07:25
Происшествия
Сын Дмитрия Босова прокомментировал смерть отца
Антон Босов, сын миллиардера Дмитрия Босова, прокомментировал смерть отца в беседе с телеканалом "360".
Газета.Ru вчера в 16:12
Происшествия
В Воронеже женщина пострадала при обрушении балкона в жилом доме
Женщина госпитализирована в реанимацию после обрушения балкона жилого дома в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель управления по делам ГО и ЧС города.
РИА Новости 06:43
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС вчера в 15:31
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
Верховный суд Карелии оставил под стражей историка Дмитриева
Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляцию на продление ареста главы карельского «Мемориала» 64-летнего Юрия Дмитриева.
Коммерсантъ 06:34
Армия и оружие
СК установил причастность двух полковников ВСУ к обстрелам Донбасса
Двух полковников Вооруженных сил Украины обвиняют в преступлениях против мирного населения Донбасса.
Pravda.Ru 05:49
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Общество
В России могут отменить пенсионную реформу
По мнению директора Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павла Салина, президент Владимир Путин может пойти на крайние меры, чтобы вернуть себе и правительству симпатии граждан.
Цензуры.Нет 06:51
Общество
Нефть начали бесцельно возить по океану
Нефть начали возить по океану не через Суэцкий канал, что считается самым выгодным по времени, а через юг Африки.
Lenta.ru 06:55
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, похожий на голос главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, призывает "работать с максимальным эффектом" и заявляет, что "эта страшная штука должна способствовать разгону людей".
РИА Новости 06:30
Экономика
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки
В России захотели ввести цифровые продуктовые карточки по примеру Китая, чтобы поддержать население и экономику на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:45
Происшествия
Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч
По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ вчера в 18:58