Политика
РИА НовостиВ МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
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с чего всё началось
В МИД Чехии считают целесообразным усилить меры безопасности для сотрудников дипмиссии в Москве. Об этом в интервью РБК заявил глава дипломатического ведомства Томаш Петржичек.РБКвчера в 17:00
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Общество
Число новых случаев COVID-19 в России за сутки впервые превысило 11 тыс
За последние сутки в России зафиксировано 11 231 новых случаев заражения коронавирусом.
РБК 03:49
Игры
Electronic Arts выпустит ремастер оригинального Mass Effect
NewInform 03:48
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Польша начинает строительство газопровода Baltic Pipe
Страна Советов on-line 04 мая в 06:06
Происшествия
Гибель миллиардера Босова прокомментировал его сын
Сын миллиардера Дмитрия Босова отреагировал на его смерть.
РЕН ТВ вчера в 12:03
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко
Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника.
Vprognoze.ru вчера в 22:37
Экономика
Белоусов сообщил о сложном периоде для экономики страны
Россия вступает в сложный для экономики страны период.
РБК вчера в 11:44
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Экономика
Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов исключил возможность «заморозки» вкладов россиян на фоне экономического кризиса, возникшего из-за пандемии COVID-19.
Актуальные Новости вчера в 09:11
Общество
Ограничительный режим в Петербурге могут продлить до 1 июня
По предварительным расчетам властей начало снятия ограничительных мер может наступить уже 1 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 03:45
Общество
Татарстан находится на первом этапе по выходу из режима самоизоляции
Сегодня республика находится на первом этапе снятия ограничительных мер.
Слава труду (Бавлы) 02:45
Общество
В Крыму коронавирус обнаружили еще у восьми человек
По состоянию на утро 7 мая в Крыму зарегистрировано 8 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
КИА 03:02
Общество
7 мая. В Липецкой области коронавирус подтвержден еще у 47 человек
Новые случаи инфицирования коронавирусом выявлены в Липецкой области. За минувшие сутки COVID-19 подтверждён у 47 человек.
Добринские вести 04:00
Происшествия
В Петербурге вечный огонь залили газировкой
РИА Новости 03:22
Хоккей
КХЛ решила не выбирать чемпиона из-за досрочного завершения сезона
Руководство Континентальной хоккейной лиги решило не определять обладателя Кубка Гагарина и призеров чемпионата по итогам сезона-2019/20, досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса.
BFM.ru 03:39
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Общество
76 новых случаев коронавируса подтвердили в Свердловской области
В Свердловской области 7 мая лабораторно подтвердили 76 новых случаев заражения коронавирусом.
Уральский меридиан 03:52
Экономика
Холдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов
В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса.
Интерфакс 02:22
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости 05 мая в 20:30
Общество
Вирусолог дал прогноз о распространении коронавируса летом
Распространение коронавирусной инфекции летом замедлится, однако причина этого не в якобы негативном воздействии на возбудителя тепла и солнечной радиации.
Известия 01:07
Общество
Работу строительных предприятий в Москве могут разрешить с 12 мая
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице из-за ситуации с распространением коронавируса строительные и ремонтные работы приостанавливаются с 13 апреля, действие ограничений продлено до 12 мая.
Интерфакс вчера в 09:38
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
Общество
Перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги за билеты
Правительство РФ подготовило законопроект, разрешающий железнодорожным, водным и авиаперевозчикам не возвращать деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса.
BFM.ru 01:50
Общество
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
Здоровье
В тубдиспансере Тюмени зафиксирована вспышка коронавируса
В числе 35 заболевших не только пациенты, но и врачи.4 мая стало известно о заражении коронавирусом трёх врачей ярковской больницы, а в середине апреля COVID-19 обнаружили у медсестры ишимской больницы.
Вестник 03:00
Общество
Владелец «Монетки» продал X5 Retail Group супермаркеты «Райт»
Владелец сетей магазинов «Монетка» и супермаркетов «Райт» Роман Заболотнов намерен продать «Райт» X5 Retail Group, пишет 66.RU со ссылкой на источник.
РБК Екатеринбург вчера в 05:45
Общество
Белоруссия лишила аккредитации съемочную группу Первого канала
Белорусский МИД лишил аккредитации съемочную группу российского Первого канала после сюжета о ситуации с коронавирусом в республике.
Газета.Ru 02:42
Происшествия
Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Коммерсантъ 05 мая в 05:12
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24