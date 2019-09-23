МИД Эстонии выразил возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками. В Таллине заявляют, что обнародованная Москвой 22 сентября в твиттере информация является "исторически неверной".

В МИД Эстонии отрицают заявление об освобождении страны Красной армией

Футбол «Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.

Транспорт Во Владивостоке проезд в автобусе подорожает на 5 рублей Во Владивостоке проезд в автобусах подорожает на 5 рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Общество Как Меган Маркл и принц Гарри на самом деле летели в Африку В августе вокруг королевской пары разразились скандалы из-за того, что Меган Маркл и принц Гарри пользовались частными самолетами, отправившись в отпуск в континентальную Европу.

Гаджеты Компания Xiaomi опубликовала исходный код смартфона Redmi Note 8 Китайский бренд Xiaomi опубликовал исходный код новейшего смартфона Redmi Note 8, презентация которого состоялась совсем недавно.

Политика Политолог оценил идею международного договора по Украине Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.

Происшествия В Саратове юноша зарезал подругу из-за отказа вернуть ему долг Следователи в Саратове завели уголовное дело по факту убийства юношей 18-летней девушки из-за того, что она отказалась вернуть ему долг.

Гаджеты Ритейлеры рассказали о высоком спросе на новые iPhone в России Спрос на новые iPhone в России по итогам продаж в первые выходные превысил показатели прошлого года.

Экономика Ситуация с Thomas Cook не повлияет на работу «Интуриста» Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина заявила, что ситуация с британским туроператором Thomas Cook не повлияет на деятельность входящих в него российских компаний «Интурист» и «Библио-Глобус», передаёт ТАСС.

Общество Гидрометцентр России представил прогноз на октябрь Синоптики Гидрометцентра России опубликовали прогноз на второй месяц осени. Правда, отмечается, что данные ещё будут уточняться.

Шоу-бизнес Опухоль Анастасии Заворотнюк назвали неоперабельной Актриса продолжает лежать в больнице под наблюдением медиков, ее состояние остается тяжелым.

Армия и оружие Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о дронах боевиков, которых сбили вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Политика Сенатор осудил позицию Трампа и Дуды по «Северному потоку — 2» Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сделал заявление, касающееся обсуждения президентом США Дональдом Трампом и лидером Польши Анджеем Дудой возможностей воспрепятствования реализации проекта "Северный поток — 2". Об этом сообщает RT.

Путешествия Три лоукостера из Европы подали заявки на полеты в Россию Крепнейшие лоукостеры Европы Ryanair, британская компания EasyJet и венгерская WizzAir подали заявки на полеты из Санкт-Петербургкого аэропорта Пулково.

Происшествия Появились фото разбившихся при десантировании боевых машин ВДВ В Сети распространились фотографии последствий падения двух боевых машин ВДВ в ходе десантирования на учениях «Центр-2019».

Общество Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.

Политика Президент Эстонии отправилась в Нью-Йорк на прием к Трампу Президент Эстонии Керсти Кальюлайд направилась с рабочим визитом в Нью-Йорк, где примет участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН и побывает на приеме у американского коллеги Дональда Трампа.

Кино В Лос-Анджелесе вручили престижную премию «Эмми» "Игра престолов" завоевала престижную в США телевизионную премию "Эмми" как лучший драматический сериал.

Политика Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что подписал постановление правительства о принятии Парижского соглашения по климату.

Теннис Медведев выиграл теннисный турнир в Санкт-Петербурге Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге.

Технологии Идентификация сотовых абонентов по лицу и голосу появится в России В России начали работу над созданием удаленной идентификации сотовых абонентов по лицу и голосу.

Экономика В Приамурье планируют вернуть региональную доплату к пенсиям Амурский бюджет останется социально направленным — в 2020 году на реализацию госпрограмм этого блока планируется направить свыше половины доходов регионального бюджета.