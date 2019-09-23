Политика
РИА НовостиВ МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией
МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками. В Таллине заявляют, что обнародованная Москвой 22 сентября в твиттере информация является "исторически неверной".
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Общество
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Политика
Трамп и Дуда договорились расширить военный контингент США в Польше
На встрече с Дудой Трамп заявил, что 1 тыс. военных, о которой говорится в декларации, вероятнее всего, будет переброшена из других стран Европы, и США не будут отправлять туда дополнительный контингент со своего материка.
РБК 16:36
Политика
Путин поручил профинансировать модернизацию ВС Абхазии
Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооружённых сил этой республики.
REGNUM 03:47
Футбол
Месси признали лучшим футболистом года по версии ФИФА
РИА Новости 16:03
Транспорт
Главгосэкспертиза одобрила проект развязки ЗСД с Витебским проспектом
Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по проектно-сметной документации на подготовительный этап строительства транспортной развязки на пересечении Западного скоростного диаметра с Витебским проспектом в Петербурге.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 05:49
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости 12:52
Политика
Во всех крупных городах России появятся соборные мечети
Как сообщил на проходящем в Москве отчётно-выборном съезде Духовного управления мусульман (ДУМ) России муфтий Равиль Гайнутдин, в ближайшие 5-10 лет в России планируется построить соборные мечети во всех городах-столицах субъектов федерации, и во всех городах-миллионниках.
ИА REX 10:30
Происшествия
Курский сенатор Михайлов пожаловался в СК на кавээнщика Антона Сасина
Бывший губернатор Александр Михайлов предъявил свои претензии участнику команды «Прима» Антону Сасину Последние два месяца Антона регулярно вызывают в правоохранительные органы по заявлению сенатора.
Курские известия 21 сентября в 02:35
Происшествия
Ликвидирован пожар на плавбазе в Сахалинской области
Пожар ликвидирован экипажем на плавбазе «Петр Житников» в Сахалинской области. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
REGNUM 16:58
Происшествия
Мосгорсуд отказался снять арест со счетов ФБК
Мосгорсуд признал законным постановление Басманного суда об аресте счетов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.
Ведомости 06:58
Общество
Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку
В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.
Газета.Ru 08:25
Политика
Генсек ООН сообщил о создании сирийского Конституционного комитета
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о создании сирийского Конституционного комитета, а также выразил признательность России, Турции и Ирану за работу на этом направлении.
Вести.Ru 11:01
Армия и оружие
Шойгу назвал число военных баз США по всему миру
Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, сколько военных баз США размещено по всему миру.
Газета.Ru вчера в 04:01
Музыка
На Первом канале выйдет шоу «Голос» для бездарных певцов
На Первом канале выйдет аналог шоу «Голос» для непрофессиональных певцов. Телепроект получил название «Щас спою».
Культуромания 16:02
Транспорт
В России в правила перевозки детей автобусами внесены изменения
В России в правила организованной перевозки группы детей автобусами внесены изменения.
REGNUM 08:53
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ вчера в 18:10
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru 08:51
Наука
Ученые доказали, что котята привязываются к хозяевам, как собаки
Ученые из Университета штата Орегон под руководством Кристин Витале установили, что котята в такой же степени способны привязываться к своим хозяевам, как собаки.
Инфо24 15:26
Футбол
Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал объектом ля шуток после прошедшего вчера, 21 сентября матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru вчера в 02:22
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
В Саратове 18-летний молодой человек, обвиняемый в жестоком убийстве своей сверстницы, признал вину в этом преступлении.
Российская газета 02:23
Политика
Песков попросил доверять словам Путина об амнистии капитала
Предприниматели могут доверять обещаниям президента России Владимира Путина, касающимся амнистии капитала.
REGNUM 07:37
Политика
Новая делегация Украины отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ
Новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии.
РИА Новости 11:38
Экономика
Путин обсудил с Медведевым бюджет
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с Дмитрием Медведевым. Они обсудили параметры бюджета на 2020-2022 годы.
Вести.Ru 06:38