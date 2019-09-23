Политика
РИА НовостиВ МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками. В Таллине заявляют, что обнародованная Москвой 22 сентября в твиттере информация является "исторически неверной".
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МИД Эстонии возмущен публикацией документов об освобождении страны советскими войскам
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