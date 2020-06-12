Чешская сторона согласилась на предложение России обсудить противоречия, связанные с памятником маршалу Ивану Коневу в Праге, однако пока не получила ответа от Москвы.

с чего всё началось

Чехия открыта к диалогу с Россией для решения спорных вопросов, в том числе касающихся памятника маршалу Ивану Коневу, сообщили "РБК" в пресс-службе чешского МИД. Сейчас статуя маршала находится в хранилище, ожидая решения своей участи.

В МИД Чехии заявили о согласии обсуждать судьбу памятника Коневу

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