Политика
РИА НовостиВ МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
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с чего всё началось
Подводя итог, хочу напомнить, что невмешательство в наши внутренние дела и дружественное сотрудничество в духе взаимного уважения, взаимопонимания и партнерства записаны в самую первую статью Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Чехией и Россией.РБК00:00
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
Экономика
Bloomberg назвала самого обедневшего за время пандемии человека
За время пандемии нового типа коронавируса глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно потерял свыше $30 млрд.
Газета.Ru 11:55
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru вчера в 11:14
Армия и оружие
Появились фотографии кораблей НАТО в Баренцевом море
Шестой флот США опубликовал снимки кораблей НАТО, которые находятся у границ России в Баренцевом море, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Общество
Собянин возобновил работу всех строительных и промпредприятий с 12 мая
С 12 мая в столице возобновляется работа всех строительных и промышленных предприятий.
Информационный центр Правительства Москвы 09:57
Игры
Xbox показала новые игры консоли Series X во время онлайн-презентации
Вашингтон, 7 мая 2020, 19:00 — REGNUM Компания Xbox провела онлайн-презентацию, в рамках которой она показала кинематографические и геймплейные ролики игр, которые выйдут на новой консоли Series X. Трансляция прошла сегодня, 7 мая, на YouTube-канале компании.
REGNUM 12:00
Политика
Путин заявил о необходимости анализа санитарных мер во всех отраслях
После спада эпидемии потребуется серьезный анализ санитарных мер во всех отраслях. Об этом 7 мая заявил президент России Владимир Путин.
Известия 08:08
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлили до 31 мая
В Москве действие выданных ранее рабочих пропусков автоматически продлевается до 31 мая, порядок получения одноразовых цифровых пропусков остается прежним.
РБК 09:37
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
Армия и оружие
Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолёт
Израиль атаковал провинцию Алеппо в Сирии. Израиль попытался сбить российский военный разведывательный самолет.
Piter.tv вчера в 01:02
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Общество
Россиянам рассказали об ошибках при ношении маски
Россияне, использующие медицинские маски, допускают ошибки при их ношении.
Lenta.ru 11:24
Происшествия
Коронавирус выявили у сотрудника городской управы Калуги
Коронавирусная инфекция подтверждена у сотрудника городской управы Калуги, сообщил журналистам исполняющий обязанности городского главы Дмитрий Денисов.
ТАСС 11:11
Общество
Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая
Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения.
Lenta.ru 10:57
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Шоу-бизнес
Адель опубликовала первые фото после похудения на 45 килограммов
Адель отпраздновала свой день рождения 5 мая, ей исполнилось 32 года.
RuNews24.ru вчера в 11:51
Происшествия
В Крыму вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку
Военный вертолет Ми-35 совершил жесткую посадку на территории аэродрома в Крыму, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
РИА Новости 10:36
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Фигурное катание
Тутберидзе поделилась мнением об уходе Трусовой
Inc-news.ru вчера в 12:34
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Политика
Москва и Минск обсудят инцидент с журналистами Первого канала
Союзы журналистов Белоруссии и России в ближайшее время проведут онлайн-переговоры по ситуации с двумя журналистами Первого канала, которых в Минске лишили аккредитации.
NewInform 06:51
Гаджеты
AMD представила процессоры Ryzen Pro 4000 для тонких бизнес-ноутбуков
Компания AMD сегодня представила новую серию мобильных процессоров — Ryzen Pro 4000, которые пополнили семейство 7-нм чипов Renoir на ядрах Zen 2. Новинки главным образом отличаются от вышедших ранее потребительских Ryzen 4000 лишь более продвинутыми возможностями для защиты информации.
3DNews 11:34
Наука
Тромболитики улучшают выживаемость при коронавирусе
Ученые сообщили, что тромболитики могут повысить выживаемость при заражении коронавирусом нового типа.
MedikForum.ru вчера в 17:15
Космос
Ученые обнаружили ближайшую к Земле черную дыру
Ученые из международной команды астрономов открыли новую черную дыру, которая расположена на максимально близком расстоянии от Земли.
Актуальные Новости вчера в 13:33
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 09:40
Происшествия
В Москве арестовали фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный районный суд Москвы заключил под стражу Джамбула Джанашию — еще одного предполагаемого участника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
РИА Новости 11:41
Единоборства
Тайсон согласился подраться с Емельяненко
Известный российский промоутер Владимир Хрюнов предложил экс-чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Майку Тайсону сразиться с бойцами смешанных единоборств Александром Емельяненко или Сергеем Харитоновым.
Общественная служба новостей 00:42
Здоровье
НИИ ОММ не исключили из списка госпиталей для лечения больных COVID-19
Уральский НИИ Охраны материнства и младенчества на ул. Репина, 1 все еще могут отдать под госпиталь для пациентов с COVID-19.
It`s My City 11:59