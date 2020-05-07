Подводя итог, хочу напомнить, что невмешательство в наши внутренние дела и дружественное сотрудничество в духе взаимного уважения, взаимопонимания и партнерства записаны в самую первую статью Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чехией и Россией.

с чего всё началось

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

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