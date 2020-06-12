Политика
Российская газетаВ МИД Чехии заявили о согласии обсуждать судьбу памятника Коневу
Чехия открыта к диалогу с Россией для решения спорных вопросов, в том числе касающихся памятника маршалу Ивану Коневу, сообщили "РБК" в пресс-службе чешского МИД. Сейчас статуя маршала находится в хранилище, ожидая решения своей участи.
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с чего всё началось
Чешская сторона согласилась на предложение России обсудить противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы.РБК11:00
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Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина "Синьфади" на доске для разделки импортированного лосося, пишет газета "Синьцзинбао" со ссылкой на управляющего рынка.
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«Каблучок» Renault Dokker покинул российский рынок спустя два с половиной года после дебюта.
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"Реал" намерен возобновить интерес к полузащитнику "Челси" Нголо Канте.
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Супруга президента Украины заразилась коронавирусом
Киев, 12 июня 2020, 15:50 — REGNUM Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом.
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Атомная подводная лодка загорелась во Франции
Пожар произошел на атомной подводной лодке Perle, пришвартованной во французском Тулоне, сообщает Морская префектура Средиземноморья на своей странице в Twitter.
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