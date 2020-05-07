Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
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с чего всё началось

Чехия отправит агентов службы безопасности для защиты дипломатов в Москве

В МИД Чехии считают целесообразным усилить меры безопасности для сотрудников дипмиссии в Москве. Об этом в интервью РБК заявил глава дипломатического ведомства Томаш Петржичек.
РБКвчера в 17:00

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Глава МИД Чехии назвал мешающие отношениям с Россией проблемы

Lenta.ru00:56

МИД Чехии планирует усилить меры по обеспечению безопасности дипломатов в России

ТАСС02:01

Чехия усилит охрану своего посольства в Москве

Эхо Москвы03:05

Чехия планирует усилить безопасность своих дипломатов в Москве

REGNUM00:53

Чехия усилит безопасность дипломатов в Москве

РИА Новости03:30

МИД Чехии усилит безопасность сотрудников дипмиссии в Москве

Коммерсантъвчера в 21:59

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК00:46
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:24, Ашберн
Общество

Число новых случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 11 тыс

За последние сутки в России зафиксировано 11 231 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Игры

Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect

NewInform 03:48
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
764
Общество

Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe

Страна Советов on-line 04 мая в 06:06
242
Происшествия

Гибель миллиардера Босова прокомментировал его сын

Сын миллиардера Дмитрия Босова отреагировал на его смерть.
РЕН ТВ вчера в 12:03
3
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
6
Экономика

Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны

Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК вчера в 11:44
213
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
1,5K
Экономика

Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
1K
Общество

Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня

По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
213
Общество

Татарстан находится на первом этапе по выходу из режима самоизоляции

Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
Слава труду (Бавлы) 02:45
4
Общество

В Крыму коронавирус обнаружили еще у восьми человек

По состоянию на утро 7 мая в Крыму зарегистрировано 8 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
КИА 03:02
Общество

7 мая. В Липецкой области коронавирус подтвержден еще у 47 человек

Новые случаи инфицирования коронавирусом выявлены в Липецкой области. За минувшие сутки COVID-19 подтверждён у 47 человек.
Добринские вести 04:00
Происшествия

В Петербурге вечный огонь залили газировкой

РИА Новости 03:22
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Хоккей

КХЛ решила не выбирать чемпиона из-за досрочного завершения сезона

Руководство Континентальной хоккейной лиги решило не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров чемпионата по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 03:39
Происшествия

Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
197
Общество

76 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области

В Свердловской области 7 мая лабораторно подтвердили 76 новых случаев заражения коронавирусом.
Уральский меридиан 03:52
16
Экономика

Холдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов

В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса.
Интерфакс 02:22
1
Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости 05 мая в 20:30
1,4K
Общество

Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом

Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
112
Общество

Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
1,3K
Общество

Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
1,1K
Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты

Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
881
Общество

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
4
Здоровье

В тубдиспансере Тюмени зафиксирована вспышка коронавируса

В числе 35 заболевших не только пациенты, но и врачи.4 мая стало известно о заражении коронавирусом трёх врачей ярковской больницы, а в середине апреля COVID-19 обнаружили у медсестры ишимской больницы.
Вестник 03:00
3
Общество

Владелец «Монетки» продал X5 Retail Group супермаркеты «Райт»

Владелец сетей магазинов «Монетка» и супермаркетов «Райт» Роман Заболотнов намерен продать «Райт» X5 Retail Group, пишет 66.RU со ссылкой на источник.
РБК Екатеринбург вчера в 05:45
Общество

Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала

Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
3,4K
Происшествия

Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ 05 мая в 05:12
112
Политика

Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны

Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
96
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24
1,7K
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